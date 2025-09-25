La vida personal de Raúl Cimas: su vida fuera de la ciudad, su relación con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes y su discreta faceta sentimental

Raúl Cimas (48 años) es uno de los grandes nombres de la comedia en España. Su humor absurdo sobre situaciones de la vida cotidiana le han hecho ganarse el cariño del público, tanto en el teatro como en la televisión.

Apasionado del arte, Cimas encontró en el humor una salida profesional con la que ganarse la vida. Este jueves, 25 de septiembre, el cómico estrena la segunda temporada de 'Poquita fe', la comedia de Movistar Plus+ que protagoniza junto a Esperanza Pedreño.

La primera temporada de 'Poquita fe' ya fue todo un éxito y se espera lo mismo de la nueva entrega, donde la pareja deberá hacer frente a una de las principales problemáticas de la sociedad actual: los precios de la vivienda. Con motivo de su estreno, Cimas visita este jueves 'La Revuelta' de David Broncano, donde ha acudido en distintas ocasiones como colaborador.

A sus 48 años, Raúl Cimas continúa labrándose una sólida carrera como humorista. Además de 'Poquita fe', el cómico participa en 'Futuro imperfecto', el programa de Andreu Buenafuente de La 1, y sustituye a Javier Cansado en 'Ilustres ignorantes', de Movistar Plus+.

Sin embargo, a pesar de su éxito en pantalla, Raúl Cimas mantiene su vida privada en un discreto plano. Reacio a dar entrevistas, el humorista tiene una vida alejada de la capital y rehúye de la fama. Conocemos más acerca de su lado más íntimo.

Su relación con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla

Natural de Albacete, Cimas comenzó a estudiar Bellas Artes en Cuenca. «Me gustaba y me encanta dibujar. Es lo que más me gusta», confiesa en una entrevista reciente con 'El País'. En la universidad conoció, precisamente, a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, con quien incluso compartió habitación en una residencia universitaria.

«Me encantaría volver a ese momento, lo bien que lo pasamos, las aventuras que teníamos, aunque era bastante guarrete», contó Sevilla sobre Cimas en una entrevista en 'Y de beber albóndigas', el podcast de Santi Alverú.

Sin embargo, el destino de Cimas era otro. «Me quedaron tres asignaturas de la carrera», admite el humorista, al que se le cruzó la comedia en su vida: «Era donde más dinero ganaba». En 2001, formó su primer grupo exitoso, 'El cuarteto de Albacete', junto a Ernesto, Joaquín y Pablo Chiapella.

Después vendría 'La hora chanante', un programa de sketches caracterizado por el humor absurdo y surrealista que se emitió durante cinco temporadas en Paramount Comedy. Cimas participaría en años posteriores en programas de televisión como 'Muchachada Nui', 'Late motiv' o 'Loco mundo'.

De forma paralela a la televisión, el humorista ha desarrollado una sólida carrera en el teatro, tanto con monólogos como con diferentes papeles en comedias, llegando a ganar, según él, entre 3.000 y 4.000 euros por noche. No obstante, nunca ha abandonado su pasión por el dibujo y creó en 2014 el cómic 'Demasiada pasión por lo suyo'.

Su vida alejada de la ciudad

Durante años, Cimas construyó una vida en torno a Madrid. Fue allí donde alcanzó la popularidad. Sin embargo, hace tres años decidió alejarse de la capital y trasladarse a vivir a un pequeño pueblo de la Alcarria, en Guadalajara: Albalate de Zorita.

Fue entonces cuando el humorista labró un «plan de vida». «Vendí una casa que tenía en Barcelona a medio pagar, me saqué el carné de conducir, que no lo he tenido hasta los 45, y me trasladé al campo», cuenta a 'El País'.

El humorista asegura que estaba «cansado» de Madrid y que se arrepiente de no haberse mudado antes al campo. «A mí me gustan los barrios, como manera de vivir y por mi oficio. Creo que tienes que ser una persona con la capacidad de estar cerca de la gente, meterte en la piel de los demás y elegir otro tipo de vida», asegura.

Y es que, señala, en Madrid sentía que se alejaba de los problemas reales de la sociedad. «La fama es un gran enemigo: o te bajas a la tierra o te quedas arriba, hablando de ricos (...) Con la fama, aquí todo el mundo se pega un par de años por ahí arriba dando vueltas. Algunos vuelven a bajar y otros se quedan ahí para siempre», asegura.

Su discreta vida privada

Cimas ha mantenido siempre su vida sentimental alejada de los focos. En 2012, aseguró en una entrevista en 'La nueva España' que era «un soltero empedernido». Lo cierto es que el humorista no está casado ni tiene hijos, aunque distintos medios aseguran que comparte su vida con una pareja, de la que se desconoce su identidad.

En una intervención en 'Late motiv' en 2019, el propio humorista habló de sus suegros. Sin embargo, son contadas las ocasiones en las que ha mencionado algún dato de su vida personal y no existe ni rastro de su pareja tampoco en sus redes sociales, por lo que se desconoce si tiene novia en la actualidad.