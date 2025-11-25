Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Andalucía brilla al conseguir cinco nuevas Estrellas Michelín 2026 y Ochando estrena a la provincia de Sevilla

Mare, Palodú, Faralá y Recomiendo se suman a la conseguida por el restaurante de Los Rosales, que sigue la estela de Abantal y Cañabota en la capital

La Guía Michelin no elige ningún tres estrellas nuevo en 2026, solo cinco con dos 'macarons'

Ochando, Mare, Palodú, Faralá y Recomiendo consiguieron su primera Estrella Michelin
Ochando, Mare, Palodú, Faralá y Recomiendo consiguieron su primera Estrella Michelin EFE
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Noche de alegría para la restauración de Andalucía. Málaga se convertía en el epicentro de la gastronomía española acogiendo la Gala de las Estrellas Michelin 2026, y hubo final feliz. En las quinielas había varios restaurantes señalados en rojo. Sobresalían dos o ... tres y, finalmente, cayeron cinco distinciones por parte de la guía más reconocida a nivel mundial. Porque a Mare, en Cádiz, y Palodú, en Málaga, que sonaban con mucha fuerza en las últimas horas, se unieron Faralá, en Granada, y Recomiendo, en Córdoba. Destacando sobremanera la Estrella Michelin conseguida por Ochando, de Los Rosales, en la provincia de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app