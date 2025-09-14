Vince Neil, cantante de Mötley Crüe, desvela que sufrió un ictus mientras dormía: «Tuve que aprender a caminar»

«Tuve que aprender a caminar de nuevo», ha compartido Vince Neil, cantante del grupo Mötley Crüe, de 64 años, en una entrevista con 'Las Vegas Review-Journal'. En esta conversación desvela que las pasadas navidades sufrió un ictus mientras dormía, del que por suerte ha conseguido recuperarse tras mucho trabajo.

Unas declaraciones que han dejado boquiabiertos a sus fans, y en las que explica que todo el lado izquierdo de su cuerpo dejó de funcionar. «Fue duro», admitió. «Los médicos me dijeron que no creían que podría volver a salir al escenario. Pero yo dije 'no, voy a hacerlo, mirad y veréis'». Este mismo viernes, el grupo volvió a subirse al escenario y solo los más avispados pudieron notar diferencia en Vince Neil.

Vince ha desvelado así el motivo final por el cual la banda pospuso el pasado mes de marzo su residencia en Las Vegas, que ahora han retomado. A pesar de que se dijo en un primer momento que Vince estaba pendiente de «ser intervenido», decidieron no dar más datos en el momento, dejando a los fans preocupados por la salud del cantante.

Ahora se conoce que la primera parte de la residencia se canceló para que Vince pudiera recuperarse. En los meses siguientes a este ictus, el artista se pasó meses trabajando con profesionales de la fisioterapia en su hogar de Nashville, donde vive con su pareja, Rain Hannah Andreani (43 años). En mayo, 'TMZ' aseguró que la pareja había roto tras más de 15 años de relación, pero en la entrevista el cantante habla de su novia con normalidad.

Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil y Nikki Sixx, que conforman Mötley Crüe GTRES

«Pasé de que la gente me tuviera que llevar al baño -porque no podía caminar yo solo- a usar una silla de ruedas», recuerda. «Después pasé a un andador, y luego tuve un bastón. Ahora no necesito nada. Pero es un trabajo a tiempo completo volver a un punto en el que vuelvas a encontrarte bien», ha compartido. Según ha revelado, actualmente se encuentra en un 90 o 95% de lo que era antes de lo ocurrido, y confía en que aún tiene espacio para continuar mejorando. Durante estos diez meses ha estado llevando a cabo entrenamientos con un entrenador de fútbol local: «Hace falta un tiempo para que tu cerebro empiece a mover tus piernas, para que hagan lo que el cerebro que hacer. Intentas andar pero no sale bien», confiesa con pesar.

Ha sido un año difícil para Vince y su pareja, puesto que en febrero, solo dos meses después de sufrir el ictus mientras dormía, su novia sufrió un accidente de avión y quedó gravemente herida. Iba en la nave junto a una amiga, que también fue afectada, pero para ellas el resultado fue mejor que el del piloto que, tristemente, falleció en el incidente. «Se rompió seis costillas, la vértebra rota aún le duele, es con lo que lidia», compartió Vince Neil. «Pero ha vuelto a cabalgar, se va con los caballos todo el tiempo», añadió.