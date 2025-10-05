La vida personal de Natalia Sánchez: casada con un famoso actor, dos hijos y un ex de 'Los Serrano'

La vida personal de Natalia Sánchez: casada con un famoso actor, dos hijos y un exnovio de 'Los Serrano' La actriz que debutó en 'Los Serrano' en 2003 ahora afronta una nueva etapa profesional en la serie 'Sueños de libertad' de Antena 3

En abril de 2003 llegaba a Telecinco la serie 'Los Serrano' que, a la postre, sería una de las más importantes de la ficción cotidiana de la historia de la tele en España. Entre su elenco, una pequeña Natalia Sánchez preadolescente, que acaba de cumplir 13 años, y que ya sería para siempre Teté.

Más de dos décadas después, esta madrileña continúa con su carrera de actriz, que ha desarrollado a lo largo de los años -ahora está a punto de cumplir 34- protagonizando éxitos como 'La Duquesa', 'Amar en tiempos revueltos', 'Sueños de libertad' o 'El Regreso de las Sabinas'.

Pero su vida, más allá de la televisión y el cine, ha estado marcada por su rica vida personal y la bonita familia que ha formado.

En 2014, cuando trabajaba en la obra de teatro 'Amantes' comenzó a salir con el actor Marc Clotet, diez años mayor que ella.

La exmujer de Clotet y la familia que han formado

Apenas cuatro años después anunciaron que esperaban a su primera hija, Lia, que nació en 2019. Y sólo un año y medio después llegaba al mundo Neo, con el que completaban la 'parejita'.

El amor entre ambos y la familia que forman se mantiene sólida desde entonces y los dos dan buena muestra en sus redes sociales de lo bien que les va en lo personal con su asentada vida en Barcelona.

Marc Clotet es hermano de la también actriz Aina y ha participado en series de éxito como Física o Química. Entre 2011 y 2013 estuvo casado con Ana de Armas.

El primer gran amor de Natalia, su hermano en 'Los Serrano'

Volviendo a Natalia, lo cierto es que podemos afirmar que el gran amor de su vida es evidentemente Clotet, pero desde luego no fue el primero.

Hay alguien muy especial en su vida con el que tiene una preciosa amistad y que en el pasado fue algo más: su compañero en 'Los Serrano' Víctor Elías.

Ambos eran los preadolescentes de la familia de la tele que tenían como padres a Antonio Resines y Belén Rueda y se llevaban a matar, tirando del estereotipo de hermanastros de 13/14 años que no aceptan el brutal cambio de vida -ella era hija del personaje de Rueda, Lucía, y él del de Resines, Diego-.

A lo largo de las temporadas, sin embargo, surgía el amor entre ellos -como había ocurrido con sus hermanos mayores, quién no se acuerda de Marcos y Eva-; y ese mismo amor trascendió a la vida real.

Fue el primer gran amor de ambos a edades tempranas, lo que intensifica todo y, aunque se acabó, Víctor es para Natalia y viceversa, un enorme pilar en su vida.

Él ahora está más centrado en su faceta de músico y está comprometido con la cantante Ana Guerra, pero el amor de Guille y Teté perdura para siempre fuera de la pantalla.