La vida personal de Lydia Valentín: su novio y la maternidad, los negocios y una vinculación 'fantasma' con la RFEF de Rubiales

Lydia Valentín (Camponaraya, León, 1985) es una pionera, una referente española y mundial. Se convirtió en la primera deportista de nuestro país, hombre o mujer, en ganar una medalla olímpica en halterofilia. Y no logró solo una, sino hasta tres y de todos los colores posibles: plata en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y bronce en Río 2016.

Aunque para las dos primeras tuvo que esperar un tiempo, al descubrirse unos años más tarde de aquellos dos eventos los positivos por dopaje de algunas de sus competidoras. O, al menos, de que el Comité Olímpico Internacional (COI) aplicara las sanciones correspondientes a Cao Lei y Evstyukhina (oro y bronce en 2008, respectivamente) y, en 2012, a Podobedova, Zabolotnaya y Kulesha, que ocuparon el podio. La berciana había sido cuarta en las dos ediciones.

Así, Lydia Valentín había hecho pleno de medallas en sus primeras tres participaciones en Juegos Olímpicos. Se presentó a sus cuartos en Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la Covid-19), aunque el resultado no fue el mismo: tras un complicado proceso clasificatorio condicionado por la pandemia y por diversos cambios en las normas internacionales, se inscribió en una categoría superior y finalizó en décima posición.

Durante el concurso, además, sufrió molestias en la cadera y renunció a completar una de las pruebas. Por eso, su deseo era el de revancha de cara a París 2024, con un ciclo olímpico un año más corto, pero lo cierto es que los problemas de cadera persistieron, lo que le obligó a anunciar su retirada como atleta profesional en septiembre de 2023.

Video. Acto de despedida de Lydia Valentín EUROPA PRESS

«Tenía la ilusión de ir a París pero los Juegos Olímpicos te exigen mucho. Quedan 300 días y hay que dar lo máximo pero con una lesión de cadera que he tenido es complicado. Tenía claro que no iba a competir si no soy la Lydia de siempre. He conseguido todo y volver a competir y saber que lo que voy a conseguir ya lo tengo, después de un año y pico lesionada, me hace pensar en mi salud. Esta decisión es meditada pero me voy plena y muy feliz», comentó.

Su novio y la opinión sobre la maternidad

Su vida profesional y personal siempre han estado muy ligadas. Su pareja sentimental es Ignacio Ocaña, quien ya ejercía como preparador físico de la haltera cuando ella aún se encontraba en activo. «Mi suerte es que mi novio es también mi preparador físico y lleva en el mundo del deporte mucho tiempo, por lo que es una suerte. Evidentemente, tiene que ser alguien cercano a tu mundo porque de otra manera es muy complicado», declaraba a ABC en 2021.

Si en Tokio 2020 su novio era quien le ayudaba a llegar en forma a las competiciones, en sus primeros Juegos Olímpicos (Pekín 2008), su entonces pareja, el canario José Juan Navarro, era el otro representante de la delegación española en halterofilia. Navarro, natural de Arucas, y Lydia Valentín se conocieron en la Residencia Joaquín Blume, ubicada en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Madrid, donde la berciana se trasladó con quince años para continuar su desarrollo con la halterofilia, deporte que empezó a practicar a la edad de once.

Ahora con 40 años, Lydia Valentín siempre ha mantenido un discurso muy claro sobre la idea de ser madre: «Sé que no soy una niña pero reconozco que tampoco tengo ese instinto maternal que pueden sentir otras mujeres, hay deportistas que aprovechan los ciclos entre las Olimpiadas para tener un bebé pero no es mi caso», dijo a este medio hace cuatro años. «No he sido madre porque no he querido», manifestó ante Alberto Chicote.

Los negocios ligados a su actividad profesional

Lydia Valentín posee dos cargos empresariales. Es administradora única de Lydia Valentín SL, creada en agosto de 2017 con la meta de la «promoción y difusión del deporte de Halterofilia. Comercio al por menor por correspondencia o Internet de todo tipo de productos relacionados con la halterofilia y su preparación incluidos videos, equipaciones, aparatos deportivos».

Más recientemente, el 26 de marzo de 2025, constituyó Weightlifting Program by Lydia Valentín SL, cuyo objetivo es el «asesoramiento y formación en actividades deportivas, y programación de entrenamientos, tanto presencial como a distancia».

Además, su actividad personal le ha permitido tener contacto con la reina Letizia. «Hemos compartido momentos y me encanta su energía. Antes de los Juegos estuvimos toda la delegación con los Reyes y es verdad que siempre charlamos con la reina. Le encanta el deporte, la alimentación y es verdad que entrena mucho. Doña Letizia hace cardio y fuerza porque, como me ha dicho en alguna ocasión, por su genética delgada le cuesta mucho subir la masa corporal. Le gustan las pesas y suele preguntarme cómo consigo tener tanto volumen y de ahí que tengamos largas conversaciones sobre el entrenamiento que practico y es alucinante comprobar lo que sabe tanto de deporte como de la alimentación», declaraba a ABC.

Una vinculación 'fantasma' con la RFEF de Rubiales

Pero Lydia Valentín no solo ha desempeñado cargos relacionados con la halterofilia. Fue presentada en febrero de 2020 como una de las integrantes del Observatorio de Igualdad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un órgano impulsado por Luis Rubiales para garantizar la equidad en el fútbol español.

Aunque de su vinculación con la RFEF no trascendió imagen alguna en ningún momento durante sus tres años y medio. Valentín fue despedida de ese cargo en septiembre de 2023, apenas unos días después de que Rubiales fuera suspendido por FIFA y, posteriormente, dimitiera a raíz del beso no consentido a Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación a la Selección femenina en el Mundial de 2023.

«Yo estoy contenta por ser desde el 2020 miembro del Observatorio de la Real Federación de Fútbol. Se han portado conmigo muy bien; feliz con mis compañeras... Y hasta aquí. Al final, yo me he centrado en ayudarles en todos los eventos que hemos tenido para fomentar el deporte, que al final es lo que nos gusta. El deporte, el deporte femenino, el deporte masculino, el talento en general.... Y hasta ahí. Feliz con la Real Federación Española de Fútbol y feliz por que hayan contado conmigo cuando soy de una federación que no tiene nada que ver con ellos», comentaba unos días antes de ser apartada del cargo durante su acto de despedida como deportista profesional.