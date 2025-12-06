Adrián Caballero (Regadera): «No quiero dedicarle todo mi tiempo al negocio; quiero disfrutar cocinando y de la vida»

Cocinar desde cero, con cariño y respeto por el producto local: esa es la filosofía de Regadera, el restaurante cordobés que acaba de recibir el Bib Gourmand de la Guía Michelin. Adrián y su equipo han convertido la excelencia en accesible, elaborando cada plato ... con ingredientes de su propia huerta y de productores cercanos.

Más allá de premios y reconocimientos, para él la verdadera satisfacción es que cada cliente disfrute de la experiencia sin renunciar a la autenticidad ni a su propio estilo de vida.

En primer lugar, cuéntame qué ha significado para ti y para el equipo decidir este reconocimiento de la Guía Michelin.

Evidentemente es un chute y un impulso de felicidad, de alegría, porque la verdad es que no lo esperábamos. No lo esperábamos porque en agosto nos incluyen en la Guía Michelin y estamos hablando de que en noviembre nos conceden el Bib Gourmand. Entonces, en tres meses hemos pasado de bronce a plata y yo no tenía ni idea, porque no es tan mediático como una estrella, ya que sale una lista de restaurantes incluidos en el Bib Gourmand.

Empezaron a escribirme los compañeros. Me dijeron «¡enhorabuena!», y cuando miro el teléfono digo, ostras, que a ver si van a tener razón y va a ser cierto. Y efectivamente, se lo cuento a los chicos y ellos súper contentos. En resumen, es un reconocimiento al trabajo de todos.

Siempre se habla de las estrellas Michelin, pero el Bib Gourmand premia la relación calidad-precio. ¿Te sientes reflejado con este reconocimiento?

Pues mira, el reconocimiento del Bib Gourmand creo que totalmente es lo más correcto que se le puede asignar a Regadera. La estrella tiene un prestigio, es el máximo exponente de la excelencia, y el Bib Gourmand es aquel establecimiento que ofrece una calidad excelente, comida excelente, servicio de sala excelente y una buena atmósfera, pero a un precio más accesible, para todos los bolsillos. Yo siempre he querido que Regadera fuera de eso. Para mí, mi máxima aspiración siempre ha sido esa.

Los premios son consecuencia final del buen trabajo. Uno que quiera dedicarse a lo que le gusta, a su gran pasión, a disfrutar y hacer disfrutar a los demás. Pero siempre he pensado que un Bib Gourmand es el reconocimiento que más se adecua a Regadera.

Regadera apuesta por una cocina sencilla pero técnica, con huerta propia y productos de proximidad. ¿Qué plato o idea define claramente a Regadera y qué crees que habrá conquistado a Michelin?

Pues no lo sé, porque la Guía Michelin es muy hermética y secreta. No sabemos qué crítico o crítica vino, pero cuando te premian es porque estás sirviendo calidad a quien entra por la puerta. Regadera tiene clarísimo un concepto: hacerlo todo desde cero. Nosotros elaboramos absolutamente todo, cada componente y elemento de cada plato, hasta la hierbecita de nuestro huerto, los helados, sorbetes, caldos, cada carne tiene un fondo de 48 horas. Todo se hace a mano. Es comida artesana. Puede salir mejor o peor, pero es nuestra forma de hacerlo. La parte negativa es que el trabajo es «mucho», muy sacrificado. Estoy orgulloso de haber conseguido este éxito cumpliendo con todo lo que se presupone profesionalmente.

Después del Bib Gourmand, ¿alguna vez has pensado en aspirar a una estrella?

No es mi intención. Me encanta mi trabajo, me apasiona la cocina, pero también tengo otras aficiones: compartir tiempo con familia, amigos, música, pintura, cine… Me encanta tanto que no quiero dedicarle todo el tiempo a un negocio. Si vienen más reconocimientos, los recibiré, pero siempre respetando nuestro estilo, horarios y normas.

¿Habéis notado alguna diferencia en reservas o visibilidad tras el reconocimiento?

Sí, da la casualidad que hace poquito incluimos menú degustación para mostrar de lo que es capaz nuestro equipo y para los visitantes de paso. Hacer un menú degustación también nos permite plasmar toda nuestra carta en un resumen. Además, hemos hecho una reforma integral en el local. Nuestro objetivo es mejorar cada día lo presente, no buscamos premios.

¿Qué ha sido lo más difícil desde que empezaste hasta ahora?

El camino ha sido duro, con mucho esfuerzo y sacrificio. Momentos que te hacen casi tirar la toalla. La pandemia, encontrar personal cualificado… Hay muchas piedras en el camino, pero todas se superan. Empezamos hace casi 15 años con Regadera, de cero, con mucha ilusión y cariño de familia, amigos y equipo. Hoy somos un referente en Córdoba y estoy muy orgulloso.

Hablando de Córdoba y los proveedores, ¿qué importancia tiene la ciudad en vuestra cocina?

Cada vez más. Hay mucho buen producto fuera, pero en Córdoba hay productores que hacen las cosas con cariño. Lo que buscamos es cercanía: el transporte rápido, el trato personal y que el dinero circule por aquí. Con lo que tenemos en Córdoba podemos hacer maravillas. Hoy ya hay vinos y productos locales de gran calidad. Esa confianza con el proveedor hace que el producto llegue perfecto.

Finalmente, ¿qué consejo darías a los jóvenes hosteleros?

Que tengan ánimo, que no tiren la toalla, que tengan fuerza, paciencia y, sobre todo, que persigan sus sueños. Con cariño, ilusión y ganas, se puede superar cualquier dificultad.