Xandra Falcó zanja los rumores de crisis entre Tamara e Íñigo Onieva: «Están divinamente»

La presunta crisis de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha pasado a ser casi un asunto de estado y ahora ha salido a escena Xandra Falcó para decir aquello de «¿crisis, qué crisis?» y zanjar cualquier rumor de ruptura con un «están divinamente» que viene a mitigar el ruido generado en la última semana. No se sabe cuánto durará la tregua hasta el regreso de las nuevas especulaciones.

Por todos es conocida la discreción con la que siempre se maneja Xandra Falcó, aunque esta vez no ha podido sustraerse de los rumores sobre una supuesta crisis sentimental que señala directamente al matrimonio formado por su hermana e Íñigo Onieva. Algo interesante ha dicho, aunque no tenía muchas ganas de hablar sobre el asunto.

Xandra Falcó reapareció en la escena pública coincidiendo la decimoctava edición de los premios Mercados del Vino y la Distribución 2025, celebrada en Madrid. En el marco de esta cita tan especial para ella, la empresaria intentó eludir las preguntas de la prensa, aunque finalmente tuvo que rendirse y ofreció una mínima aunque concluyente declaración.

¿Cómo se encuentra la pareja?

«¿Nos puedes decir cómo se encuentra la pareja?», preguntaron los periodistas, a lo que ella respondió: «Está divinamente». Y hasta otra. Como es habitual, y más en casos como este, la empresaria puso cara de prisa y se marchó a la carrera. Pero al menos la prensa obtuvo su botín, que era obtener algo de luz para combatir la oscuridad de los rumores sobre el estado de las cosas entre la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva.

Ha sido una semana de ruido en torno al popular matrimonio y el epicentro del rumor se situó en los Cines Callao, escenario de la premier europea de la nueva temporada de la serie 'The Chosen: La Última Cena', un evento lleno de ilustres famosos y por el que incluso se pasó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien habló brevemente del embarazo de su mujer, Teresa Urquijo.

Por allí también se pasó Tamara Falcó, pero lo hizo sola, sin la compañía de Íñigo Onieva. Suficiente para amplificar unos rumores que ya era ruidosos de por sí. La hija de Isabel Preysler acudió sin su compañía y posó, como el resto de los invitados al estreno, en la alfombra roja.

Una ausencia inesperada

La ausencia de su marido sorprendió sobre todo por la información proporcionada horas antes por los propios organizadores del evento, que habían comunicado a la prensa que en la alfombra roja también estaría Íñigo Onieva. Nadie supo explicar el porqué de su ausencia.

Igual es que todos en el clan están cansados de tener que desmentir un día sí y otro también cualquier rumor sobre eventuales crisis dentro del matrimonio desde el mismo día en el que se casaron, aquel recordado 8 de julio de 2023 en el palacio de El Rincón, a las afueras de Madrid.

Recientemente, la hija de Isabel Preysler aprovechó su colaboración en el ‹El Hormiguero' para hablar de lo que ocurrió el Día de los Enamorados con su marido. «Me dice: 'Feliz San Valentín'. Y le he dicho: 'Pero si aún no es viernes'. Y él me ha contestado: 'Contigo es San Valentín todos los días'», contó un atisbo de rubor.