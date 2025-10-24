Castil de Campos endulza la noche del 31 de octubre con su tradicional Noche de las Gachas

Castil de Campos volverá a llenarse de aroma a canela y tradición el próximo 31 de octubre con una nueva edición de su Noche de las Gachas, una de las celebraciones más esperadas del municipio. El evento, que cuenta con el apoyo ... de la Diputación de Córdoba, tiene como objetivo poner en valor uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía local, al tiempo que fomenta la convivencia vecinal y la solidaridad.

¿Qué evento gastronómico hay en Castil de Campos? XXV edición de las 'Noche de las Gachas' Fecha: 31 de octubre de 2025

Hora: a partir de las 20:00 h.

Lugar: Ayuntamiento de Castil de Campos (Córdoba)

Durante la presentación de la iniciativa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, destacó que participar en esta cita «es mucho más que probar un delicioso postre tradicional, es sumergirse en la historia y las costumbres de la localidad».

El evento tiene además un marcado carácter solidario, ya que los fondos recaudados se destinan a proyectos benéficos, «haciendo que cada cucharada tenga un propósito especial», subrayó Romero.

La Asociación de Vecinos de Castil de Campos será la encargada de preparar las famosas gachas, que podrán degustarse por un precio simbólico. Una receta sencilla y popular, a base de harina, leche, azúcar, anís y pan frito, que, en esta noche especial, se convierte en símbolo de comunidad y tradición compartida.

La Noche de las Gachas se consolida así como una cita imprescindible en el calendario otoñal de la Subbética cordobesa, donde gastronomía, historia y solidaridad se dan la mano para ofrecer una experiencia única a vecinos y visitantes.