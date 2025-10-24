Suscribete a
Castil de Campos endulza la noche del 31 de octubre con su tradicional Noche de las Gachas

La cita gastronómica, con el apoyo de la Diputación de Córdoba, une sabor, historia y solidaridad en una velada única

'Sabor a Córdoba' regresa en noviembre con más protagonismo para los municipios y dos túneles de cata dedicados al vino y al aceite

Presentación del cartel oficial de las Noches de las Gachas en Castil de Campos (Córdoba)
Presentación del cartel oficial de las Noches de las Gachas en Castil de Campos (Córdoba) GURMÉ

Castil de Campos volverá a llenarse de aroma a canela y tradición el próximo 31 de octubre con una nueva edición de su Noche de las Gachas, una de las celebraciones más esperadas del municipio. El evento, que cuenta con el apoyo ... de la Diputación de Córdoba, tiene como objetivo poner en valor uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía local, al tiempo que fomenta la convivencia vecinal y la solidaridad.

