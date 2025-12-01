Cinco nuevos Soletes Repsol iluminan la Navidad gastronómica en la provincia de Córdoba

La Guía Repsol vuelve a vestir de amarillo la Navidad. Con 56 nuevos Soletes repartidos por Andalucía, y más de 300 por toda España, la edición navideña de 2025 pone el foco en esos lugares que encarnan la esencia del disfrute en estas fiestas: ... bares donde los aperitivos se alargan, pastelerías donde la Navidad huele a masa recién hecha y espacios donde reunirse en grupo como toda la vida.

La provincia de Córdoba suma cinco nuevas direcciones que destacan por su autenticidad, su carácter popular y su buen hacer: Cubero, en Cabra; Los Mosquitos y San Rafael 1920, en Córdoba capital; Solano, en Aguilar de la Frontera; y el histórico Convento de Santa Clara de la Columna, en Belalcázar.

En total, Andalucía alcanza ya 786 Soletes, consolidándose como una de las regiones con mayor número de espacios recomendados por la guía, que mantiene el espíritu con el que nació en 2021: reconocer lugares apetecibles, solventes y asequibles que el público local recomendaría sin dudar.

Un reconocimiento a la diversidad gastronómica cordobesa

Los Soletes funcionan como brújula en una época donde las reuniones se multiplican. Desde el aperitivo de Nochebuena hasta la merienda de Reyes, la guía ha querido ofrecer un abanico de propuestas para celebrar «las 24 horas del día», tal y como destacó María Ritter, directora de Guía Repsol, durante la presentación en Granada.

Córdoba, una provincia de profundas tradiciones culinarias, encuentra en esta selección un retrato de su variedad gastronómica. Desde la cocina cercana y familiar hasta los dulces históricos elaborados por manos expertas, cada establecimiento refleja una forma distinta de vivir y entender la Navidad.

Cubero (Cabra): un templo dulce para celebrar la Navidad

Dulces en Cubero (Cabra) DANIEL SÁNCHEZ VA´ZQUEZ

En Cabra, el Solete recae sobre Cubero, una confitería que es casi una institución en la subbética. Sus vitrinas, repletas de dulces tradicionales elaborados con mimo artesano, se convierten en parada obligada durante las fiestas. Roscos, pastelillos, hojaldres y especialidades de temporada conviven con una pastelería fina que mantiene viva la tradición repostera del municipio. Cubero encarna a la perfección el espíritu de estos Soletes: calidad cotidiana, sabor de siempre y un obrador que sigue siendo referencia para golosos y familias que buscan ese bocado dulce capaz de marcar el comienzo de las fiestas.

Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar): dulces con siglos de historia

Rosca de fiedos elaborada en el Convento de Santa Clara de la Columna

Una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación, por primera vez, de conventos y monasterios de toda España. Entre los siete reconocidos en Andalucía se encuentra el Convento de Santa Clara de la Columna (Clarisas de Belalcázar), cuyos dulces conventuales forman parte del patrimonio inmaterial gastronómico de la provincia.

El obrador de las clarisas mantiene recetas centenarias elaboradas con paciencia, mimo y manos expertas. Sus yemas, pastas y especialidades navideñas representan un legado culinario que sigue vivo gracias al trabajo silencioso de las religiosas. La distinción supone, además, una forma de visibilizar el valor cultural y gastronómico de estos espacios.

Los Mosquitos (Córdoba capital): una barra imprescindible

Clásicos de la Taberna Los Mosquitos de Córdoba GURMÉ

En Córdoba ciudad, Los Mosquitos es una de esas direcciones donde el ambiente se vuelve aún más especial en días señalados. Una barra concurrida, tapas de carácter popular y un servicio rápido y desenfadado lo convierten en un lugar recurrente para el aperitivo navideño. La guía lo describe como un espacio ideal para «compartir momentos sin complicaciones», donde la cocina tradicional cordobesa conserva todo su brillo.

San Rafael 1920 (Córdoba capital): un clásico que sigue sumando adeptos

Pastel cordobés de San Rafael (Córdoba) SAN RAFAEL

También en la capital se estrena como Solete San Rafael 1920, un establecimiento con larga trayectoria que ha sabido actualizarse sin renunciar a su identidad. Sus desayunos y meriendas, especialmente populares en invierno, y su carta de repostería lo sitúan entre los preferidos para las reuniones informales previas a las fiestas. Su propuesta dulce encaja perfectamente con el espíritu de esta edición navideña.

Solano (Aguilar de la Frontera): dulces para todos

Bizcochos de Génova en Solano (Córdoba) GURMÉ

Completa el listado cordobés Solano, en Aguilar de la Frontera, un local donde priman el producto local y la cocina sencilla elaborada con mimo. Entre sus propuestas se encuentra el bizcocho de Génova o el rizado de almendra, ambos sin lactosa y sin gluten.

Soletes: una distinción con gran significado

Los Soletes nacieron en 2021 para apoyar a la hostelería tras la pandemia, pero su popularidad ha convertido esta pegatina en un sello muy apreciado por el público. Son, sobre todo, lugares que generan confianza y donde la experiencia trasciende la comida: el bar donde siempre te reciben con una sonrisa, la pastelería que huele a infancia, el convento donde las recetas preservan la memoria colectiva.

Esta decimotercera edición reafirma el compromiso de Guía Repsol con visibilizar espacios fuera de los circuitos habituales, poniendo en valor la diversidad gastronómica del país y el papel fundamental de la hostelería local durante una de las épocas más señaladas del año.