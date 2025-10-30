La vida personal de Paz Padilla: su novio Fran Medina, la boda de su hija Anna Ferrer y su patrimonio

Tras unos años algo tumultuosos en el plano familiar, Paz Padilla atraviesa ahora uno de sus mejores momentos a nivel profesional y también personal. La actriz se encuentra especialmente feliz por una gran noticia que acaba de hacerse pública hace unos días: su hija, ... la influencer Anna Ferrer, acaba de comprometerse con su novio. A ello se suma también el estreno de su última película, 'Cuerpos Locos', una comedia familiar dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por ella que llega a los cines este próximo viernes 31 de octubre.

Con motivo del lanzamiento de esta nueva cinta, donde coincide con famosos nombres como Antonio Resines, Ricardo Castellá o David Fernández, la intérprete gaditana, de 56 años, visita este jueves 'La Revuelta'. En el programa que David Broncano presenta en La 1 coincidirá también con otros invitados: el jiennense contará también con el grupo sueco de rock The Hives.

Repasamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal de Paz Padilla y su vida más allá de la televisión.

Dos matrimonios y la discreta relación con su actual novio, Fran Medina

En lo que al amor respecta, Paz Padilla no ha tenido la mejor de las suertes. Casada en dos ocasiones, la presentadora gaditana contrajo matrimonio por primera vez en 1998 con el representante artístico Albert Ferrer, un año después de que naciera su única hija, Anna. «Me enamoré de él locamente. A los dos o tres meses ya estaba embarazada. Fue una gran locura, porque no medí las consecuencias de comenzar tan pronto una familia», contó la actriz en una entrevista en 'Y ahora Sonsoles'.

Apenas unos años después, la relación entre ambos se rompió, lo que supuso el primer gran desengaño amoroso para la de Cádiz. La pareja se divorció en 2003, en lo que supuso un duro golpe para ella: «Estuve siete meses llorando. No quería que nadie lo supiera. Siempre pensaba 'se arreglará', 'volverá', 'se dará cuenta de que soy la mujer de su vida'… pero nunca volvió».

Sin embargo, Paz no dejó de creer en el amor. Apenas unos años después de este varapalo, se reencontró con el gran amor de su vida, el abogado Antonio Juan Vidal, del que se había enamorado cuando tenía apenas 14 años. Aunque en aquel momento su relación no duró, la chispa entre ambos volvió a resurgir casi dos décadas después. En 2016, la pareja se casó en una boda al aire libre en la playa de Zahara de los Atunes. Meses antes ya lo habían hecho por sorpresa, esa vez por el rito hindú, durante un viaje a la India.

Paz Padilla se casó con su segundo marido, Antonio Vidal, en el año 2016 GTRES

No obstante, su historia de amor se veía truncada a causa de una durísima enfermedad. El 18 de julio de 2020, el segundo marido de la presentadora fallecía a causa de un cáncer cerebral, dejándola absolutamente destrozada. «No se ha muerto mi marido, se ha muerto mi alma gemela. Y yo llegué a su vida para ayudarle a morir y amarle con todas mis ganas. Amor es lo único que le he podido dar», dijo tiempo después de que se diera a conocer la noticia.

Un año después de esta tragedia, Paz Padilla conoció al que a día de hoy es su pareja y gran apoyo, Fran Medina, un fotógrafo y Guardia Civil con el que mantiene una relación desde el verano de 2021. Siempre discretos y herméticos en torno a su amorío, son pocas las ocasiones en las que el novio de la presentadora ha aparecido públicamente junto a ella. Una norma que se saltaron hace unos meses cuando la ex de 'Sálvame' quiso agradecer el apoyo de su novio durante la reapertura de El Trompeta, el chiringuito de su hermano, fallecido hace apenas un año.

Paz Padilla junto a su novio, Fran Medina, y su hija Anna GTRES

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió una imagen de ambos abrazados con una bonita dedicatoria: «Gracias por aparecer en mi vida cuando todo se había derrumbado. Me has ayudado con tu compasión y comprensión a crear un nuevo futuro sin olvidar, recordando cada paso de mi vida y a todos los que la formaron. Gracias por soportar mis lágrimas, por abrazarme en silencio, por amar a los míos, por ser tan currante, por tu alegría y sobre todo por seguirme siempre en mis locuras. La vida nos unió para sostenernos al cruzarla, contigo no tengo miedo. Te quiero».

