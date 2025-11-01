Suscribete a
Café Español, rica comida tradicional y buen precio

El emblemático bar de la avenida del Aeropuerto deleita a su fiel clientela con los desayunos, el menú a 9 euros de los días laborables y las raciones caseras

Francisco Medina y Mari Carmen Jiménez, en el interior del Café Español
Julia García Higueras

Córdoba

La cocina tradicional y los buenos precios se dan la mano en este bar de toda la vida situado en la avenida del Aeropuerto, el Café Español. Al frente desde hace ocho años se encuentran Mari Carmen Jiménez y su pareja, Francisco Medina ... , pero su vínculo con esta casa viene de más atrás de quedarse con el traspaso cuando se jubiló el anterior dueño, puesto que ella trabajó previamente allí más de una década como cocinera.

