Excelencia en investigación y docencia

Datos de la institución

Bilbao, San Sebastián, Madrid

Adscripción: Privada

Títulos: 7 Másteres Universitarios y Formación Directiva

Duración: Entre 12 y 18 meses

Año de fundación: 1916

Precio: Consultar web

Becas: Información en becas.deusto.es

Profesores y alumnos: 248 / 1.997 estudiantes en programas de larga duración

Índice de colocación: Alta empleabilidad superior al 97.2% a los 3 meses de finalizar máster (últimas promociones)

Requisitos de acceso: Título universitario. En algunos másteres se exige nivel de inglés (B2 o C1) y durante la admisión se realizan entrevistas

Contacto:

- Campus Bilbao: Hermanos Aguirre, 2 48014 Bilbao

- Campus San Sebastián: Mundaiz, 50 20012 San Sebastián

- Sede Madrid: C/ Mateo Inurria, 39-41

28036 Madrid

Teléfono: + 34 944 139 359

www.dbs.deusto.es

master.dbs@deusto.es

Redes sociales

Facebook: DeustoBusinessSchool / X: @deustodbs / LinkedIn: www.linkedin.com/company/deusto-business-school

Instagram: udeusto

Reconocimientos y certificados de calidad: Cuenta con las prestigiosas acreditaciones internacionales AACSB y AMBA (sólo el 2% de escuelas de negocios de todo el mundo están acreditadas por AMBA y el 6% por AACSB) / El Máster European & International Business Management, entre los 45 mejores del mundo (ranking Financial Times para Masters in Management), y en 4ª posición en progresión de carrera profesional 2022 / Está en el 3% de mejores escuelas de negocio del mundo (ranking Shanghai-Global Ranking of Academic Subjects 2021) y en el 3- 4% de las mejores universidades del mundo (Times Higher Education World University Ranking 2021).

La oferta

Desde 1916, Deusto Business School ofrece una formación global, integral y práctica, estrechamente relacionada con nuestra comunidad empresarial, acompañando a las personas en el aprendizaje a lo largo de su vida personal y profesional. Con dos campus (Bilbao y San Sebastián) y una sede en Madrid, Deusto Business School ofrece un conjunto de programas de grado, másteres, doctorado y formación ejecutiva (executive education).

Como parte del compromiso con la excelencia y la mejora continua, está acreditada internacionalmente por AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) y AMBA (Association of MBAs), dos de las principales autoridades mundiales en formación empresarial de postgrado.

Con más de 100 años de experiencia en formación empresarial, cuenta con Másteres en:

• Finanzas: (posibilidad de realizar un Doble Máster con Fordham University (Nueva York), Incluye una estancia práctica en Londres y el acceso a la sala Bloomberg

• Auditoría de Cuentas: Programa conjunto con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (prácticas de 5 meses en firmas de auditoría).

• RR. HH: se compatibiliza con prácticas y está abierto a profesionales de RR. HH que quieran estar al día en nuevas tendencias.

• European & International Business Management: Título conjunto con Grenoble École de Management (Francia). En español, francés e inglés, con movilidad entre las tres universidades y prácticas de 3-6 meses.

* Dirección de Empresas: profundización en Digital Business o en Competitividad e Innovación

• International Business: en inglés, para graduados en ADE (dos estancias en Asia y Marruecos y prácticas en empresas).

• Business Analytics: especialización en conocimientos y competencias necesarias para abordar los desafíos de la era del Big Data.

Los campus

Destacan por su accesibilidad en transporte público y su avanzada infraestructura tecnológica, con una amplia gama de recursos para la enseñanza (aulas informáticas, centros de idiomas, bibliotecas, laboratorios, salas audiovisuales y conexión wifi en todo el campus). Tanto en Bilbao como en San Sebastián, se encuentran modernos centros deportivos equipados con instalaciones de alta calidad, como pistas de pádel, campos de fútbol 7 y salas polivalentes para diversas actividades.

El valor añadido

Los másteres incluyen prácticas gestionadas por el servicio de Carreras Profesionales, con beneficios adicionales, como un 'career advisor' (diseño de trayectoria profesional) acceso a plataforma de prácticas y al Foro de Empleo, así como seminarios especializados en la elaboración de CV y perfiles en LinkedIn. Además, nos comprometemos a ofrecer un trato cercano y personalizado y contamos con un equipo de profesores, coordinadores y personal de apoyo muy cualificado y de gran calidad humana.

Podrás interactuar con personas de diversas nacionalidades. En la última edición, contamos con la participación de estudiantes de 22 nacionalidades, lo que enriquece aún más tu experiencia académica y personal.