La vida personal de Hansi Flick: su mujer e hijos y la experiencia que le cambió su forma de pensar

El Futbol Club Barcelona está cuajando un año que, independientemente de los títulos, ya ha quedado para la historia. Los registros goleadores del equipo, el nivel de juego y la confianza de sus principales cracks han devuelto la ilusión a la grada. Y nada de eso sería posible sin un nombre propio: Hansi Flick.

El técnico alemán ha logrado que el Barça juegue con una intensidad y una claridad de ideas que hacía tiempo que no se veían en el Camp Nou. Pese al escepticismo inicial, el entrenador germano convirtió la duda en confianza desde el primer día. Su Barça arrancó la temporada como un tiro, mostrando un fútbol vertical, bien trabajado y muy eficaz. Pero ¿quién es realmente Hansi Flick? ¿Qué sabemos del hombre detrás del entrenador?

El entrenador del Fútbol Club Barcelona es mucho más que táctica y pizarras. Es un tipo cercano, tranquilo, de los que no necesitan alzar la voz para hacerse escuchar. Un entrenador que predica con el ejemplo y que no ha perdido el norte pese a haberse movido en la élite durante tantos años. Para él, la familia siempre ha sido el pilar fundamental. Y su historia con Silke, su mujer, es de esas que emocionan: se conocieron cuando él tenía 18 años y ella 15, y desde entonces no se han separado.

Su vida familiar explica muchas cosas de su forma de ser

El entrenador del Barcelona se casó con su mujer en 1987, en Bammental, su ciudad natal cerca de Heidelberg. Allí también montaron juntos una tienda de deportes, la «Hansi Flick Sport und Freizeit», que gestionaron durante más de dos décadas. No fue un capricho, sino un proyecto de vida que nació en 1995, justo después de que Flick colgara las botas por una lesión. El negocio duró hasta 2017, cuando ya estaba completamente volcado en su faceta de entrenador.

El momento más duro, sin embargo, lo vivieron en 2010. A Silke le diagnosticaron un cáncer de mama que les cambió la vida. Flick lo contó en un libro: 'Im Moment – Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt' ('En el momento – sobre el éxito, la belleza del juego y lo que realmente importa en la vida'). Allí, el ahora técnico azulgrana se abre como nunca: «Tuve miedo de una manera que nunca antes había sentido. Estar a su lado y al lado de las niñas era más importante que de costumbre».

En aquellas páginas también confiesa cómo su visión del fútbol cambió para siempre. «Después de esta experiencia, ya no me tomo las derrotas como algo personal. Hay cosas más grandes, más importantes que el fútbol», escribe. Y no es una frase vacía. La manera en la que Flick gestiona los malos momentos, sin dramatismos ni excusas, tiene mucho que ver con esa vivencia. Hoy, Silke está recuperada y siguen juntos, acompañados por sus dos hijas, Hannah y Kathrin.

Quizá por eso Flick conecta tan bien con sus jugadores. No solo los entrena, los cuida. En su Barça no hay figuras caprichosas ni egos desbocados, hay un grupo que rema en la misma dirección. Y cuando hay dudas, la voz del entrenador suena firme pero serena. Consciente de que el fútbol solo es lo más importante de lo menos importante.