Paz Padilla, emocionada por la boda de su hija Anna Ferrer

A pesar de que los últimos años de la vida de Paz Padilla han estado plagados de drama, la presentadora ha conseguido recuperarse y volver a sonreírle a la vida. Ahora más aún, pues su única hija, la influencer Anna Ferrer, anunció hace unos días que pasaría por el altar con su novio, Mario Cristóbal, que se convertirá en uno más de la familia.

La noticia ha supuesto toda una montaña rusa de emociones para la humorista, que se pasó «dos semanas llorando» después de que su primogénita le contara que se había prometido con su futuro marido. Según contó ante los micrófonos de Europa Press hace unos días, desde que se enteró no ha hecho más que revivir imágenes de la etapa en que llevaba a su hija a la guardería, emocionada por lo rápido que ha crecido sin darse apenas cuenta.

«Estoy en un momento muy bonito, la verdad es que sí. Estoy muy feliz, muy feliz, imagínatelo. Es como ver que Ana ya tiene su etapa, entramos en otra etapa de nuestra relación. Ella va a crear su propia familia. Como madre me da mucha satisfacción, un orgullo también verla crecer, ampliar su campo en la vida. Es precioso», relató Padilla al citado medio en la presentación de 'Cuerpos Locos', asegurando que el día de boda va a «llorar mucho, mucho».

El inmenso patrimonio de Paz Padilla

La carrera de Paz Padilla ha dado muchos giros vertiginosos desde que comenzara a mediados de los 90 como cómica. De colaborar en programas como 'Genio y figura', 'Crónicas marcianas' o 'El club de la comedia', la de Cádiz pasó a presentar sus propios espacios de televisión y protagonizar varias series de televisión con gran éxito, como '¡Ala... Dina!' o 'Mis adorables vecinos'. En los últimos años, también ha formado parte de otros proyectos de Mediaset como 'Sálvame', 'Te falta un viaje', 'Got Talent España' o 'La que se avecina', donde encarna el papel de Chusa.

Aún así, esta no ha tenido miedo de tomar decisiones arriesgadas por miedo a quedarse sin trabajo, como sucedió en enero de este mismo año cuando Mediaset decidió prescindir de sus servicios. «Llevo 30 años en esta profesión y no he estado ni un mes sin trabajar. Ya no tengo miedo a quedarme sin trabajo. Además, yo soy muy hormiguita, tengo un buen colchón y eso me ayuda a tener estabilidad mental», contó hace unos días en una entrevista para El Español.

Preguntada por su patrimonio, la actriz admitió no saber exactamente el dinero que tiene en sus cuentas gracias a sus múltiples negocios más allá de la televisión. «Entre lo que hay en el banco, en ladrillos, en negocios… Pero es que he sido muy trabajadora y buscavidas», explicó la gaditana, asegurando que le encanta trabajar en su bar y en sus tiendas.

Entre los negocios que regenta Padilla se encuentra su marca de moda NoNiNá, creada junto a su hija Anna, en la que presume de «apostar por la calidad en la elaboración del producto y sus materiales, para ofrecer así la mayor durabilidad y apoyar la tradición y la industria española». La compañía de ropa y accesorios cuenta ya con cuatro tiendas en Zahara de los Atunes y abrió este verano su primera sucursal en Madrid, aunque se pueden comprar sus productos también en su propia página web.

La presentadora también ha encontrado un hueco en el sector de la hostelería. Primero abrió Los Tunantes de Villa, un establecimiento en Villaviciosa de Odón (Madrid), que terminó cerrando sus persianas hace unos años debido a las pérdidas que generaba. Este fracaso no ha evitado que siga probando suerte en este mundillo: hace unos meses, madre e hija abrieron las puertas del bar El Trompeta, un homenaje al fallecido hermano de la presentadora, que se encuentra situado en primera línea de mar en Zahara de los Atunes.