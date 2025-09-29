Bodegas Mezquita Céspedes, elegido por Tripadvisor como el mejor restaurante del mundo

La conocida plataforma Tripadvisor celebra este año su XXV aniversario y ha querido celebrarlo destacando a los mejores restaurantes de todos los tiempos a través de una edición especial de sus premios «Travelers' Choice – Best of the Best».

En esta selección, Bodegas Mezquita Céspedes ha alcanzado el máximo galardón, «All Time Best – 25º Aniversario», situándose como el mejor restaurante del mundo según millones de viajeros.

Este reconocimiento consolida a Bodegas Mezquita como una de las enseñas más destacadas de la gastronomía andaluza. Y es que este grupo, fundado en el año 2000, cuenta ya con cuatro restaurantes en la ciudad. Todos ubicados en las inmediaciones de la Mezquita y con gran aceptación por parte de público local y visitante.

Cocina cordobesa desde 2020

Bodegas Mezquita se ha especializado en transmitir la esencia de la cocina tradicional cordobesa en sus cuatro locales, teniendo entre sus recetas más demandadas clásicos como el salmorejo, el rabo de toro o las berenjenas califales con miel de caña.

La bodega que acompaña su carta también es parte fundamental de la experiencia, con una selección de vinos locales de la D.O. Montilla-Moriles y de la provincia de Córdoba, ideales para maridar sus platos.

Otros reconocimientos

No es la primera vez que Tripadvisor sitúa a Bodegas Mezquita entre los referentes mundiales. En 2024, el restaurante Céspedes ya había sido reconocido como mejor restaurante casual de España y tercero del mundo en la misma categoría.

En la edición de este año, además del título absoluto otorgado a Céspedes, el resto de locales del grupo también han logrado posiciones destacadas:

Premios 2025 de TripAdvisor Otros reconocimientos para el grupo hostelero: Bodegas Mezquita Céspedes: 4.º restaurante informal del mundo.

Bodegas Mezquita Corregidor: 7.º de España.

Bodegas Mezquita Ribera: 8.º de España.

Bodegas Mezquita Cruz del Rastro: 2.º mejor restaurante de Córdoba.

Estos resultados confirman el peso del grupo en el panorama gastronómico nacional e internacional y lo sitúan como embajador de la cocina cordobesa.

25 años de Tripadvisor

La distinción de Tripadvisor llega en un año simbólico para la plataforma, haciendo que el reconocimiento a Bodegas Mezquita Céspedes trascienda el ámbito local y ayudando a reforzar la visibilidad de Córdoba como destino gastronómico de primer nivel a nivel mundial.

Con el lema «El alma de Córdoba en cada plato», Bodegas Mezquita celebra este reconocimiento como un paso más en sus más de dos décadas de historia.