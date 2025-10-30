Comienza el III Campeonato de España de Pizza

La pizza, ese plato capaz de unir culturas y poner de acuerdo a casi todos los paladares, vuelve a ser protagonista de las meses este mes de noviembre.

Desde el 30 de octubre hasta el 23 de noviembre, España se convierte en un gran " ... horno" en el que 145 establecimientos competirán por el título de La Mejor Pizza de España 2025. En esta edición, Andalucía pisa fuerte con 20 pizzerías seleccionadas, que representan a todas las provincias de la comunidad.

Además, los amantes de la pizza podrán participar activamente en la votación a través de la web, donde podrán puntuar sus locales favoritos y entrar en el sorteo de un Apple Watch. Pero no todo quedará en manos del público, ya que un equipo de inspectores gastronómicos recorrerá los restaurantes evaluando la calidad de la masa, la cocción, la combinación de ingredientes y, sobre todo, el sabor.

Cartel III Campeonato de España de Pizzas GURMÉ

Participantes andaluces en La Mejor Pizza de España 2025

Entre los aspirantes andaluces destacan nombres como Pizzería Adrián en Palma del Río (Córdoba), Anca Massa en Conil (Cádiz), La Fusión en Aguadulce (Almería) o Naturale Pizza Bar en Nerja (Málaga). Sevilla es la provincia con más representantes, con locales como Farina 23, Al Solito Posto, Pinseria Il Forno, Alimentari e Diversi o Vezzo Lagoh, reflejo de la pujante cultura pizzera que vive la capital hispalense.

¿Qué establecimientos participan? Pizzerías andaluzas en el III Campeonato de España de pizzas: La Fusión (Aguadulce, Almería)

Anca Massa (Conil, Cádiz)

Pizzería Adrián (Palma del Río, Córdoba)

Pizzería Gnomo (Almuñécar, Granada)

Pizzería Primavera Fuengirola (Fuengirola, Málaga)

Gusto (Málaga, Málaga)

Pizzería Primavera Málaga (Málaga, Málaga)

Naturale Pizza Bar (Nerja, Málaga)

La Talega Mediterránea (Pizarra, Málaga)

Rústica Napoletana (Cazalla de la Sierra, Sevilla)

La Bicicleta Pizzería (Dos Hermanas, Sevilla)

La Teglia – Pizza al Taglio (Mairena del Aljarafe, Sevilla)

Al Solito Posto (Sevilla, Sevilla)

Alimentari e Diversi (Sevilla, Sevilla)

Dulmi (Sevilla, Sevilla)

Farina 23 (Sevilla, Sevilla)

Pinseria Il Forno (Sevilla, Sevilla)

Pizzería al Natural y Ecológica (Sevilla, Sevilla)

Vezzo Lagoh (Sevilla, Sevilla)

Berrinche «Amasa la Fiera» (Utrera, Sevilla)

Cada establecimiento presentará su receta estrella, con propuestas que van desde las versiones más fieles o el estilo napolitano hasta pizzas con toques locales que reinterpretan el Mediterráneo desde Andalucía. En muchos casos, los cocineros apuestan por productos de cercanía y masas de fermentación lenta, una tendencia que gana cada vez más adeptos entre los consumidores.

La final del campeonato y la entrega de premios se celebrará el 1 de diciembre de 2025, en un evento que coronará no solo a la mejor pizza de España, sino también a la Mejor Pizza de Andalucía.

El concurso busca poner en valor la calidad y creatividad de las pizzerías españolas. Y si algo está claro, es que Andalucía llega dispuesta a demostrar que, desde la costa de Cádiz hasta el Desierto de Tabernas en Almería, la pizza también sabe a sur.