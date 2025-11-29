Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Última hora
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

ANIVERSaRIO

80 años de tradición y sabor en Bar Miguelito

Casi un siglo después, sigue siendo un referente de la cocina de siempre en Córdoba

La Marina, el marisco fresco al alcance de todos en Córdoba

Bar Miguelito celebra 80 años de historia
Bar Miguelito celebra 80 años de historia BAR MIGUELITO

Mercedes Ordóñez

Córdoba

En pleno casco histórico de Córdoba, Bar Miguelito celebra su octogésimo aniversario este noviembre de 2025. Ocho décadas durante las cuales ha sobrevivido a cambios sociales, económicos y gastronómicos, manteniendo su esencia. Una taberna sencilla, familiar, donde comer y charlar con los amigos de siempre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app