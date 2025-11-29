80 años de tradición y sabor en Bar Miguelito

En pleno casco histórico de Córdoba, Bar Miguelito celebra su octogésimo aniversario este noviembre de 2025. Ocho décadas durante las cuales ha sobrevivido a cambios sociales, económicos y gastronómicos, manteniendo su esencia. Una taberna sencilla, familiar, donde comer y charlar con los amigos de siempre.

Desde sus inicios en 1945, Bar Miguelito ha sido un refugio para generaciones de cordobeses. Un lugar donde se mezclan costumbres populares, platos de cuchara, tapas de siempre y ese ambiente cálido de taberna que, hoy en día, se conserva con mucho cariño por todos. La historia del local se puede ver en las fotos amarillentas que cuelgan de las paredes y en la memoria colectiva de quienes conocen su nombre.

Una historia que une generaciones

El origen del bar se remonta a tiempos en los que Córdoba vivía entre calles adoquinadas y plazas llenas donde se conocía todo el mundo. Desde entonces, Bar Miguelito ha pasado por distintas etapas, unas más duras que otras, pero siempre adaptándose sin perder su identidad.

A lo largo de los años, se ha convertido en un punto de encuentro para muchos cordobeses. Y es que la continuidad de este proyecto familiar, el trato cercano y su apuesta por recetas tradicionales han sido siempre una carta de presentación muy bien recibida.

Hoy en día, tras 80 años, sigue siendo un refugio de tradición, un rincón de Córdoba donde el tiempo parece detenerse y las mesas convocan a abuelos, hijos, nietos… Todos sentados alrededor de la mesa y compartiendo historias.

Plato de puntillitas en el Bar Miguelito Rafa Fernández

Sabor de siempre: los platos que definen su carta

La carta de Bar Miguelito mantiene ese carácter clásico de bar andaluz. Entre sus especialidades se encuentran clásicos como el salmorejo o flamenquín cordobés. También tienen cola de toro y pescaito frito como boquerones, chocos o puntillitas. Platos sencillos, de toda la vida, pero que gustan a toda la familia.

Un aniversario que invita a celebrar lo cotidiano

Recuerdos del Bar Miguelito en Córdoba BAR MIGUELITO

Para muchos cordobeses, Bar Miguelito es parte de su vida: del tapeo de juventud, del almuerzo apresurado antes de volver al trabajo, de la charla pausada después de trabajar.

Sin lugar a dudas, este 80 cumpleaños convierte al bar en más que un establecimiento. Lo convierte en un testimonio vivo de historia local, memoria colectiva y cocina cordobesa.