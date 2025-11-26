La vida personal de Guillermo Serrano, Lorenzo en 'La Promesa': la carrera que dejó para ser actor y su otro trabajo

Cada semana, los actores y actrices de 'La Promesa' se cuelan en las casas de miles de espectadores. Desde su estreno en 2023, el serial de época de TVE ha batido todos los récords.

La telenovela, que se emite de lunes a viernes ... a las 18:35 horas en La 1, logró un premio Emmy en 2024. Un galardón único y que, sin duda, le otorga un enorme prestigio.

Todos estos éxitos han sido posibles gracias a los profesionales que trabajan en este formato. Desde sus directores y productores hasta los intérpretes. Todos, en conjunto, han conseguido que cada una de las historias cale en lo más profundo de la audiencia.

Uno de los personajes que tiene un gran papel en 'La Promesa' es Lorenzo de la Mata. Aunque llegó tras el ecuador de la primera temporada, se ganó rápidamente el cariño del público con sus maldades como cómplice de Cruz.

La persona que da vida al marido de Doña Eugenia es Guillermo Serrano. Aunque ahora parece que su mundo gira en torno al serial de época de TVE, lo cierto es que el extremeño goza de una gran trayectoria profesional en esta industria. Ha salido en 'Amar es para siempre', 'Víctor Ros' o 'Mar de plástico'.

Sin embargo, Guillermo Serrano es mucho más que un actor. Te contamos algunas curiosidades sobre su vida para conocer su lado más personal.

Los estudios que dejó para ser actor

A pesar de que Guillermo ha crecido dentro de una familia de intérpretes, no siempre tuvo en mente dedicarse a esto. En una entrevista para El Periódico de Extremadura, el de 'La Promesa' reveló lo que tenía pensado estudiar: «Al terminar la selectividad, me vi como tantos chicos de 18 años, preguntándome qué hago, en qué me meto. Así que eché para Medicina con tan mala suerte que me cogieron».

No obstante, el extremeño sabía que su verdadera pasión era otra. «Un día, en plena época de exámenes, cogí un autobús a Madrid y opté a una prueba de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático)», relató al citado medio. Se licenció en este arte y, a día de hoy, presume de un currículum impecable.

Su otro trabajo alejado de la interpretación

Guillermo trabaja principalmente como actor, pero tiene un segundo oficio algo más desconocido. Para sorpresa de muchos, el de 'La Promesa' es guitarrista del grupo de música Rojo Cardinal.

La banda ha dado conciertos en varias ciudades de España como Madrid, Valencia o Cáceres. Además, en 2019 lanzó su primer disco, compuesto por cinco canciones.