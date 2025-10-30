Suscribete a
ABC Premium

La vida personal de Paz Padilla: su novio Fran Medina, la boda de su hija Anna Ferrer y su patrimonio

La humorista gaditana, que presenta su nueva película 'Cuerpos Locos', será la invitada de 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 30

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, anuncia su boda con su novio, Mario Cristóbal

Paz Padilla: «Mi raspa nadie puede utilizarla sin mi permiso»

La vida personal de Paz Padilla: su novio Fran Medina, la boda de su hija Anna Ferrer y su patrimonio
La vida personal de Paz Padilla: su novio Fran Medina, la boda de su hija Anna Ferrer y su patrimonio GTRES
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras unos años algo tumultuosos en el plano familiar, Paz Padilla atraviesa ahora uno de sus mejores momentos a nivel profesional y también personal. La actriz se encuentra especialmente feliz por una gran noticia que acaba de hacerse pública hace unos días: su hija, ... la influencer Anna Ferrer, acaba de comprometerse con su novio. A ello se suma también el estreno de su última película, 'Cuerpos Locos', una comedia familiar dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por ella que llega a los cines este próximo viernes 31 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app