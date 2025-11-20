La vida personal de Marta Sánchez: su hija Paula, un drama familiar y un novio empresario nueve años menor

Marta Sánchez puede presumir de haber sabido reiventarse para mantenerse durante cuatro décadas sobre los escenarios, primero como vocalista de Olé Olé y luego como cantante en solitario. A sus 59 años, la madrileña se ha consolidado como una de las artistas ... más queridas y reconocidas en España y América Latina, siendo reconocida como «la reina del pop español».

No es de extrañar que la intérprete de 'Desesperada' se dedicara al mundillo del espectáculo, pues la música le viene en la sangre. Su padre, Antonio Sánchez Camporro, fue un cantante de ópera asturiano que dejó el oficio tras perder la audición, mientras que su padrino, el tenor Alfredo Kraus, influyó notablemente en su pasión por la música. Así, siendo apenas una adolescente, formó parte del grupo Cristal Oskuro y, más tarde, sustituyó a Vicky Larraz como vocalista en Olé Olé. En 1993, comenzó su carrera en solitario que le ha llevado hasta lo más alto.

En su haber, 11 álbumes como solista, decenas de premios por sus canciones y colaboraciones con algunos de los artistas internacionales más reconocidos, incluida la famosísima 'Colgando en tus manos' junto a Carlos Baute. Ahora, Marta Sánchez celebra sus 40 años de carrera con un disco de recopilación con 40 éxitos, que presenta este jueves como invitada en 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Más allá de su triunfo profesional, la vida personal de Marta ha estado marcada por momentos de gran adversidad, aspectos que ha sabido superar y que revelan su lado más íntimo y humano. Repasamos todo lo que debes saber sobre la reputada cantante española.

Un drama familiar por dos duras pérdidas

A pesar de su éxito, la vida de Marta Sánchez no ha estado exenta de dolor, especialmente en los últimos años. La cantante se ha enfrentado la pérdida de dos seres queridos muy cercanos: su hermana melliza, Paz Sánchez, de cuya muerte se cumplen 20 años, y su padre Antonio, que fue clave en el camino que escogió la artista en su juventud.

Paz falleció en 2004, con apenas 38 años y siendo madre de un niño de tres años, después de que le detectaran un agresivo cáncer contra el que pasó años luchando. «Empezó con el cáncer de mama, que no se lo operaron bien, y tuvo metástasis. Fueron tres años de lucha en los que yo nunca jamás la vi quejarse», recordó la intérprete en una entrevista con su amiga Vicky Martín Berrocal.

Años antes, ambas habían perdido a su progenitor debido a una enfermedad cardíaca. «Los médicos le decían que no podía ver ni un partido de fútbol. Era un hombre impresionantemente sensible y frágil, por eso era tan buen artista», contó la cantante a Bertín Osborne al hablar de su padre, que llegó a ser Premio Nacional de Teatro y cantó en la coronación de la reina de Inglaterra Isabel II.

«Eso fue un golpe muy duro del que todavía no me he recuperado del todo; ni de la muerte de mi padre, cuando yo tenía 36 años, ni de la de mi hermana, dos años después, teniendo nosotras 38 porque éramos mellizas. Fue algo que nunca entendí: por qué le tocó a ella. Siempre estuvimos muy unidas y en mi casa éramos uña y carne, siempre juntas», explicó en el programa 'Mis Raíces', de Cuatro.

Esta serie de tragedias han hecho que Marta Sánchez se aleje por completo de sus raíces y su querida Coruña, un lugar que lleva años sin pisar por los durísimos recuerdos que le evoca. «No voy mucho La Coruña. Es una ciudad que me resulta muy duro visitar. Ahí he vivido cosas muy duras. Fue donde dije adiós a mi hermana... Me cuesta ir, la verdad. Y es una ciudad maravillosa, es una de las ciudades más bonitas de nuestro país, pero no he sido capaz, no puedo. A mi hermana ya me bastó con verla morir, fue durísimo», relató en este mismo programa.

Dos divorcios y su relación actual con su novio, el empresario Federico León

Respecto a su vida amorosa, lo cierto es que Marta Sánchez pasó por varios reveses antes de encontrar la estabilidad definitivamente. En diciembre de 1994, la cantante contrajo matrimonio con el argentino Jorge Salati, que se convirtió en su mánager, aunque su relación apenas duró unos meses. En 1996, dos años después de su boda, ambos se divorciaron.

Años después de esta ruptura, la intérprete madrileña volvió a enamorarse, esta vez del publicista Jesús Cabanas, con el que se casó en julio de 2002. Junto a él, Sánchez tuvo a su única hija, Paula, que nació apenas un año después del enlace y que se ha convertido en su mayor apoyo. A pesar de que la pareja rompió su relación en 2010, ambos han mantenido una gran relación en los últimos años y se han dejado ver juntos para apoyar a la pequeña en momentos especiales, como su reciente graduación.

Después de varios intentos de relación que acabaron mal, Marta ha vuelto a encontrar el amor junto al empresario canario Federico León, nueve años menor que ella, al que ya considera su marido pese a no estar casados. Llevan juntos seis años y ambos se conocieron en el 42 cumpleaños de Emiliano Suárez, el heredero de joyerías Suárez, donde surgió el amor.

Al hablar de él, la cantante siempre se ha deshecho en halagos, pues lo considera parte del culpable del gran momento que atraviesa a nivel personal y profesional. «Suerte que tengo a una persona estupenda cerca de mí, Federico, que es generoso y me ayuda mucho en esos momentos de decisiones. Está conmigo y siempre me ayuda sin pedir nada a cambio. Eso es realmente el amor», le contó a Sonsoles Ónega hace varios meses.

Su hija Paula Cabanas es su estilista

Al margen de Federico León, el gran apoyo de Marta Sánchez ha sido su hija, Paula Cabanas, que también trabaja junto a ella, aunque en un puesto muy diferente al del mundo del espectáculo. La joven, de 22 años, acaba de terminar sus estudios de Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda en la Escuela de Diseño y Moda, donde ha conseguido graduarse con la máxima puntuación en su TFG.

Ahora, la primogénita de la cantante ha comenzado a dar sus primeros pasos como experta en imagen, ayudando a su madre a elegir vestuario. Prueba de ello ha sido la reciente sesión de fotos para la revista ¡HOLA!, donde ambas han compartido portada, dando protagonismo al trabajo que la estilista ha ejercido con la cantante detrás de los focos.

«Tiene facilidad para la estética. Me gusta su forma de vestir. Y me aconseja bien. Es muy sincera y me dice lo que le gusta para mí y lo que cree que me favorece más», aseguró su madre en esta entrevista, explicando su hija «se entrega mucho en todo lo que hace». «Le auguro un futuro brillante. Espero que sea muy feliz con lo que decida hacer», reconoció.

Paula Cabanas también ha empezado a dar sus primeros pasos en redes sociales, donde acumula ya más de 11.000 seguidores. Allí, la joven hija de la artista muestra parte de sus estilismos y de su amor por la moda, pero también de sus otras grandes pasiones, como el mar, los viajes o su propia familia, de los que cuelga habitualmente instantáneas.