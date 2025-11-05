Violeta Mangriñán paga 10.000 euros en multas: «Me río por no llorar»

Malas noticias —y de las caras— para Violeta Mangriñán (31 años). La influencer valenciana, que lleva casi una década afincada en Madrid, ha vivido en las últimas horas uno de los episodios más frustrantes de su vida como conductora. Según ha relatado en sus ... redes sociales, se ha visto obligada a abonar al Ayuntamiento de Madrid la desorbitada cifra de 10.000 euros en multas de tráfico, una cantidad que, según ha confesado ella misma, incluye miles de euros en intereses por demora.

«¿Puede terminar ya el día de hoy? He tenido que pagar la friolera de 10.000 euros en multas de tráfico. [...] La mitad son intereses por demora. Resulta que me estaban llegando al primer piso en el que viví en Madrid y nadie me lo notificó hasta hace tres meses», escribía la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Mangriñán no tardaron en hacerse virales y desatar un aluvión de mensajes de apoyo entre sus fans. Horas después, la propia Violeta reaparecía para aclarar la situación y tranquilizar a quienes le habían escrito preocupados: «Os veo preocupados y no me consuela, porque muchos me habéis escrito para contarme que os ha pasado igual o incluso peor. No me consuela saber que no soy la única», reconocía.

Según explicó, el origen de la sanción se remonta a un error administrativo tras sus sucesivas mudanzas en la capital. Durante años, las notificaciones llegaban a una vivienda en la que ya no residía, lo que provocó que las multas se acumularan sin que ella tuviera conocimiento. «He tenido suerte porque muchos me habéis dicho que os han ido embargando poco a poco la cuantía, y yo he podido enfrentarla de una y dejar de generar intereses», añadió la influencer, aliviada por haber podido saldar la deuda de una sola vez.

REDES SOCIALES

Pese al enorme desembolso, Violeta se lo toma con humor —aunque no sin cierto enfado—: «Evidentemente, me río por no llorar. La culpa es mía. No me he quejado porque no sea culpa mía. Simplemente que muchas de estas cosas se podían haber evitado habiéndome enterado de dónde estaba recibiendo las multas. Encima me llegaban a dos domicilios distintos», lamentó.

La valenciana, que comparte su vida con el cantante Fabio Colloricchio y sus dos hijas, Gala y Gia, también reconoció que parte de las infracciones podrían haberse cometido cuando su pareja utilizaba su vehículo: «Nada, no os preocupéis que ya está pagado. Soy tonta. Y otra cosa no, pero aprender de esto aprendo. Yo de mis errores suelo aprender a la primera», sentenció con su característico tono desenfadado.

A pesar del disgusto, Violeta ha optado por sacar una lección del incidente y seguir adelante. En su nueva etapa familiar, instalada en Villa Canela, su impresionante casa a las afueras de Madrid, continúa compaginando su vida profesional con la maternidad, sin perder la sonrisa ni su ironía: «Me río por no llorar», resumió, entre el humor y el desahogo.