Yolanda Díaz confirma que el bolso de lujo que llevaba su hija es de «mercadillo»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se vio envuelta hace unos días en la polémica por un bolso de marca que lució su hija Carmela cuando acudieron al Ballet Nacional. Ahora, ha confesado que el bolso era de « ... mercadillo».

Aquella noche su hija fue fotografiada con un bolso Tote Bag de la marca Marc Jacobs, lo que generó un enorme revuelo. Esto se debe a que el accesorio se encontraba en la web de la marca a partir de los 250 euros. Un precio que generó las críticas porque lo lucía una menor.

Unos días más tarde, la polémica sobre ese bolso volvió a florecer en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Allí, la ministra de Trabajo fue cuestionada sobre su vestimenta y habló sobre la polémica del bolso de su hija.

Más de un milón de autónomos en España factura 1000 € al mes.

Si les descuentas la cuota y los impuestos pueden llegar a ganar al mes 600 €.

600€ cuesta el bolso de la hija de 13 años de Yolanda Diaz. 13 años pic.twitter.com/jWXx9mGJNI — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 23, 2025

«Y fíjese en esta polémica. Me molesta bastante que mi hija que tiene 13 años, que me acompaña a todos los actos y lo voy a seguir haciendo, se ha visto involucrada diciendo una falsedad», exclamó la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Yolanda Díaz quiso ir un paso más allá y dio más detalles de cómo y dónde había conseguido el bolso. La ministra de Trabajo aludió a sus veranos en Galicia y a sus visitas en Portugal para confirmar que el accesorio no era original.

«Como saben, yo veraneo en Bayona, vamos con frecuencia a Portugal, y en este caso las primas de mi hija le regalaron un bolso que cuesta 25 euros en la feria de Vila Nova de Cerveira», explicó. «Porque era una copia. El original costaba 500 euros», añadió la presentadora del programa.

«Y se lo han regalado las primitas… Lo que me molesta no es lo que digan de mí. Mi hija hace ballet y ha venido siempre, este domingo no ha querido venir y decía: 'No quiero porque me van a hacer fotos'», zanjó Yolanda Díaz tras explicar a los problemas a los que se ha enfrentado su hija tras la publicación de las fotografías.

Declaraciones que constrastan con la campaña del Gobierno

Estas declaraciones de la ministra de Trabajo contrastan con una campaña que lanzó el Gobierno hace casi un año. El 22 de noviembre de 2024 esta fue publicada bajo el lema «El daño de las falsificaciones es real».

A través de ella se buscaba concienciar e informar sobre las consecuencias provocadas por la compra de productos falsificados desde diferentes ámbitos como son el sanitario, medioambiental y económico.