NUEVA APERTURA

Fitipizza desembarca en Lucena: la pizzería cordobesa que arrasó en Cabra abre su segundo local

La conocida «Fiti Fiti» llega al corazón de la Subbética con su pizza artesanal hecha en horno de leña

José David Díaz: «La gente se ha aburrido del 'monosabor' y buscan sabores auténticos, de los de antaño»

Horno de la nueva pizzería Fitipizza en Lucena (Córdoba)
Mercedes Ordóñez

Córdoba

La marca que revolucionó la pizza artesanal en Cabra con su propuesta fresca, joven y de masa artesanal continúa su expansión. Fitipizza, conocida como «Fiti Fiti», ha anunciado oficialmente en sus redes sociales la apertura de su nuevo local en Lucena, una noticia ... muy esperada por su comunidad digital, que llevaba semanas siguiendo las pistas que la propia marca dejaba en Instagram.

