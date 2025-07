Así vive Cristina Pedroche los últimos días antes de dar a luz

Cristina Pedroche (36 años) está a punto de convertirse en madre por segunda vez. Tras la llegada de su primera hija, Laia, en 2023, la presentadora se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y, como ha hecho durante los últimos meses, está compartiendo en redes sociales cómo está viviendo este proceso, que nada tiene que ver con el anterior. A pocas horas o días de dar a luz, Pedroche ha querido mostrar cómo está cuidando su cuerpo y su mente para recibir al nuevo miembro de la familia.

«Mimos para el cuerpo antes del parto», ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una serie de vídeos en los que se la ve practicando distintos ejercicios pensados para preparar su cuerpo de cara al nacimiento. Se trata de una rutina suave, que combina movimientos con pelota, respiración consciente y posturas que ayudan a relajar la zona del periné, una de las partes más implicadas durante el parto. «Hoy os subo estos ejercicios que me están viniendo muy bien para conectar con mi bebé en estos últimos días«, explicó en una publicación reciente.

Cristina ya había compartido a comienzos del mes de junio que estaba dedicando parte de su tiempo diario a una serie de ejercicios específicos de unos 10 minutos de duración. Tal y como explicó entonces en redes sociales, usaba un churro de piscina, una pelota y técnicas de respiración para relajar el cuerpo y centrar la atención en el periné. Aunque en su primer embarazo optó por realizar masajes perineales, en esta ocasión ha decidido prescindir de ellos. «En este embarazo he decidido no hacerme masajes perineales porque en el anterior no me hicieron sentir cómoda. Creo que se pueden hacer otras cosas para ser conscientes de relajar el periné y, por supuesto, creo en mi cuerpo y sé que va a saber lo que hacer en el parto«, dijo entonces.

En esa misma publicación, la colaboradora insistió en que su decisión era personal y no pretendía generalizar: «No creo tampoco que sea necesario que nos enseñen a pujar, parece que cada vez nos tienen que enseñar más cosas para saber parir y 'hacerlo bien'. Pero esta es mi historia y mi elección, si a ti te apetece hacerlos por supuesto también es una opción válida«.

Además de los ejercicios físicos, Pedroche ha incorporado la meditación a su rutina diaria. Esta práctica, según ha contado, le ayuda a conectar con su bebé y a mantener la calma en esta fase tan sensible. «Ahora ya estoy muy cansada y mi cuerpo solo me pide estar sentada o tumbada, y dentro de lo que puedo se lo doy (aunque es complicado con una niña de casi 2 años todo el rato queriendo estar encima de mí)«, explicó.

A lo largo de toda esta espera, la presentadora ha utilizado sus redes sociales como un espacio donde hablar de su maternidad desde la honestidad, sin filtros, y siempre subrayando que cada embarazo es distinto.

El nacimiento del segundo hijo de Pedroche y Muñoz, que será un niño, es inminente. Pero, mientras llega el momento, la presentadora sigue apostando por compartir, acompañar y visibilizar un tipo de maternidad en la que el autocuidado también tiene un papel protagonista.