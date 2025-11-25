Andalucía brilla al conseguir cinco nuevas Estrellas Michelín 2026 y Ochando estrena a la provincia de Sevilla

Noche de alegría para la restauración de Andalucía. Málaga se convertía en el epicentro de la gastronomía española acogiendo la Gala de las Estrellas Michelin 2026, y hubo final feliz. En las quinielas había varios restaurantes señalados en rojo. Sobresalían dos o ... tres y, finalmente, cayeron cinco distinciones por parte de la guía más reconocida a nivel mundial. Porque a Mare, en Cádiz, y Palodú, en Málaga, que sonaban con mucha fuerza en las últimas horas, se unieron Faralá, en Granada, y Recomiendo, en Córdoba. Destacando sobremanera la Estrella Michelin conseguida por Ochando, de Los Rosales, en la provincia de Sevilla.

Tras un inicio de gala lento, con demasiados discursos y con un Jesús Vázquez un poco en fuera de juego, llegó la hora de la verdad, la del anuncio de las nuevas primeras Estrellas Michelin. Y como decimos, en casi todas las quinielas estaban tanto Mare como Palodú. Se cumplieron las predicciones y fueron galardonados tanto Juan Viú por su restaurante en Cádiz, como Cristina Cánovas y Diego Aguilar por el suyo en Málaga.

Y entonces llegó uno de los momentos más destacados. Muchos decían que Sevilla no tendría protagonismo, pero otros apostaban a que sería todo lo contrario. Incluso afinaban más sus predicciones: sería la provincia la premiada. Y así fue. Ochando, de Los Rosales, consiguió su primera Estrella Michelin con Juan Carlos Ochando y Elena Pérez al frente del negocio, dándole así continuidad a lo conseguido con anterioridad por Abantal y Cañabota.

La alegría no se iba a quedar sólo en Cádiz, Málaga y Sevilla. Granada y Córdoba también brillaron en esta gala gastronómica. El restaurante Faralá, situado junto a la Alhambra, fue distinguido. Al igual que el cordobés Recomiendo.

Sin nuevos dos y tres Estrellas Michelin

Donde no hubo novedades fue en el resto de la gala, ya que en las dos siguientes categorías ningún andaluz sumó 'macarons'. De este modo, a pesar de que se apuntaba a que Skina podía convertirse en 'triestrellado', esto no ocurrió, aunque sí hay que destacar que todos los restaurantes que 2025 mantuvieron o lograron ser tres Estrellas Michelin permanecerán igual en 2026. Es decir, Aponiente y Noor siguen en lo más alto del panorama gastronómico de España.