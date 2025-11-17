La vida personal de Mario Vaquerizo: por qué no ha tenido hijos con Alaska, una tragedia familiar y la enfermedad que sufre

Mario Vaquerizo es uno de esos artistas multifacéticos. Nacido en Lora del Río (Sevilla) el 5 de julio de 1974, el cantante, presentador, escritor y cómico destaca por su carisma y sentido del humor. Su peculiar personalidad, además de su incuestionable talento, le ha ... llevado a gozar de una envidiable trayectoria.

A pesar de haber comenzado las carreras de Periodismo y de Biblioteconomía y Documentación, Mario Vaquerizo siempre ha tenido claro que su verdadera pasión es la música. Es el vocalista principal del grupo de pop electrónico Nancys Rubias y es o ha sido el representante de Fangoria, Dover, Merche, Elsa Pataky y Leonor Watling.

Además de lo profesional, el lado más personal de Mario Vaquerizo también es bien conocido. Sus fans han sido partícipes de su relación con la cantante Alaska. La pareja, que se casó en 1999 en Las Vegas y en 2011 en España, ha demostrado ante el público el amor incondicional que sienten.

Más allá de los éxitos logrados, la vida del artista no ha sido un camino de rosas y también ha pasado por etapas más complicadas.

La tragedia familiar que marcó la vida de Mario Vaquerizo

El 8 de agosto de 2004 es una fecha que Mario Vaquerizo jamás olvidará. Fue el día en el que murió su hermano mayor, Ángel, con tan solo 32 años. «Él iba en moto y una ambulancia se lo llevó por delante. Yo estaba en Málaga y me lo dijeron cuando llegamos a casa de mis padres, en Madrid. La putada fue que era el momento en el que mejor estaba mi familia», se sinceró el artista en una entrevista con Bertín Osborne para el programa 'En la tuya o en la mía'.

Esta tragedia supuso un antes y un después para él. «Perder a un ser querido es muy mala suerte y estamos destinados a ello porque todos nos vamos a morir. Mi hermano era esencial en mi vida. Salíamos y viajábamos juntos... Aunque me gustaría seguir haciéndolo, me quedo con eso», declaró en el espacio 'Diez Momentos'.

El motivo por el que no ha tenido hijos con Alaska

La relación de Mario Vaquerizo y Alaska es una de las más mediáticas de España y son muchos los detalles que se conocen al respecto. Por ejemplo, se sabe que se han casado dos veces y también que han pasado por alguna que otra crisis. Sin embargo, han superado los baches y, a día de hoy, siguen más unidos que nunca.

Una de las preguntas que más le han hecho a la pareja es sobre por qué no han tenido hijos. Fue Mario quien se pronunció sobre este tema y explicó el motivo. «Mi mujer no tiene instinto maternal. A ella le encantan los niños, pero no le apetecía», reconoció en el podcast de Vicky Martín Berrocal. El vocalista de Nancys Rubias aseguró que él sí quería, pero respetó la decisión de Alaska.

La enfermedad que sufre Mario Vaquerizo

En 2018, Mario Vaquerizó contó públicamente que sufría una enfermedad degenerativa que le impedía hacer vida con normalidad debido a los dolores que provoca. En concreto, le diagnosticaron artrosis crónica. «Tuve que anular mi cena de Nochevieja. Llamé a Topacio llorando porque quería aguantar hasta el final. Encima les dejé sin comida porque cenábamos en mi casa y tuvieron que ir a un supermercado a comprar un pollo asado», lamentó.

En una entrevista para Lecturas, el cantante reveló cómo su día a día había cambiado desde entonces: «Tengo que seguir cuidándome y haciendo ejercicios de hombro porque tengo una parte cogida. A veces tengo unos pinzamientos horrorosos».

Su ingreso de urgencia tras una caída durante un concierto

Mario Vaquerizo fue ingresado de urgencia en octubre de 2024 tras una caída durante un concierto en el Festival Horteralia, celebrado en Extremadura.

📱 VÍDEO: Mario Vaquerizo, ingresado en Cáceres tras caerse del escenario



🧑‍🎤 Actuaba junto a su grupo, Nancys Rubias, en Horteralia



🏥 Será dado de alta este domingo



— COPE Extremadura (@CopeExtremadura) October 20, 2024

El golpe hizo que el marido de Alaska perdiera el conocimiento y tuviera que ser atendido rápidamente por los servicios médicos. Finalmente, todo quedó en un susto y fue el 4 de noviembre de 2024 cuando recibió el alta. «Podría haber sido mortal, según me dijeron. Gracias a Dios aquí estoy, aunque bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar porque me encuentro en las mejores manos», relató el cantante.