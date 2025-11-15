La vida de Ruth Núñez, protagonista de 'Yo soy Bea', en 2025: su divorcio de Alejandro Tous, su estado actual y su lado más solidario

En la historia de la televisión en nuestro país, existen series míticas que marcaron generaciones de hace algunos años. Muchas de estas creaciones de ficción consiguieron su éxito poniendo el foco en temas como el amor o la familia y, sobre todo, representando diferentes realidades ... que permitieron que millones de espectadores se sintiesen identificados con lo que veían en pantalla.

Esto ocurrió con emisiones como 'Médico de Familia', 'Los Serrano', 'Compañeros', 'Cuéntame cómo pasó', 'Al salir de clase' o 'Yo soy Bea', entre muchas otras que se desarrollaron durante décadas pasadas.

Además de las historias que se contaban en cada ficción, los personajes que las protagonizaban también fueron una de las claves de su éxito. En el caso de 'Yo soy Bea', que se emitía en las tardes de lunes a viernes en Telecinco, adaptar la idea original de 'Yo soy Betty la fea', a España, fue todo un acierto.

El proyecto estuvo en antena desde 2006 y llegó a su fin en 2009, suponiendo más de tres intensos años que dieron para emitir un total de 773 episodios, convertirse en líder de audiencia de la franja de sobremesa y conseguir premios como el TP a Mejor Telenovela durante dos años seguidos. Bea, su protagonista, fue interpretada por Ruth Núñez quien, hoy en día, no está tan presente en el mundo de la interpretación como en aquel entonces.

Su vida profesional y personal, muy ligadas durante años

Beatriz Pérez Pinzón era el nombre de la chica poco agraciada a la que daba vida Ruth Núñez, la actriz que saltó al estrellato gracias a 'Yo soy Bea'. En una historia popular en la que la chica 'fea' busca encajar y termina 'transformándose' en guapa, intentando conseguir el amor de su jefe de por medio, Ruth también encontró a su compañero sentimental mientras actuaba entre las paredes de 'Bulevar 21'.

Y es que la actriz y Alejandro Tous, que interpretaba a su atractivo jefe, Ávaro Aguilar, se enamoraron en los primeros meses de rodaje de la serie. La chispa del amor tardó en saltar en la ficción, pero no en la vida real, pues la pareja se mostró enamorada durante 12 años. Fue en 2016 cuando se casaron, celebrando una boda muy discreta en Colombia y después de 10 años de noviazgo.

Sin embargo, la pareja solo duró 2 años como marido y mujer, pues en 2018 se divorciaban de manera muy discreta. Según afirman desde 'Vanitatis', los únicos indicios que hubo de esta separación fue la pareja dejó de seguirse en las redes sociales y ella borró gran parte de las fotos junto a Tous. Además, esto coincidió con un cambio de look radical de la actriz, que se rapó la cabeza.

¿A qué se dedica la protagonista de 'Yo soy Bea' en la actualidad?

Tiempo después de que 'Yo soy Bea' llegase a su fin, a pesar de su éxito, Ruth Núñez tardó un poco en continuar la senda de la interpretación en series de gran audiencia. A pesar de trabajar en algunos largometrajes y cortometrajes, donde más ha destacado la actriz después de dejar de interpretar a Bea fue en el teatro. Uno de sus trabajos más importantes, todavía junto a su entonces novio, Alejandro Tous, fue la obra de 'Romeo y Julieta', en 2009.

Los últimos trabajos más destacados de Ruth en televisión fueron sus papeles en 'Frágiles' donde interpretaba a 'Lola' durante 16 episodios, y entre 2017 y 2018 'Amar es para siempre', serie de éxito de Antena 3 donde fue María Llanos Gil a lo largo de 256 episodios. A día de hoy sigue en el teatro, concretamente con la obra 'Burundanga', de la que forma parte desde 2016 como Berta, y se sigue formando como artista en la Escuela de Circo Charivari.

Su último trabajo fue este 2025. La actriz protagonizó una comida en el teatro Lara llamada 'La extinción de los dinosaurios' de los directores Fran Nortes y Diana Lázaro. Para 2026, Núñez tiene preparada una serie en TVE llamada 'Barrio esperanza', una comedia creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas y Mariona Terés como protagonista.

Amante de la naturaleza y abanderada de la lucha por proteger el medioambiente, tal como muestra en sus redes sociales, en ellas también se puede ver la faceta más solidaria de Ruth. Además de trabajar en la interpretación, la actriz también dedica su tiempo a mejorar la vida de muchas personas con discapacidades de diferentes tipos, colaborando con diferentes asociaciones.

La fundación Apsuria es a la que se muestra muy ligada, pues en su perfil de Instagram se puede ver que incluye la web de la asociación en su propia biografía para darle visibilidad. Entre otras, también ha colaborado con la tienda sin ánimo de lucro 'Yosíquesé', en la que se ofrece un trabajo digno a personas que tienen deficiencias intelectuales, colaborando con su integración social y laboral.