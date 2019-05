En 2018 OBS Business School ha sido elegida como la 2ª mejor Institución de Formación Online según el Ranking FSO de Hamilton, convirtiéndola en la 1ª Business School del mundo.

De igual forma, siete de los Másters de la escuela han sido elegidos entre los 100 mejores de su categoría: Máster en Dirección de Producción y Mejora de Procesos Industriales, el Máster en Data Management e Innovación Tecnológica, el Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, el Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico, el Máster en Derecho Internacional de la Empresa, el Máster en Supply Chain Management y el Máster en Innovación y Emprendimiento, programa que cuenta con la acreditación EOCCS de EFMD desde 2017.

Una formación colaborativa

El valor añadido

La investigación académica es uno de los principales pilares que integran OBS para ofrecer una formación actual, de calidad y prestigio. Por ello, es miembro fundador del OBServatory in Higher Education In Management y el International Seminar in Higher Education in Management, asociaciones que trabajan como nexo de una relación internacional entre instituciones de educación superior para la mejora y el estudio de la educación online.

Su red de aprendizaje colaborativo, valor que aporta OBS Business School a los alumnos, propicia que se mantengan conectados a su entorno profesional más cercano. Estudiar en OBS supone estar al día de los casos de éxito y las prácticas profesionales más innovadoras relacionadas con las propias áreas de interés.

Además, los alumnos forman parte de conversaciones dirigidas por profesionales en activo que seleccionan las fuentes, reflexionan sobre ello y, finalmente, contribuyen a poder llevarlas a la práctica.