La vida personal de Valeria Ros: su nombre real, madre soltera de su hija Federica y su novio actual

Si hablamos de humor en España, uno de los nombres propios del sector es, sin duda alguna, el de Valeria Ros. Nacida en Vizcaya hace 38 años y licenciada en Comunicación Audiovisual, la cómica se ha hecho un hueco como una de las grandes mujeres del espectáculo de nuestro país. Así lo ha demostrado en sus años de experiencia, que le han llevado a pasar por programas tan exitosos como 'Zapeando', 'La Revuelta' o 'Tu cara me suena'.

Lejos de este aspecto más cómico, lo cierto es que la presentadora vasca también ha mostrado su versatilidad en la pequeña pantalla. Su reciente fichaje por 'MasterChef Celebrity 10', la nueva temporada del concurso de cocina entre famosos VIP, es buena prueba de ello. Durante su paso, ha prometido «locura y diversión», así como camelarse al jurado para tratar de ganar.

Y es que a Valeria se le resisten pocas cosas, incluso cuando estas se ponen difíciles. Lo ha evidenciado, por ejemplo, con la crianza de su hija Federica, de apenas cuatro años, a la que ha sacado adelante como madre soltera.

Repasamos todo lo que debes saber sobre Valeria Ros, nueva concursante de 'MasterChef Celebrity 10'.

Su nombre real y cómo se hizo famosa

Todo el mundo la conoce en televisión como Valeria Ros, pero lo cierto es que el nombre real de esta vasca, nacida en Getxo en 1986, no es ese. Se llama en realidad Valeria López-Tapia Velasco, aunque el apellido Ros sí tiene que ver con su familia: era el de su abuela, motivo por el que lo adoptó como propio en el mundo artístico.

El de Valeria Ros no fue su primer apodo como humorista, pues sus primeros monólogos llegaron bajo otro seudónimo: «Cuando llegué hacía monólogos como Val Pacino, hasta que en Paramount me dijeron que igual tenía que cambiar el nombre», contó a Chenoa en Europa FM.

Fue en el año 2018 cuando la cómica comenzó su aventura en el mundo de la televisión, debutando como monologuista en el programa 'Central de cómicos', de Comedy Central, cuando Valeria debuta en televisión como monologuista. Desde entonces, la cómica no ha dejado de trabajar en medios de comunicación, con colaboraciones en la Cadena SER, Atresmedia o Europa FM, entre otros.

Su gran estallido llegó en 2019, cuando se convirtió en uno de los rostros habituales de 'Zapeando', el programa de la sobremesa de La Sexta. Además, en 2022 la vimos también como presentadora del reality 'FBoy Island España' en la plataforma HBO Max, demostrando su capacidad para destacar en diferentes géneros televisivos. En 2024, participó como concursante en 'Tu cara me suena 11'.

En los últimos meses, la colaboradora de televisión se ha sumado también como una de las humoristas de 'La Revuelta'. Aunque se había dicho que el programa de David Broncano había prescindido de sus servicios, Ros aclaró hace unos días que no había sido despedida, sino que se trataba de colaboraciones puntuales: «¿Con estos? Con estos nunca se sabe. Estos te escriben un WhatsApp y vas al día siguiente. Si me llaman y me cuadra ir, ya te digo, para mí es un extra más, un bolito más».

Separada del padre de su única hija, Federica

Fue durante su etapa en 'Zapeando' cuando la colaboradora de televisión anunció en directo su embarazo. En noviembre de 2020, la humorista dio a luz a su única hija, Federica, fruto de su relación con el odontólogo Antonio Muscogiuri. Tal y como reveló ella, cuando se enteró de su embarazo ya no seguían juntos, aunque tras conocer la noticia decidieron darse una nueva oportunidad.

Este amor no duró mucho tiempo, pues pocos meses después la propia Valeria confirmaba en este mismo programa que habían decidido poner punto y final a su relación: «Yo tenía una pareja dentista... Después del primer día teníamos un cepillo de dientes en cada casa. Yo por quedar bien y él porque es dentista. Y era un vínculo tan fuerte que ya seguí. Y por eso ahora mismo... ¡Te quiero, Federica!», contó la presentadora, anunciando así su ruptura públicamente.

Desde entonces, la de Getxo ha afrontado su maternidad como madre soltera, algo que ella mismo ha admitido que ha sido duro de solventar. «Creo que es algo muy visceral, muy animal. En mi caso, quiero ser la mejor madre del mundo, aunque a veces me quiera morir de la cantidad de trabajo y el estrés que tengo», aseguró en la revista Hola.

La presentadora también ha hablado en más de una ocasión sobre los problemas para conciliar de las madres solteras. Ella, por suerte, cuenta con los recursos para poder encontrar una ayuda externa, pero no todo el mundo puede hacerlo mismo. «Ahora tengo dinero, pero sin él no sé cómo podría conciliar. La gente lo pasa muy mal para poder hacerlo», explicaba en una entrevista para El Español.

Su pareja actual

A pesar de la ruptura con quien fuera su pareja, lo cierto es que Valeria Ros ha podido rehacer su vida en los últimos tiempos. Así lo ha demostrado en sus redes sociales donde, además de publicar algunos de sus monólogos e instantáneas con amigos, también ha compartido una romántica imagen junto al que parece que podría ser su actual pareja, el trompetista Marcos Ortega: «En mi japo favorito con mi persona favorita», compartía la cómica junto a este joven que podría haberle robado el corazón.

Aunque Marcos es músico, arreglista y profesor, también conoce bien el mundo de la pequeña pantalla. Al artista lo hemos visto participando con su trompeta en algunas de las actuaciones más recordadas de la primera temporada de 'La Revuelta'. Junto a su instrumento, el profesional acompañó a cantantes como Elvis Crespo o Amaia Romero durante su paso por el programa de RTVE.

Además, en los últimos años también lo hemos visto tocando junto a artistas de la talla de Omar Montes, David Bisbal, Mr Kilombo o Muerdo, y participando en grandes eventos como los Premios Forqué, los Latin Grammys o en el Miami Festival Rolling Loud.