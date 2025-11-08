Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

COMIENDO EN EL MERCADO

Un bocaíto andalusí en el Mercado Victoria

Acércate a los sabores de Marruecos y del mundo árabe con esta propuesta rápida, auténtica y llena de matices en Córdoba

Dónde saborear el salmorejo cordobés con sello de la Cofradía

El Mercado Victoria de Córdoba cuenta con un puesto de comida marroquí, Bocaito Andalusí Halal
El Mercado Victoria de Córdoba cuenta con un puesto de comida marroquí, Bocaito Andalusí Halal GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

En una ciudad donde la historia andalusí sigue viva en cada esquina, Bocaíto Andalusí Halal ha logrado capturar la esencia de esa herencia cultural y transformarla en una experiencia gastronómica cotidiana. Este puesto del Mercado Victoria, uno de los espacios más cosmopolitas de ... Córdoba, ofrece un viaje directo al Magreb a través de los aromas de la canela, las especias y el azahar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app