La vida personal de Yurena: por qué cambió de nombre, su relación con Paco Porras y su intento de suicidio

Durante los años 2000, el nombre de Tamara resonó por todos los platós de televisión de España. La cantante saltó a la fama gracias a 'Crónicas Marcianas', aunque fueron las polémicas que protagonizó y el éxito de su tema 'No cambié', con el que consiguió un disco de oro, los que la convirtieron en toda una referente de la pequeña pantalla de la época.

Ahora, casi dos décadas después de haberse colado en todas las televisiones del país, la intérprete, conocida ahora bajo el nombre de Yurena, lleva años desaparecida de la vida pública. Su historia, sin embargo, sigue muy presente en el imaginario de todos los españoles: Nacho Vigalondo y Los Javis estrenan este viernes en Netflix una serie sobre la vida de una de las mujeres más famosas de los 2000, protagonizada por la actriz Ingrid García-Jonsson.

Primeras imágenes de la serie de Los Javis y Nacho Vigalondo sobre la vida de Yurena Netflix

Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal de Yurena, conocida anteriormente como Tamara.

Su salto a la fama y su polémica relación con Paco Porras

María del Mar Cuena Seisdedos nació en Barakaldo en 1969 y, desde muy joven, supo que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Comenzó a formarse en canto con 21 años y, poco después, lanzó su primer repertorio musical con versiones de canciones muy conocidas, que empezó a interpretar por locales del País Vasco.

En 1993, la joven lanzó su primer álbum en busca de conseguir una oportunidad dentro de la música: «Lo moví desde el año 93 hasta el 2000 por todas las discográficas de España habidas y por haber. Hice miles de viajes a Madrid y Barcelona, visitando emisoras de radio, representantes y discográficas, tanto multinacionales como independientes. Llamé a todas las puertas que pude», confesaba la cantante.

Fue en la capital donde la joven comenzaría a darse a conocer bajo el nombre de Tamara y también donde coincidió por primera vez con el vidente Paco Porras. Ambos mantuvieron una supuesta relación amorosa, que se convirtió en un escándalo después de que esta afirmara que estaba embarazada de él y que les llevó a enfrentarse en las televisiones de todo el país.

Yurena y Paco Porras mantuvieron un enfrentamiento televisivo

«Me está haciendo chantaje. Esta chica está mintiendo descaradamente y estoy muy enfadado con la situación», aseguró el vidente de las hortalizas en un enfrentamientos que ambos mantuvieron en 'Crónicas Marcianas'. El famoso colaborador del programa incluso llegó a desmentir que ambos hubieran mantenido ningún tipo de relación y la tachó de «mentirosa»: «¿Cómo te has podido quedar embarazada? ¿Cómo los mejillones, por simbiosis? ¡Si no te he tocado!».

Una negativa ante la que Yurena no quiso quedarse callada: «Estoy embarazada de Paco Porras. Hemos tenido una relación continuada de más de tres meses», declaró ella, que calificó de «bochornoso y patético» el comportamiento del que fuera su amante.

Aunque más tarde anunció que había perdido el bebé que esperaba, esta batalla con Paco Porras le permitió obtener un puesto como colaboradora habitual en el programa. Además, también pudo conseguir lo que siendo había ansiado: dedicarse a la música.

Su intento de suicidio y la muerte de su madre

Tras sus primeras apariciones televisivas, Yurena no tardó en convertirse en toda una estrella. En noviembre del año 2000 publicó su primer maxisencillo que contenía los temas 'A por ti' y 'No cambié'. Gracias a él, consiguió ocupar la primera posición en la lista AFYVE de singles más vendidos durante diez semanas y alcanzó el disco de oro.

Estos primeros éxitos le permitieron establecerse en el mundo del espectáculo y la joven incluso llegó a ser amadrinada por Alaska. Más tarde publicaría otro álbum de estudio, igual de exitoso que sus primeros singles, y acabaría siendo considerada por sus fanes un «icono gay».

Sin embargo, durante sus mejores años de carrera la artista también tuvo que lidiar con un terrible acoso que estuvo a punto de hundirla por completo. Tanto es así que incluso se planteó la posibilidad de quitarse la vida: «El acoso y derribo que yo sufrí no lo ha sufrido nadie en este país. Y me dieron muchos palos. Y me engañaron muchas veces. Proposiciones... Lo mismo que en Estados Unidos. Se ha hablado mucho del MeToo, pues yo lo viví. Y me intenté matar», confiesa entre lágrimas en el avance de 'De viernes'.

¿Por qué cambió su nombre de Tamara a Yurena?

Durante su carrera como cantante, Yurena ha tenido muchos nombres artísticos. Aunque su nombre real es María del Mar Cuena Seisdedos, lo cierto es que durante mucho tiempo se hizo conocida bajo el sobrenombre de Tamara, un apodo del que se vio obligada a desprenderse tras ser demandada por una discográfica.

En 2004, en pleno apogeo de su fama tras participar en el 'reality' Hotel Glam, una compañía musical demandó a María del Mar por usar como nombre artístico «Tamara», que estaba registrado a favor de la cantante de boleros Tamara Macarena Valcárcel Serrano. Aunque en primera instancia obtuvo una sentencia favorable, la justicia dictaminó que el nombre pertenecía a la cantante de boleros y se vio obligada a usar otro.

Tras esto, adoptó el nombre de Ámbar, aunque tampoco le sirvió porque también estaba registrado. Finalmente, la cantante acabó eligiendo el apodo de Yurena, bajo el que es conocida actualmente.