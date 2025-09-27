Bujalance celebra la VIII Feria de la Patata Rellena

Presentación de la VIII Feria de la Patata Rellena en Bujalance

Bujalance se prepara para vivir un fin de semana gastronómico y festivo con la celebración de la VIII Feria de la Patata Rellena, que tendrá lugar los próximos 4 y 5 de octubre.

La cita, organizada con el apoyo de la Diputación de Córdoba, se ha consolidado en el calendario cultural y culinario de la localidad como una de las propuestas más esperadas del otoño.

La feria debía celebrarse el pasado mes de marzo, pero fue suspendida debido a la meteorología. Ahora regresa con más fuerza, reforzando su carácter multidisciplinar y ampliando la oferta tanto gastronómica como cultural.

Una feria que une gastronomía y patrimonio

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, destacó durante la presentación que la feria «ha sabido aprovechar un plato de la gastronomía tradicional para convertirse en todo un reclamo turístico».

Según explicó, el evento no se limita a lo culinario, sino que incluye «una magnífica red de actividades en las que se combina la cocina tradicional con la promoción de productos de calidad de la provincia y la oferta cultural del municipio».

En esta edición, el Auditorio Municipal volverá a ser el epicentro de la actividad, con 800 metros cuadrados de superficie destinados a los stands de cinco restaurantes locales que ofrecerán distintas versiones de la popular patata rellena.

Además, como novedad, se habilitará una carpa exterior con ocho expositores donde se podrán adquirir productos típicos de Córdoba.

Programación

El evento se completa con una programación variada que busca atraer a públicos de todas las edades.

VIII Feria de la Patata Rellena, primera jornada Sábado, 4 de octubre 12:30 h: Apertura de la feria.

12:45 h: Nombramiento de los Embajadores de la Patata Rellena 2025.

13:00 h: Entrega de obsequios a restaurantes y empresas participantes.

13:30 h: Inauguración de los estands gastronómicos y visita institucional.

14:30 h: Actuación del grupo A Mi Manera ft. Dama Siempre Así.

18:00 h: Concierto de Popsupuesto.

22:00 h: Concierto de Rocking Retro Covers.

00:30 h: Concierto del grupo de versiones Chamán.

VIII Feria de la Patata Rellena, primera jornada Domingo, 5 de octubre 12:00 h: Reapertura de los estands gastronómicos.

12:15 h: Entrega de premios del XII Certamen de Dibujo «Nuestra Cultura del Aceite».

14:30 h: Actuación del grupo Aire del Compás.

Durante todo el fin de semana habrá atracciones infantiles, lo que convierte a la feria en un espacio familiar y accesible.

Cartel de la VIII Feria de la Patata Rellena en Bujalance GURMÉ

Restaurantes participantes y oferta gastronómica

Cinco establecimientos de Bujalance serán protagonistas de esta edición, presentando la patata rellena como plato estrella, acompañada de otras elaboraciones típicas.

VIII Feria de la Patata Rellena, participantes Restaurantes y bares participantes en esta edición El Tomate: patata rellena, flamenquín y mazamorra con almendras y pasas.

Bar Plaza: patata rellena, bacalao rebozado y serranito.

Hospedería La Querencia: patata rellena, flamenquín y carrillada al Pedro Ximénez.

Al Tinte: patata rellena, croquetas de jamón y brioche de pollo asado.

Bar Palomares: patata rellena, croquetas y solomillo en salsa de almendras

La propuesta gastronómica se completa con la posibilidad de adquirir productos de la provincia en la nueva carpa de stands, una iniciativa que refuerza el carácter de promoción y dinamización comercial de la feria.

Una cita consolidada en la localidad cordobesa

Tras siete ediciones con gran acogida, la Feria de la Patata Rellena se ha convertido en un referente turístico y cultural en la provincia. «Los buenos resultados de las pasadas ediciones han hecho que el Ayuntamiento redoble su apuesta, ampliando la superficie de estands y mejorando las actividades culturales», subrayó Félix Romero.

La feria contribuye a dinamizar el comercio, la hostelería y el turismo rural en la comarca en este periodo del año.