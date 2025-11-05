Cena Maridaje «Setas y Hongos» en Bodegas Mezquita: una oda al bosque con sello cordobés

El otoño llega a Córdoba con aroma a bosque en Bodegas Mezquita, ya que el próximo jueves 27 de noviembre tendrá lugar una nueva Cena Maridaje «Setas y Hongos» en su restaurante Corregidor situado en la calle Luis de la Cerda.

La cita, con ... aforo limitado a 40 personas, ofrecerá un menú especial diseñado por el chef ejecutivo Chema Fernández ´con maridajes seleccionados por Manu Fernández, subcampeón de España de Sumilleres 2023.

Con un precio de 45 euros en venta anticipada (55 € a partir del 23 de noviembre), esta experiencia promete un recorrido sensorial por los sabores más característicos del otoño, en perfecta sintonía con los vinos de la tierra.

Un menú inspirado en el bosque mediterráneo

El menú propuesto por Chema Fernández es una auténtica oda al bosque, en la que cada plato busca evocar el paisaje, los aromas y la textura de la temporada en Córdoba.

La cena comenzará con un capuchino de setas, seguido de un carpaccio de boletus y trucha marinada, unos níscalos a la cordobesa con huevo poché y jamón ibérico, y unos pappardelle con trompetas de la muerte y salsa Mornay trufada. Como cierre dulce, se servirá una tarta de queso con trufa de invierno.

«Queremos que cada plato evoque el bosque mediterráneo en su mejor momento, con técnica y respeto al producto», explica el chef.

Capuchino de setas de cardo y álamo con espuma de queso parmesano y crujiente de pan de campo. Bodegas Mezquita GURMÉ

Maridaje con vinos cordobeses

Los vinos seleccionados para acompañar la cena rinden homenaje a la región. Manu Fernández ha elegido referencias como Robles Brut Nature, Dulas Blanco Fermentado en Barrica y Dulas Tinto Barrica Francesa, con una única incursión sevillana, el vino Zarco, en el entrante.

«Los vinos cordobeses dialogan de maravilla con setas y trufas. Buscamos equilibrio, textura y aromas que prolonguen el recuerdo de cada bocado», señala el sumiller.

Bodegas Mezquita y su apuesta por la gastronomía cordobesa

Tarta de queso cremosa con trufa de invierno rallada de Bodegas Mezquita GURMÉ

Bodegas Mezquita, reconocida por su compromiso con la cocina tradicional cordobesa, fusiona las influencias de las tres culturas con productos de proximidad: aceites de oliva virgen extra, vinos Montilla-Moriles e ibéricos del Valle de Los Pedroches. Con esta nueva cena maridaje, el restaurante continúa consolidando su apuesta por el territorio y la estacionalidad, ofreciendo experiencias que conectan la alta cocina con los sabores más auténticos de Córdoba.