Café Español, rica comida tradicional y buen precio

La cocina tradicional y los buenos precios se dan la mano en este bar de toda la vida situado en la avenida del Aeropuerto, el Café Español. Al frente desde hace ocho años se encuentran Mari Carmen Jiménez y su pareja, Francisco Medina ... , pero su vínculo con esta casa viene de más atrás de quedarse con el traspaso cuando se jubiló el anterior dueño, puesto que ella trabajó previamente allí más de una década como cocinera.

Los menús de martes a viernes cuestan nueve euros, un precio «que por aquí por el barrio no los tiene nadie todavía, los vendemos muchísimo», resalta ella. Son muchas las personas que reservan por teléfono para optar entre cuatro primeros y cuatro segundos, junto con pan, bebida y postre. «De primero siempre hay un guiso, una ensalada y luego otro de pasta o revuelto. Eso ya se va cambiando. Siempre hay dos pescados de segundo y dos carnes», especifica.

Todos los platos son de elaboración casera: «Los flamenquines, las croquetas, todo se elabora aquí. El flamenquín puede ser el de lomo y tengo otro, que es el especial de la casa, de pluma ibérica con queso, jamón y cebolla caramelizada».

En la imagen superior, los responsables del Café Español tras la barra. Debajo a la izquierda, Marí Carmen Jiménez durante la preparación de los desayunos. A la derecha, atendiendo una mesa Ángel Rodríguez

En cuanto a otras raciones reseñables del Café Español son muy pedidas la ensaladilla de gambas, los boquerones al limón, las gambas en gabardina. El plato especial español lleva cogollos con tomate y anchoas. Los calamaritos fritos son de los chiquititos, caracterizados por estar muy tiernos.

En general, el secreto es «ofrecer un buen producto, un buen pescado, una buena carne. Y tener el aceite siempre limpio, siempre a punto, eso es primordial porque si no... », aclara Mari Carmen Jiménez. Los que son más amantes de las carnes pueden decantarse por el solomillo al Pedro Ximénez con foie. En la carta se puede escoger además entre los platos combinados, que reconoce que salen menos porque «la gente le tira más a las raciones, al centro».

Tiene en mente cambiar algo la carta porque le gusta renovarla todos los años, «pero este año es verdad que todavía no la hemos cambiado y no hemos subido los precios».

La parte dulce para coronar el almuerzo o la cena llega con variedad de postres caseros: el flan de huevo, el pudin, las natillas, el pastel de limón, la tarta de chocolate, la tarta de queso, la crema de galletas, el arroz con leche, «todo se hace aquí». Después de las comidas puede que no falte el chupito con pestiños, o un rosquito o bombón, como detalle de la casa.

El tipo de clientela que acude diariamente es muy diversa, explica Jiménez. «Yo tengo clientes míos que te reservan de un día para otro, de una semana para otra. Luego tengo de todas las edades: viene gente joven, muchas familias más que nada, las parejas».

Recuerda que cuando cerraron los Juzgados se notó, pero han logrado mantenerse y ahora la apertura del nuevo edificio de la Junta de Andalucía que ya está comenzando a funcionar se está notando positivamente, tanto en los desayunos como en los menús.

Francisco Medina prepara una chapata para tostarla Ángel Rodríguez

Empezar el día en el Café Español supone tener en el plato tostadas muy grandes en pan de chapata. Se pide mucho la de melva con pimiento caramelizado, la de queso de rulo de cabra con mermelada de tomate, y luego la típica de pizquitos de jamón, zurrapa de hígado.

Mari Carmen JIménez, junto a un grupo de clientas en la terraza del Café Español Ángel Rodríguez

El horario, de martes a domingo, es de mañana hasta las cinco de la tarde, y vuelve a abrir otra vez a las ocho, hasta el cierre para las cenas. Su terraza, cuando la lluvia no hace acto de presencia, es un indispensable en todas las estaciones del año.

El interior, con sus característicos grandes espejos, se llena también con grupos de clientes fijos, incluso de otras provincias. Este sábado recibirá a un grupo de gimnasia rítmica de Granada, que es asiduo desde hace cinco años.