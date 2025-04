La vida personal de Kounde: su novia, el origen de sus padres y su peculiar estilo de vestir

Aunque a inicio de temporada algunos no tenían claro cómo iba a ir la temporada, el Barça de Hansi Flick es seguramente el equipo que llega mejor a finales de temporada. Con posibilidades todavía en las competiciones más importantes de la temporada, el técnico alemán ha sabido afianzar un equipo joven con un estilo de juego muy marcado y un gran potencial.

Parte del éxito se debe, obvio, al once predilecto del entrenador. Un once al que no le falta la madurez de Robert Lewandowski, la sorpresa de Raphinha ni el fútbol descarado de Lamine Yamal, recientemente premiado en los Premios Laureus. Sus aciertos, tanto o más importantes que en la delantera, también se han visto en la portería, el medio del campo o la defensa,

Precisamente a primera línea de defensa han emergido algunos nombres, como el de Pau Cubarsí o de uno de los inamovibles del once inicial, el francés Jules Kounde. Él, de hecho, descansó precisamente el pasado martes en el último partido liguero, pero es uno de los jugadores que más minutos de juego arrastran este año, a pesar de no ser un perfil tan mediático y popular como otros.

Una persona introvertida, aunque extravagante para vestir

Jules Olivier Kounde (Francia, 1998), de madre francesa y padre beninés, nació en París y desde siempre ha estado vinculado al mundo del fútbol. Jugó de pequeño en clubes locales, primero como portero, y a los 14 años ya empezó en el mítico Girondins de Burdeos, con quien debutó con el primer equipo. En 2019, el joven aterrizó en el Sevilla F. C., con quien conquistó la Europa League, y tres años después, en 2022, fue traspasado al Barça.

Sus primeras referencias en el club tuvieron que ver más con los despachos que con el terreno de juego, y es que hubo problemas de inscripciones. Desde entonces arranco una silenciosa pero imparable trayectoria que lo ha llevado a ser uno de los fijos de Flick. Tal es así que con su descanso esta semana acabó rompiendo un récord de 86 partidos consecutivos, desde noviembre de 2023.

Más allá de los terrenos de juego, se sabe que Kounde es un tipo singular con una vida personal bastante discreta. A sus 27 años, muchos le siguen llamando 'Cafú' por su parecido con la leyenda brasileña, aunque otros prefieren conocerlo como la 'bestia' Kounde. Tuvo unos inicios un tanto humildes, ya que nunca le faltó de nada pero sí estuvo viviendo en una comuna de un pueblo, sin su padre ni sus hermanos. Desde muy pequeño destacó por ser introvertido a nivel de carácter pero a la vez muy competitivo.

Una vida personal silenciosa

Seguramente por ello ha acabado triunfando. En la vida personal también pero se le conoce poco: recientemente ha sido visto con la modelo francesa Flora Coquerel, que en 2014 fue coronada como la mujer más hermosa de Francia. El francés, además, se confiesa amante del baloncesto, la montaña (sonada fue excursión al monasterio de Montserrat), de 'South Park' y del jazz y la lectura. A diferencia de otros compañeros de profesión, en sus redes sociales apenas muestra contenido de su cara más familiar.

Allí sí queda claro, sin embargo, uno de las facetas que más resaltan de Koundé: su excentricidad. El francés despierta las miradas de muchos y no precisamente por sus paradas y regates, sino por su estilo en el vestir. Faldas, bolsos han aparecido entre sus 'looks' al entrar y salir de los entrenamientos o convocatorias.