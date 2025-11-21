Fitipizza desembarca en Lucena: la pizzería cordobesa que arrasó en Cabra abre su segundo local

La marca que revolucionó la pizza artesanal en Cabra con su propuesta fresca, joven y de masa artesanal continúa su expansión. Fitipizza, conocida como «Fiti Fiti», ha anunciado oficialmente en sus redes sociales la apertura de su nuevo local en Lucena, una noticia ... muy esperada por su comunidad digital, que llevaba semanas siguiendo las pistas que la propia marca dejaba en Instagram.

Un formato que ha conquistado a la Subbética cordobesa

Fitipizza saltó a la popularidad por su estética cuidada, sus vídeos virales y una carta que apuesta por el equilibrio entre lo clásico y lo atrevido. Las pizzas se preparan con masa artesanal fermentada, bordes ligeros e ingredientes frescos.

Entre las opciones más reconocidas están la Fiti trufada, la chili lover o la clásica pepperoni, además de combinaciones estacionales que suelen adelantar en Instagram antes de lanzarlas en carta.

Pizzas artesanas de Fitipizza en Lucena (Córdoba) GURMÉ

Además, en su carta también ofrecen postres de lo más atractivos como su tarta de queso rosas, que es toda una sensación con su original packaging para llevar.

Lucena, nuevo hogar de esta pizzería egabrense

El nuevo local, que abre todos los días, en Lucena mantiene la estética moderna, algo «cuqui» y luminosa que caracteriza a la marca, con un espacio pensado para pedir rápido y disfrutar sin complicaciones. La expansión llega después del éxito rotundo de su primer establecimiento en Cabra, donde se formaron colas en sus primeras semanas de apertura.

Desde Fitipizza explican que Lucena era uno de los destinos más solicitados por su comunidad. Las publicaciones en redes, que superan cientos de visualizaciones, venían recibiendo mensajes constantes pidiendo este segundo local, algo que la marca ha aprovechado como motor para anunciar su nueva ubicación.

Rótulo de la fachada del primer local de Fitipizza ubicado en Cabra (Córdoba) GURMÉ

Un fórmula de negocio simple y exitosa en Cabra

La identidad de Fitipizza se construye en buena parte a través de su actividad digital. Reels, encuestas, adelantos de carta y un tono cercano han convertido sus perfiles sociales en una pieza clave para su crecimiento. La apertura de Lucena reafirma que la estrategia funciona y anticipa que podría no ser la última.

Fitipizza combina tres elementos que explican su ascenso: un producto sencillo pero bien ejecutado, una comunicación fresca y viral que engancha al público joven y una identidad reconocible, tanto en packaging como en la estética de sus locales.