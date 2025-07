La vida personal de Rozalén: su novio, el amor prohibido de sus padres y el pueblo de su infancia

Elegida 'artista del año' en los premios de la Academia de la Música de España lleva más de una década fabricando un estilo propio con voz formidable en el que se encuentra una mujer de principios, solidaria y con excelente calidad artística.

María de los Ángeles Rozalén Ortuño (Albacete, 1986) abre sus discos a un variado elenco de registros sonoros conocido por entremezclar flamenco, pop y copla y por criticar injusticias sociales, que le han llevado a ser premiadas en varias ocasiones y obtener distintas nominaciones durante su trayectoria.

«La cultura te eleva, te transporta, te arropa cuando más lo necesitas. La cultura te evade cuando la realidad golpea, te permite vivir otras vidas, viajar a otros lugares y a otros tiempos. Trabaja tu empatía, te calza en los zapatos del otro, invita a reflexionar, cuestiona y construye tus principios. Te hace mejor persona, te concede una identidad y te hace sentir parte de un todo. Es el medio amable para lanzar un mensaje y no tiene límites. Sin ella estaríamos muertos en vida», dijo en un emotivo discurso tras recibir su Premio Nacional de las Músicas Actuales.

Rozalen: Una vida en el campo con su pareja y gran compromiso con las causas sociales

A sus 39 años es una de las artistas que más discos y entradas vende en España, y al éxito en sus conciertos por toda la geografía nacional hay que sumar su brillante trayectoria como asesora en 'La Voz Kids', trabajos ambos que concilia con una discreta vida personal que conjuga desde hace un tiempo con su pareja, Daniel Ayllón, también muy comprometido con las causas sociales.

Junto al que fuera jefe de Comunicación del Ministerio de Consumo y del Ministerio de Juventud e Infancia, viven una casa de campo de Valdemorillo desde hace un tiempo, una localidad a 40 kilómetros de Madrid. Allí llevan una vida tranquila, mezclados con los vecinos como unos más, una vida rural, sin pretensiones, que agradecen lejos del bullicio de Madrid.

Para la artista, que comenzó a cantar con 14 años, lo más importante es que su música sea inclusiva para todos los colectivos, motivo por el que la intérprete de signos Beatriz Romero le acompaña a todos sus conciertos. Se ha inspirado en múltiples situaciones sociales, desde la violencia de género en su tema La Puerta Violeta, hasta la cuestión de los refugiados con La Línea.

Estudió Psicología en la Universidad de Albacete y adquirió experiencia en Musicoterapia, aplicada a enfermos de Parkinson. Profesionalmente, ya decidida a ser conocida con su primer apellido, Rozalén comenzó a actuar en 2012. Al año siguiente, viviendo ya en Madrid, en el barrio de Lavapiés, publicó su primer disco. Con '80 veces' y 'Comerte a besos' fue dándose a conocer en toda España.

Además de sus éxitos individuales, Rozalén ha colaborado con muchos artistas con los que ha conseguido ampliar su estilo e influencias en el mundo musical. Artistas como: Estopa, Carlos Vives, David Otero, Kase.O, son algunos de los cantantes que se han querido unir a la intérprete y sus críticas sociales en forma de canción.

Hija de un cura secularizado con una fuerte conexión a Letur, un pueblo del que presume

La artista desvela que comer le apasiona casi tanto o más que la música, que si no pudiera volver a cantar «sería una muerta andante». «Las dos son como aire, pero si no pudiera comer me tiraría por un puente porque me supone mucho disfrute», reconoce la manchega, fruto del matrimonio entre Cristóbal y Angelita.

Su progenitor era sacerdote, secularizado desde que, por amor, dejó los hábitos. Angelita fue en tiempos artista de la canción en su región manchega, anunciándose como Angelita de Letur, que era el pueblo de su nacencia.

Una localidad de Albacete en la sierra del Segura con la que tiene una gran conexión Rozalen, hija adoptiva de la villa en la que pasó su infancia y en la que está enterrado su padre, que fue asesor del exministro de Defensa, José Bono cuando este era presidente de Castilla-La Mancha. El socialista es su padrino y la persona que le regaló su primera guitarra.

Un lugar en que Rozalen creó en 2016 el festival musical 'Leturalma', de poco más de 900 habitantes y que fue duramente castigado por una DANA el pasado 29 de octubre de 2024. La artista presume de él cada vez que tiene la oportunidad, como hizo recientemente en La Revuelta y como lo hace cada vez se le ve la rama de olivo que lleva tatuada en su tobillo izquierdo.

«Soy nacida en Albacete, pero criada en este pueblo de agua y trazado árabe de la Sierra del Segura. Y criarse en un pueblo, a día de hoy, es nacer en libertad y adquirir esos valores que tanto se alejan de los que la sociedad moderna nos impone. En los pueblos pequeños todo se conoce, pero la alegría y la pena del vecino, es también la alegría y pena propia. [...] Aquí descubrí la inspiración, aprendí que pasar horas mirando el horizonte no es perder el tiempo».

«Aquí soy la Mari Ángeles», dijo la cantautora, tres veces Disco de Platino, cuando se traslado a Letur para ayudar en las labores de renconstrucción tras la escalofriante riada que arrasó el pueblo el otoño pasado. Allí volvió a mostrar una vez más su sentimiento de solidaridad incondicional y de compromiso total.

Una implicación que siente con todo lo que hace y que también hará con buen humor en el Grand Prix, donde acude como madrina del municipio valenciano de L'Olleria, golpeado también por el citado temporal. «¿Puede hacerme más ilusión? No me gusta perder ni al parchís», dijo la manchega en sus redes sociales cuando anunció que acudiría al clásico concurso veraniego que presenta Ramón García.