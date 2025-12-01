Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Liberan a 14 víctimas de una red de explotación laboral en Marchena: dos denuncian violaciones

SOLETES NAVIDAD

Cinco nuevos Soletes Repsol iluminan la Navidad gastronómica en la provincia de Córdoba

Así son los nuevos Soletes que ponen a Córdoba en el mapa de la Navidad gastronómica

El Envero, un Bib Gourmand que no te puedes perder en Córdoba

Manoletes de San Rafael en Córdoba
Manoletes de San Rafael en Córdoba SAN RAFAEL

Mercedes Ordóñez

Córdoba

La Guía Repsol vuelve a vestir de amarillo la Navidad. Con 56 nuevos Soletes repartidos por Andalucía, y más de 300 por toda España, la edición navideña de 2025 pone el foco en esos lugares que encarnan la esencia del disfrute en estas fiestas: ... bares donde los aperitivos se alargan, pastelerías donde la Navidad huele a masa recién hecha y espacios donde reunirse en grupo como toda la vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app