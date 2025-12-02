La vida personal de Sonsoles Ónega: dos hijos, su divorcio con Carlos Pardo Sanz y su nuevo novio

Sonsoles Ónega es una de las comunicadoras más reputadas en la actualidad y su amplia trayectoria profesional es el perfecto ejemplo de ello. En la actualidad sigue triunfando por las tardes en Antena 3, con su magacine 'Y ahora Sonsoles', que desde ... octubre de 2022 se coló en los comedores españoles y se ha consolidado como un espacio de entretenimiento y actualidad a la vez.

Su buen momento va más allá de este programa. Es una voz de referencia y además también triunfa como escritora, especialmente después de publicar ﻿'Las hijas de la criada', con la que ganó el premio Planeta en 2023. Precisamente a costa de esta obra, Ónega visita este martes 'El Hormiguero', ya que en breve se estrena la adaptación televisiva del libro. Allí estará junto a Verónica Sánchez, una de las protagonistas de la serie.

La madrileña que acaba de cumplir los 47 años también vive un muy buen momento a nivel personal. Su familia, con padres que son figuras de su mundo de los medios de comunicación, ha sido un pilar fundamental en su éxito profesional.

Toda la vida ligada a la televisión

Y es que Sonsoles Ónega Salcedo (Madrid, 1977) ha estado vinculada desde que nació al mundo del a comunicación. Hija del también periodista Fernando Ónega, y con una hermana mayor, Cristina, también dedicada a la comunicación, se licenció en Periodismo y se especializó en medios audiovisuales, empezando a salir en la pequeña pantalla en la CNN+ y también en Cuatro.

Su currículum se engrandó tras estar durante una década siendo una de las periodistas parlamentarias en el Congreso de Telecinco hasta que en 2018 tuvo la oportunidad de conducir 'Ya es mediodía'. Además, Sonsoles tuvo tiempo para dedicarse a la literatura: llegó a publicar varias novelas, la más aplaudida de ellas 'Las hijas de la criada', con la que ganó el Planeta.

A nivel personal, Ónega ha querido ser un tanto discreta aunque nunca ha ocultado su vida. Estuvo casada durante más de una década con Carlos Pardo Sanz, con quien tuvo dos hijos, Yago y Gonzalo. Su boda tuvo, como invitados a Don Felipe y Doña Letizia, ya que ellas son muy buenas amigas. Ónega y Pardo se divorciaron en 2019 y un año después, empezó una relación con el arquitecto César Vidal.

Sin embargo, ambos decidieron tomar caminos opuestos tras dos años de relación. Sonsoles no cerró las puertas al amor y desde hace ya casi tres años mantiene una discreta relación con Juan Montes, un financiero de 52 años que ya la ha acompañado en actos públicos. La pareja se conoció gracias a Alejandra Prat y a otros amigos en común, en una cena a la que no quería asistir. Sonsoles ha hablado en alguna ocasión de la suerte que es para ella que él no sea del mundo de la comunicación para poder desconectar de trabajo.

En sus redes sociales también muestra pinceladas de su vida personal. Allí, por el momento, más allá de sus éxitos profesionales, sus tres perros y tiempo libre para disfrutar de sus amigas, escribir, leer y descansar y también acudir a conciertos tienen un peso importante.