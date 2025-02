La vida personal de Juanjo Puigcorbé, Don Pedro en 'Sueños de Libertad': de su mujer actriz a su pasado como político

Habitual en el teatro, cine y televisión, llegó a representar al rey Juan Carlos en una serie y fue una de las caras populares del activismo independentista catalán hasta que las acusaciones por maltrato laboral le alejaran del mundo de la política.

Juanjo Puigcorbé (Barcelona, 1955) cuenta con una trayectoria de lo más diversa en sus más de cuatro décadas como intérprete, desde sus inicios en los escenarios hasta su última participación en la ficción 'Sueños de libertad', una serie de Antena 3 protagonizada por Natalia Sánchez, ambientada en los años cincuenta, y que lidera prácticamente en la totalidad de sus emisiones con una media del 13,2% de share desde su exitoso estreno en febrero del pasado año.

El veterano actor, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona y diputado de la Diputación Provincial de Barcelona con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), interpreta a don Pedro en la ficción de Atresmedia desde el pasado mes de octubre, un empresario que ha visto cómo su familia se desmoronaba de la noche a la mañana y que llegó como padre de Mateo para desestabilizar la vida de algunos de los integrantes de la familia central de la ficción: los de la Reina.

Hijo de un ingeniero textil, en su currículum se cuentan multitud de papeles en otras ficciones televisivas como, Todos los hombres sois iguales, Villariba y Villabajo; Amar es para siempre, A tortas con la vida; Cuéntame cómo pasó; Carlos, rey emperador; Entre tierras y Machos alfa. Y participó en películas como Amores que matan, Airbag, El amor perjudica seriamente la salud o Rivales, entre muchas otras.

Su consolidada relación con Lola Marceli

«Durante más de siete años no me sonó el teléfono, no tuve ninguna oferta de trabajo», reveló a la revista Semana quien durante las décadas de los 80 y 90, fue uno de los actores más reconocidos de nuestro país y que forma junto a la actriz Lola Marceli una de las parejas más estables del mundo de la interpretación. A ella la conoció en 2001 tras romper con Carina Hollestein, con quien tuvo una relación entre 1998 y el año 2000.

El actor, que ganó el Premio Nacional de Teatro por su papel en 'Lorenzaccio', tiene una hija de 38 años, Viena, investigadora de profesión y que le debe su nombre a la protagonista de 'Johnny Guitar', Vienna (Joan Crawford).

Actualmente cuenta que no le faltan los proyectos profesionales pese a que lo ha pasado mal hace relativamente poco. «Me han querido hacer el mayor daño posible», apunta el guionista y director de teatro sobre el parón profesional que hizo para meterse en política. Puigcorbé, que ha triunfado en papeles de comedia, drama o ficción histórica, estuvo matriculado en Filosofía y Letras además de en la carrera de Ciencias Físicas, cursos que no acabó para estudiar Interpretación en el Instituto del Teatro de Barcelona.