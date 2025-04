La vuelta a los escenarios de Rafael Amargo tras su absolución por tráfico de drogas

A mediados de mayo de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Rafael Amargo (50 años) de la acusación de vender droga desde su casa en Malasaña. El juicio al bailaor, a su productor Eduardo de Santos y a su socio Manuel Ángel Batista León se celebró en abril de ese mismo año. La Fiscalía pedía para los dos primeros nueve años de cárcel y seis para el tercero por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia.

Finalmente, los acusados fueron exonerados después de que quedasen anuladas las escuchas y los registros policiales «porque no se cumplieron las exigencias mínimas que dicta la ley» para llevar a cabo esos procedimientos, tal y como revelaba la sentencia.

En su declaración, el artista manifestó que no tenía necesidad, «gracias a Dios», de dedicarse «a otra cosa que no fuesen las artes escénicas», recordando que había sido «bandera y baluarte en España» del flamenco e incluso comparándose con la fallecida Lola Flores por su «generosidad».

Sin embargo, Amargo no pudo respirar tranquilo hasta el mes de octubre de ese año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó el recurso de la Fiscalía de Madrid contra la sentencia que absolvió en un principio. Los magistrados estimaron que la base objetiva que justificaba la solicitud de intervenciones telefónicas era «insuficiente para estimar que la medida fuera proporcionada con base a los elementos en que fundamentaban los agentes la sospecha de la comisión de un delito contra la salud pública» y el uso de esos ingresos obtenidos para financiar su carrera artística.

Vuelta

Ahora, tras tres años y medio apartado de los escenarios, Rafael Amargo regresa con un espectáculo único en el Tablao Ópera Flamenca. El bailaor se subirá de nuevo a las tablas acompañado por Belén López, figura indiscutible de la escena flamenca actual. Dos iconos del arte que actuarán del 1 al 13 de este mes de abril en el emblemático tablao, ubicado en el céntrico barrio de Malasaña (Madrid). «¿Quién me va a indemnizar por estos años perdidos?», se pregunta Amargo en la presentación de su espectáculo. «Yo solo, bailando, y el público que me quiere y me ha llevado a ser quien soy», añade.

Esta no es la primera vez que el artista se queja de la lapidación pública que ha sufrido durante estos tres años y medio. Además, confesó que incluso tuvo que vender todo lo que tenía para poder sobrevivir y aún así tardó bastante en conseguir volver a trabajar en España. Tras su puesta en libertad en abril de 2024, el granadino tuvo que iniciar una nueva etapa en Argentina junto a su pareja Luciana Bongianino, donde trabajó en un tablao flamenco, ejerció de juez en campeonatos de baile y participó en programas de televisión argentinos. Ahora, por fin, parece que su regreso a nuestro país de forma permanente es definitivo.