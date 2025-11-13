La vida personal Mariano Rajoy: el accidente que sufrió de joven, su tragedia familiar y quiénes son sus hijos

Ser presidente del Gobierno supone, entre otras muchas cosas, estar expuesto al foco público. Esto significa que a la sociedad no solo le importa el lado profesional de una figura como esta, sino que el lado personal también suele generar curiosidad o llamar la atención.

En el caso de Mariano Rajoy, último presidente de nuestro país antes de Pedro Sánchez, más allá de su mandato y de su presidencia en el P, su personalidad generó en muchos la inquietud de conocer más sobre el político gallego, que tantos momentos ha dejado para el recuerdo en sus años al frente del Gobierno.

En plena promoción de su último libro, 'El arte de gobernar', que presenta este jueves 13 de noviembre en 'El Hormiguero', nos adentramos en algunos de los aspectos personales del expresidente que puede que resulten más desconocidos para la ciudadanía.

Como es sabido, Mariano Rajoy Brey, que este pasado 27 de marzo cumplió 70 años, nació en Santiago de Compostela y, antes de ser político y presidente del Gobierno de España, era registrador de la propiedad y fue el más joven del país en su época, al aprobar la oposición con 24 años.

El accidente de tráfico que tuvo de joven por el que se dejó la barba

Precisamente a los 24 años también ocurrió un evento que marcaría la vida de Mariano Rajoy. El gallego tuvo un grave accidente de coche al precipitarse por un terraplén en Palas de Rei (Lugo), tras perder el control de su Seat 127, cuando se dirigía rumbo a Villafranca del Bierzo.

Según contó en una entrevista para 'Faro de Vigo' el cirujano plástico lucense Luis Zaera, quien reconstruyó parte del rostro de Rajoy, este «tenía un traumatismo facial muy grave, en toda la cara, los labios, los párpados, múltiples heridas. Estaba prácticamente desfigurado por el accidente».

Además, el cirujano explica que Rajoy se dejó la barba para ocultar las cicatrices de esta intervención pero, con el tiempo, decidió dejársela. «Después ya no se la quitó. Me contó que hace unos años intentó quitársela, durante un viaje a Grecia con su novia Elvira, ahora su esposa, pero que ya no se reconocía sin ella».

Foto de archivo de Rajoy en 1996 ABC

Este no es el único incidente que ha vivido el exlíder del Partido Popular, pues en 2005, tuvo un accidente de helicóptero en la plaza de toros de Móstoles junto a Esperanza Aguirre, aunque en este caso solo sufrió daños leves en dos dedos de la mano.

Su tragedia familiar: perdió a dos hermanos y a sus padres

Otro duro momento en la vida personal de Mariano Rajoy han sido las muertes repentinas o tempranas de varios familiares muy cercanos. En marzo de 2014 falleció su hermano Luis Rajoy Brey, notario de profesión, a los 59 años, tras pasar un largo tiempo enfermo de cáncer. La muerte de Luis fue un golpe muy sentido para Mariano Rajoy, quien estaba muy unido a su hermano, el cual tenía una oficina en San Lorenzo del Escorial.

Solo cuarto años más tarde, Rajoy perdió a su padre, Mariano Rajoy Sobredo, magistrado y presidente de la Audiencia de Pontevedra, a los 97 años. Además, el padre del expresidente llevaba viudo desde 1993, año en el que murió Olga Brey, madre del político, suponiendo la primera de las pérdidas que fueron una estocada para la familia.

En diciembre de 2019 la tragedia volvió a la familia con la muerte repentina de su hermana Mercedes Rajoy Brey a los 54 años quien también era registradora de la propiedad. Aunque se desconoce la causa concreta de su fallecimiento, los primeros indicios apuntaron a un infarto, tal como recoge 'Mujer Hoy'.

Los hijos de Mariano Rajoy

Como comentábamos al principio de este artículo, la vida privada de las personas públicas suele suscitar bastante interés y curiosidad. En lo que respecta al matrimonio e hijos de Mariano Rajoy, siempre se han intentado mantener alejados del foco mediático y pasar lo más desapercibidos posible.

Aún así, al tratarse de un personaje público, es sabido que Rajoy está casado con Elvira Fernández, a la que su entorno cercano llama Viri. El matrimonio tiene dos hijos: Mariano Rajoy (junior), que nació en 1999, y Juan Rajoy, nacido en 2005.

Mariano Rajoy junto a sus dos hijos haciendo el camino de Santiago EFE

El primogénito, de ahora 26 años, que comparte nombre con su padre y su abuelo, trabaja en una empresa financiera después de haber estudiado Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales en la universidad Pontifica de Comillas (ICADE). Además, domina el inglés y el francés a la perfección, habiendo vivido algunas temporadas en Suiza, tal como indican desde 'Divinity'

El hijo menor, Juan ha seguido pasos parecidos a su hermano, pues estudia un doble grado de Negocios y Análisis en la misma universidad. Además, según el medio citado, Juan Rajoy tiene un lado solidario muy marcado, habiendo ayudado a varias ONG y yendo de voluntariado a Costa Rica.