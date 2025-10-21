Suscribete a
Café sin Intermediarios: el tostadero rural de Pozoblanco que lleva el sabor del norte de Córdoba al mundo

La marca cordobesa conquista los marketplaces internacionales sin renunciar a su esencia: café de origen, justo y sin intermediarios

Córdoba celebra la Ruta Gastronómica Córdoba Virgen Extra: una semana dedicada al oro líquido

Café sin Intermediarios de Pozoblanco (Córdoba)
GURMÉ

Pozoblanco

Desde la comarca de Los Pedroches, Café sin Intermediarios ha logrado lo que parecía reservado a las grandes multinacionales del café: exportar un producto artesanal desde un pequeño tostadero rural hacia varios países de Europa. Lo ha hecho con una filosofía clara , controlando todo ... el proceso, desde el grano hasta la taza, y con una estrategia digital que acaba de ser reconocida en Seller Emotion Sevilla, el evento de referencia del comercio electrónico en España.

