ENTREVISTA

Adrián Caballero (Regadera): «No quiero dedicarle todo mi tiempo al negocio; quiero disfrutar cocinando y de la vida»

El chef del restaurante Regadera, que ha recibido un Bib Gourmand de la Guía Michelin, nos habla de su cocina artesanal, productos de proximidad y menú de calidad a precios accesibles en Córdoba

Adrían Caballero, chef de Regadera (Córdoba)
Adrían Caballero, chef de Regadera (Córdoba)

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Cocinar desde cero, con cariño y respeto por el producto local: esa es la filosofía de Regadera, el restaurante cordobés que acaba de recibir el Bib Gourmand de la Guía Michelin. Adrián y su equipo han convertido la excelencia en accesible, elaborando cada plato ... con ingredientes de su propia huerta y de productores cercanos.

