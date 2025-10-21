Café sin Intermediarios: el tostadero rural de Pozoblanco que lleva el sabor del norte de Córdoba al mundo

Desde la comarca de Los Pedroches, Café sin Intermediarios ha logrado lo que parecía reservado a las grandes multinacionales del café: exportar un producto artesanal desde un pequeño tostadero rural hacia varios países de Europa. Lo ha hecho con una filosofía clara , controlando todo ... el proceso, desde el grano hasta la taza, y con una estrategia digital que acaba de ser reconocida en Seller Emotion Sevilla, el evento de referencia del comercio electrónico en España.

Su fundador, Ángel Serrano, explicó durante su ponencia cómo este proyecto nacido en Pozoblanco ha sabido conectar la tradición cafetera con la innovación tecnológica. «Nuestro objetivo es ofrecer un café honesto, con trazabilidad y justo para el productor. Pero dar el salto digital no era sencillo», señalaba Serrano.

Café con alma rural y visión global

El éxito de su modelo se basa en acercar el café de especialidad directamente al consumidor, sin intermediarios que encarezcan o distorsionen el valor del producto. Cada paquete cuenta la historia del origen del grano, del productor y del tostado, algo que ha convertido la marca en un referente de comercio justo y trazabilidad real.

Hoy, los cafés de Pozoblanco se pueden encontrar en Italia, Francia y Bélgica, y pronto llegarán a Alemania y Países Bajos. Todo desde una pequeña empresa cordobesa que ha sabido aprovechar la tecnología para llevar el aroma de los Pedroches más allá de nuestras fronteras.

Seller Emotion Sevilla Cafe y Zentrik GURMÉ

Un nuevo modelo de empresa rural

El caso de Café sin Intermediarios se ha convertido en un ejemplo inspirador para otras pymes andaluzas que buscan crecer sin abandonar su territorio. En un momento en que el café de especialidad gana terreno en la gastronomía, esta empresa demuestra que la calidad, la sostenibilidad y el arraigo rural pueden convivir con éxito en el entorno digital.

Así, desde un tostadero de Pozoblanco, Café sin Intermediarios ha conseguido que el aroma del buen café cordobés traspase fronteras, demostrando que la pasión por un producto bien hecho sigue siendo el mejor motor para conquistar el mundo.