Suscribete a
ABC Premium

La vida personal de Sonsoles Ónega: dos hijos, su divorcio con Carlos Pardo Sanz y su nuevo novio

La presentadora y escritora está viviendo un gran momento a nivel personal y profesional

La vida personal de Verónica Sánchez: su edad, su relación actual con Fran Perea y rumores de romance con otro actor

La vida personal de Sonsoles Ónega: dos hijos, su divorcio con Carlos Pardo Sanz y su nuevo novio
La vida personal de Sonsoles Ónega: dos hijos, su divorcio con Carlos Pardo Sanz y su nuevo novio gtres

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sonsoles Ónega es una de las comunicadoras más reputadas en la actualidad y su amplia trayectoria profesional es el perfecto ejemplo de ello. En la actualidad sigue triunfando por las tardes en Antena 3, con su magacine 'Y ahora Sonsoles', que desde ... octubre de 2022 se coló en los comedores españoles y se ha consolidado como un espacio de entretenimiento y actualidad a la vez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app