La vida personal de Javier Cámara: dos hijos por gestación subrogada y una infancia marcada por su homosexualidad

Con dos premios Goya en su haber y uno de los mejores currículums de nuestro país, Javier Cámara (La Rioja, 1967) sigue sumando éxitos en la ficción de nuestro país. El riojano ha conseguido convertirse en uno de los rostros más internacionales del mundillo ... de la interpretación. A sus espaldas, importantes series como '7 vidas', 'Vota Juan' o 'The Young Pope' y grandes producciones cinematográficas como 'El olvido que seremos', 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' o 'Los girasoles ciegos'.

Entre los últimos proyectos que ha protagonizado se encuentra su nueva serie, 'Yakarta', donde Cámara da vida a un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. La ficción original de Movistar+, creada por Diego San José y dirigida por Elena Trapé, llegará a la plataforma española el próximo de 6 de noviembre tras ser presentada en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Sin embargo, aunque su trayectoria profesional es bien conocida por el público, su vida privada ha estado siempre alejada del público. El actor español siempre ha tratado de mantenerse hermético en torno a su lado más familiar. En su historial, una infancia traumática marcada por el bullying, una profesión que estaba destinado a completar y que dejó para ser actor y los dos hijos que tuvo en 2017 por un vientre de alquiler.

Repasamos todo lo que debes saber sobre Javier Cámara, invitado de este lunes 3 de noviembre en 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Los conflictos con su padre, que quería que fuera agricultor

Pocos actores españoles pueden presumir de una carrera tan prolífica como la de Javier Cámara, que es uno de los intérpretes más internacionales de nuestro país. Sin embargo, antes de ponerse por primera vez delante de una cámara, tuvo que replantearse el futuro que estaba escrito para él: el de ser agricultor en su pueblo natal, Albelda de Iregua, lo que le llevó a tener numerosos conflictos con su padre.

El intérprete nació en 1967 en este pequeño municipio de La Rioja, de apenas 3.500 habitantes y su padre no se tomó nada bien la inclinación de su hijo por la interpretación, que comenzó a aficionarse al teatro durante su etapa en el instituto. Teodoro Cámara, progenitor del intérprete, se negó durante mucho tiempo a que Javier se convierta en actor, pues quería que se dedicara al campo.

«Él había preparado algo muy bonito, que era para él precioso, eran dos fincas chiquititas y él quería que yo siguiera. Su primer hijo falleció, luego están mis dos hermanas y luego, 10 años después llegué yo, entonces claro, mi padre dijo: '¡A por este! A este le vamos a hacer agricultor'», contó en 'La Matemática del Espejo', el programa de Carlos del Amor. La vida del agricultor no estaba hecha para un hombre enamorado de las artes. «Tenía bastantes conflictos internos y unas ganas de irme del pueblo que no podía más», confesaba en este mismo espacio.

Siguiendo el consejo de su profesor de Historia, Cámara acabó marchándose a Madrid para estudiar teatro: «Me aconsejó que, como iba a repetir curso, no perdiera un año y me fuera a la Escuela de Arte Dramático de Madrid, donde solo pedían 2º de BUP», explicó en una entrevista para MujerHoy. Unos estudios que compaginó con su trabajo de acomodador de cine para poder mantenerse.

El tiempo le acabaría dando la razón. Tras debutar en el teatro en 1991 con obras como 'El caballero de Olmedo' o 'Dígaselo con valium', acabó encontrando un espacio en la ficción española. Su primer papel secundario fue en la serie 'Eva y Adán, agencia matrimonial' y, desde entonces, no dejó de aparecer en múltiples programas de la televisión. Desde 'Ay, señor, señor' hasta 'Hostal Royal Manzanares, pasando también por series míticas como 'Periodistas'. Sin embargo, fue con '7 vidas' con la que terminó haciéndose un nombre y convirtiéndose uno de los rostros más reconocidos de nuestro país.

A sus espaldas, dos Premios Goya ─como mejor intérprete masculino protagonista por la película 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y en la categoría de mejor interpretación masculina de reparto por 'Truman', de Cesc Gay┴ y otras seis nominaciones más lo consagran como uno de los mejores de la historia de nuestro país. Además, Cámara también puede presumir de haber sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España.

