La vida personal de Lamine Yamal: sus orígenes familiares, la relación con su padre y su novia Nicki Nicole

Todo está listo para coronar este lunes 22 de septiembre al nuevo Balón de Oro que seguirá los pasos de Rodrigo Hernández en 2024. Entre los grandes nombres que se desmarcan como favoritos para hacerse con el trofeo que te acredita como mejor futbolista del mundo, resuena el de una de las estrella del momento en Europa: Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y la Selección española.

A pesar de que acaba de cumplir 18 años, su juventud no le ha impedido colocarse en la lista de máximos aspirantes al galardón tras una temporada de ensueño. El desparpajo que el catalán ha demostrado sobre el verde, sumado al gran desempeño del club azulgrana y la Roja, le ha permitido auparse hasta lo más alto de las quinielas, superando en favoritismo a otros compañeros de equipo como Pedri y Raphinha.

El de Rocafonda quiere seguir los pasos de los dos únicos españoles que han conseguido hacerse con el preciado Balón de Oro: Luis Suárez, 'el Arquitecto de oro', que lo consiguió en 1960 y Rodri, que superó el pasado año a Vinicius Jr en una gala que estuvo marcada por la polémica ausencia del Real Madrid. Para ello, tendrá que superar en votos al delantero francés Ousmane Dembelé, máximo contendiente tras levantar la Champions con el PSG de Luis Enrique esta pasada temporada.

Muy presente en redes sociales, el joven ya ha dejado buena prueba de la ilusión que tiene por el evento, al que acudirá acompañado de su familia. Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal de Lamine Yamal, uno de los favoritos para hacerse con el Balón de Oro.

Los orígenes familiares de Lamine Yamal y su infancia en Rocafonda

A pesar de que se ha enfundado la camiseta de España, Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Esplugas de Llobregat, 2007) también tiene muy presente en su carrera profesional sus orígenes familiares. Su padre, Mounir, es natural de Marruecos y su madre, Sheila Ebana, de Guinea Ecuatorial, aunque llevan años instalados en Cataluña, concretamente en el barrio de Rocafonda. «Mi padre llegó con tres años y mi madre también. Mi padre vino con su hermana…», contó el futbolista a José Ramón de la Morena.

La primera en instalarse en nuestro país fue su abuela paterna, que «llegó sola en autobús desde Marruecos» para tratar de sacar adelante a su familia: «Paró en Algeciras, paró en Granada y consiguió llegar a Mataró. Fue la primera en llegar de nuestra familia. Empezó a trabajar, trabajaba de mañana, tarde y noche para que mi padre pudiera venir, porque él se quedó en Marruecos con su hermana».

Una vez que esta consiguió recabar el suficiente dinero, se trajo a su familia consigo a Mataró y fue ahí donde su padre creció. Por su parte, su madre vino con su abuelo materno desde Guinea y se instalaron en Barcelona, donde su madre conoció a Mounir y se enamoraron.

A Lamine lo tuvieron siendo aún muy jóvenes, por lo que los primeros años fueron muy distintos a los de cualquier otro niño: «Empezamos a vivir como en una residencia con demás padres jóvenes y yo me crie ahí, que era como un comedor y nos daban comida a todos. Todo bien. Y luego siempre hemos vivido en lo típico que un amigo tiene una casa y te deja una habitación».

Cuando estos se separaron años después, su padre se volvió a mudar con su abuela y su madre se fue a vivir con él a Granollers. «Iba al cole, volvía, me iba a entrenar y por la noche veía a mi madre, porque ella se iba a trabajar a las seis», desveló Lamine Yamal en esta misma entrevista sobre cómo se había desarrollado su infancia.

Años más tarde nacería su hermano pequeño, Keyne, fruto de la relación de su madre con otro hombre. El pequeño, que acaba de cumplir tres años y que le acompaña a todos lados, aparece habitualmente en las redes del futbolista, donde demuestra la adoración por él.

Así es la relación de Lamine Yamal con su padre

En la vida de Lamine Yamal, su padre, Mounir Nasraoui, ha tenido un papel fundamental y se ha mostrado como su mayor apoyo en su carrera futbolística. «Yo supe lo de mi hijo cuando nació, sabía que iba a ser una estrella. El que es padre lo sabe y cualquier padre quiere que su hijo sea el mejor», destacó en unas declaraciones hace cerca de un año.

Lo ha hecho a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos años y que, de alguna manera, han perjudicado a la imagen del joven. La más sonada fue la que vivió en agosto de 2024, cuando el progenitor del futbolista fue apuñalado con un arma blanca en un parking de Mataró tras un altercado. Aunque estuvo ingresado en la UCI de Can Ruti, acabó recuperándose con normalidad de las heridas que había recibido.

El marroquí también generó mucha controversia hace unas semanas, cuando mostró al mundo el mural que había pintado en su casa en homenaje a su hijo. En esta pintura, que él mismo compartió en sus redes sociales, muchos apuntaron a que la cara de Mounir era mucho más grande que la de Lamine, un detalle que molestó mucho a los seguidores del futbolista. «Compórtate como un padre, no como un hijo», le reprocharon muchos entonces.

A pesar de todos estos controvertidos incidentes, Lamine Yamal mantiene una gran relación con su progenitor, al que considera uno más de su círculo de amigos. «Como es joven también lo considero un amigo, nos vemos cada día y jugamos juntos a la PlayStation», explicó hace unos meses la estrella culé en el programa 'Sense ficció' de TV3.

Su noviazgo con la cantante Nicki Nicole

En las últimas semanas, Lamine también ha pasado a copar las portadas muchas revistas de la prensa del corazón. Tras su ruptura del pasado 2024 con la que se dijo era su novia, la joven Álex Padilla, al futbolista no le ha faltado tiempo para volver a encontrar el amor. Si en verano se le relacionó con la influencer Fátima Vázquez, 13 años mayor que él, ahora el astro catalán ha dejado claro que está muy enamorado.

La culpable de esto ha sido la cantante Nicki Nicole, una de las grandes referentes reguetón y pop urbano en Argentina, con la que el extremo azulgrana confirmó su relación hace unos días tras semanas de rumores. Desde que ambos compartieran su primera instantánea juntos, el futbolista y la joven argentina, de 25 años, no han dejado de hacer gala de su amor en las redes sociales.

Lamine Yamal y Nicki Nicole oficializaron su relación en redes sociales hace varias semanas RRSS

Durante estos días, los hemos visto compartiendo imágenes juntos, indirectas en los comentarios de algunas publicaciones y muchos románticos comentarios que no han pasado desapercibidos a ojos de los seguidores de ambos. A la compositora argentina también acudió al palco del estadio Johan Cruyff para animar a su novio en el trofeo Gamper con una camiseta del nuevo '10' del Barça. Además, cuando a esta le preguntaron por su situación sentimental hace unos días, aseguró estar «muy feliz y muy enamorada».