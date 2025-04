Así vivieron los famosos el apagón total en España: atrapados y sin poder comunicarse

La mañana del 28 de abril del 2025 será recordada como una de las jornadas más insólitas de España tras el apagón masivo que dejó sin electricidad ni cobertura a gran parte del país. En cuestión de minutos, la rutina paso al caos: trenes detenidos, semáforos sin funcionar, cortes en las comunicaciones y miles de personas atrapadas sin poder comunicarse con sus seres queridos. Conforme el servicio se fue restableciendo, varias celebridades han contado a través de sus redes sociales cómo vivieron este episodio de tensión en incertidumbre.

Anabel Pantoja, quien fue una de las primeras personas en reaccionar sobre lo ocurrido. Aunque ella se encuentra actualmente en Canarias, una de las pocas zonas que no se vio afectada por el apagón, ha compartido con sus seguidores la inquietud que vivió tras recibir la llamada de su madre Merchi, desde Sevilla. «Me ha llamado, no sé cómo me ha podido llamar, muy asustada de que ha habido, en fin... Pongo la tele, que vosotros no podéis porque no tenéis electricidad, pero nosotros sí, y veo las noticias y es increíble como se ha parado el mundo», comentó la influencer y confesó que no había podido contactar durante todo el día con su pareja, David Rodríguez, quien no se encontraba con ella.

Por otro lado, María José Campanario relató que se encontraba «parados en un AVE en medio de la nada esperando que se restablezca la electricidad desde hace once horas». La pareja de Jesulín de Ubrique contó que estuvo en el tren desde las diez de la mañana hasta bien entrada la noche. «Por fin hemos llegado ahora mismo. Un día para olvidar. Gracias de corazón a todos los trabajadores del tren que han hecho que todos estuviésemos lo mejor posible a pesar de las circunstancias y que no han parado en todo el día de preguntarnos a todos cómo estábamos y si necesitábamos algo. De diez», compartió en sus redes.

Por su parte, Jessica Bueno optó por sobrellevar el corte de luz con actitud positiva y en compañía de sus hijos, pasando tiempo en familia. «Hemos estado en casa jugando al Cluedo, la luz ha vuelto pero aquí la partida está interesante. Tengo que admitir que me he asustado mucho pero me he relajado con ellos», comentó y agregó que, hasta ese momento, no había podido comunicarse con sus padres en todo el día, algo que la tenía preocupada.

REDES

Por otro lado, la modelo Helen Lindes vivió uno de los episodios más angustiosos del día desde el centro de Madrid. «El apagón me ha pillado en plena calle Serrano y ha sido abrumador ver el centro de Madrid totalmente colapsado. De repente los semáforos han dejado de funcionar, todo el mundo se ha echado a la calle y he intentado llamar a mi marido para ver si solo era allí o en nuestra casa también», aseguró.

La situación empeoró cuando intentó regresar a su domicilio y al no poder comunicarse con su familia. «Ha sido imposible la comunicación por ambos lados y he tardado cinco horas en llegar a casa desde el centro, que normalmente tardo 25 minutos» y añadió que, «A mi cabeza solo llegaban imágenes de mis niños. ¡Qué impotencia más grande!... Ya estamos todos en casa y solo ha sido un susto. Espero que todos estéis bien y que la situación no os haya pillado en un ascensor. Sería mi peor pesadilla», escribió.

REDES

En tanto, Eva González reveló que a las 5:30 de la mañana del martes, aún habían personas que no habían podido salir de la estación de trenes de Santa Justa, en Sevilla. «Santa Justa: A estas horas aún hay mucha gente que ha pasado la noche aquí. Los trenes de momento están suspendidos. La policía me dice que hay bastantes trenes inmovilizados en distintos puntos de las vías, hasta que no se proceda a su retirada, no se podrá reanudar el servicio».

Más temas:

Famosos