Sufrió bullying por su homosexualidad

Javier Cámara nunca ha ocultado su orientación sexual, a pesar de que nunca se le ha conocido una pareja oficial. Sin embargo, durante gran parte de su infancia, tuvo que hacer frente al acoso escolar que vivió por parte de sus compañeros debido a su homosexualidad, tal y como relató a Carlos del Amor: «En el colegio, solía jugar a la comba con las niñas, y obviamente había gente que me insultaba por ello», explicó entonces.

A pesar de que intentó ocultar el bullying, lo cierto es que se vio muy afectado por los insultos y la discriminación que sufrió debido a su sexualidad. «Todos mis amigos me hablaban de chicas y a mí me gustaban los chicos, entonces claro, el pueblo era un pueblo muy pequeño y, cuando tú eres adolescente, piensas que algo está mal, que algo ha pasado en ti que no tal», contó el actor, que «forzó la máquina» para intentar ser como los demás hombres de su entorno. En lugar de contar lo que estaba viviendo a su familia, Cámara optó por guardar silencio y seguir aparentando una vida perfecta al margen de su verdadera identidad.

«Yo huía avergonzado, triste, no, no, un desecho. Con mi cartera de 'No, a mí no me van a tal', pero estaba destrozado por dentro [...] Al final uno se inventa una vida y pasas por encima de todo. De hecho, creo que en gran parte soy actor porque me inventé mi vida a veces», recordaba. El actor ha reconocido en algunas ocasiones que tenía miedo de sincerarse sobre su homosexualidad por las posibles represalias que esto pudiera ocasionarle: «Sientes que cuando digas lo que sientes te van a pegar», explicó.

Pasó mucho tiempo hasta que el artista riojano decidió dar el paso y sincerarse sobre lo que le sucedía con sus allegados. De hecho, su propia madre se sorprendió al explicarle que era homosexual: «Me decía: 'Oye, ¿esta chica no era novia tuya?' Y yo: 'Emmmm, no'. Y decía: 'Bueno pero algo tenías con ella'. Y yo: 'No, no mamá, no tenía nada con ella. Además, es que a ella le gustan las chicas'. Y se echaba las manos a la cabeza y decía: 'Pero por favor, qué me estás diciendo'. Y yo: 'Sí, sí'».

El acoso que vivió entonces no le ha hecho ser una persona más rencorosa y, según admitió, esto no ha hecho más que ayudarle a crecer a nivel personal y profesional: «En cualquier circunstancia, si se lo hacen a un niño de ahí, te lo hacen de alguna manera a ti, y más cuando los actores, esta profesión, los músicos, los artistas… estamos siempre ahí en la fragilidad, siempre atentos a lo que pasa, a la emoción. Tienes unas antenas para siempre que hay que estar rápido a la respuesta. Te entrenan para la esgrima, para lo bueno y para lo malo. Y con esos jugamos. Cuando sabes que eres frágil, eres fuerte. Yo creo que saber que soy frágil me ha hecho fuerte», reconoció en 'La Matemática del Espejo'.

Padre a los 50 años de dos hijos por gestación subrogada

Al actor no se le conoce pareja, pero sí ha conseguido formar una familia durante este tiempo. En verano de 2017, Javier Cámara viajó a Estados Unidos para el nacimiento de sus dos hijos mellizos, un niño y una niña nacidos por gestación subrogada y de los que nunca ha revelado el nombre.

El riojano siempre quiso ser padre, aunque esta fue una decisión que cambió su vida y que le costó mucho tomar: «Estuve pensándolo mucho y miramos mucho. Yo tenía muchas dudas también, hasta que se fueron aclarando, viendo, entendiendo, sorprendiendo, conociendo, flipando, diciendo 'ostras', llorando y construyendo», contó en el programa de Carlos del Amor.

Aunque nunca ha ocultado su paternidad, el intérprete ha hablado en contadas ocasiones de los pequeños y menos aún del proceso de vientre de alquiler. «Yo sé cómo ha sido, ha sido magia. Mis hijos no solamente tienen una familia, tienen más familias y una que está muy cercana aunque esté muy lejos. Y es algo difícil de explicar, es complejo. Yo entiendo que es un tema complicado y no les puedo decir nada», defendió frente a los detractores de esta práctica.

A pesar de insistir en que está «absolutamente chocho» con sus hijos, aseguró que era «dificilísimo ser padre»: «No es idílico, es hermoso, pero es un currazo», manifestó entonces sobre esta labor.