Datos de Interés

Madrid, Paris, Florida, Heidelberg y Online

Adscripción: Privada

Títulos: Siete grados (Administración de Empresas internacionales, Relaciones lnternacionales, Ingeniería Informática, Matemáticas Aplicadas e Inteligencia Artificial, Business Analytics, Turismo y Gestión Hotelera Internacional, Marketing Internacional)2 MBAs y 5 Másteres (MBA, MBA in International Business, Relaciones Internacionales y Diplomacia, Sostenibilidad Corporativa, Data Science, Finanzas Internacionales, Marketing Digital e Ecommerce)

Precio: Alrededor de 15.400 euros al año para grados y 17.800€ al año para másteres

Año de Funcidación: Primera universidad americana multicampus en Europa, con más de 60 años de experiencia y títulos acreditados en Estados Unidos y Europa0

Becas: Ofrece un número limitado de becas que pueden llegar a cubrir un 50% de la matricula (consultar con el centro)

Contacto:

Paseo de Recoletos, 35, Centro, 28004 Madrid.

Teléfono: 91 448 24 88

(Metro: Colón -Línea 4-;

Cercanías: Recoletos;

Autobuses: Líneas 5, 14, 27, 45, 53, 150)

El Campus

Campus en Madrid, París, Heidelberg y Florida (EE. UU.), y modalidad 100 % online. El campus de Madrid, ubicado en pleno centro de la ciudad es de fácil acceso y ofrece un entorno seguro y cosmopolita que potencia la experiencia internacional. El modelo flexible de Schiller permite cambiar de campus cada semestre, sin papeleo o costes adicionales, viviendo una experiencia internacional real mientras avanzas en tu formación.

La Oferta

Aprendizaje práctico desde el primer día: trabajos con empresas internacionales, retos y desarrollo de habilidades en un entorno colaborativo y multicultural.

Aprendizaje en inglés, estudiantes de 130+ nacionalidades y profesores con experiencia global, garantizando networking global y una visión práctica del mundo profesional.

Centro Internacional-Universidad Privada Americana

En Schiller, el aprendizaje se basa en la experiencia real. Desde el primer día, los estudiantes trabajan en proyectos prácticos con empresas internacionales, participan en retos profesionales, presentan soluciones innovadoras y desarrollan competencias clave en un entorno colaborativo y multicultural.

La universidad cuenta con siete programas de grado en Administración de Empresas Internacionales, Relaciones Internacionales, Ingeniería Informática, Matemáticas Aplicadas e Inteligencia Artificial, Business Analytics, Turismo y Gestión Hotelera Internacional, y Marketing Internacional, así como siete programas de máster que incluyen MBA, Relaciones Internacionales y Diplomacia, Sostenibilidad, Finanzas, Data Science y Marketing Digital.

Todo el proceso de aprendizaje se desarrolla en inglés y en un entorno internacional, junto a estudiantes de más de 130 nacionalidades y un claustro formado por profesionales en activo con experiencia global. Esta combinación garantiza un alto nivel de empleabilidad, networking internacional y una visión práctica del mundo profesional.

Valor Añadido

Schiller ofrece programas con doble acreditación en EE.UU y Europa, y un claustro internacional de profesionales en activo, que garantizan una enseñanza práctica y orientada al mercado.

Modelo basado en el aprendizaje experiencial junto a instituciones como UNITAR o IBM, y un fuerte enfoque en la empleabilidad internacional.

Certificaciones

Acreditada en EE.UU por la Accrediting Commission of Career Schools and Colleges y autorizada por la Florida Commission for Independent Education.

Schiller es reconocida oficialmente en España, Francia y Alemania, y ofrece doble acreditación en Europa con universidades como University of Roehampton (Reino Unido) y Dublin Business School (Irlanda)..

A destacar

Educación multicampus en varios países sin costes extra ni trámites complejos, potenciando la empleabilidad global con una experiencia internacional.

Al finalizar en EE. UU., los estudiantes pueden acceder a permisos de trabajo internacionales de hasta dos años, ideal para iniciar su carrera global.