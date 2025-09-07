La vida personal del Gran Wyoming: su nombre real, hijos, una novia 25 años menor y su patrimonio

Si hablamos de José Miguel Monzón quizás no sepas quién es y no hayas escuchado este nombre. Sin embargo, si te dicen el Gran Wyoming, seguro que te suena más. El presentador comenzó su andadura en la televisión allá por la década de los 80 y, desde entonces, son muchos los éxitos que han llegado a su vida profesional. Pasó por Telecinco y desde 2006 se ha convertido en uno de los rostros más populares en LaSexta gracias a su programa 'El Intermedio'.

Prácticamente se conoce todo sobre sus diferentes etapas y logros laborales. En cambio, su vida personal ha permanecido más en la sombra. Repasamos todo lo que se sabe sobre el Gran Wyoming.

Una infancia complicada

El Gran Wyoming nació un 15 de mayo de 1955 (69 años) en Madrid. Procede de una familia numerosa bastante conocida por aquel entonces, ya que su padre era el farmacéutico del barrio.

Su madre tenía problemas de salud mental y, cuando él era muy pequeño, fue ingresada en un sanatorio. Solía ir todos los fines de semana a visitarla. A medida que iba pasando el tiempo, la mujer fue empeorando y, finalmente, quedó totalmente incapacitada. José Miguel reconoce que esta ausencia la ha notado, sobre todo «de mayor».

De médico a presentador

Muchos desconocen que el Gran Wyoming, antes de ser humorista y presentador, tuvo un amor por la medicina. De hecho, se lincenció y llegó a ejercer la profesión. Prestó el servicio militar como médico.

Acabó abandonando para dedicarse 100% a la industria audiovisual y de los medios de comunicación.

El Gran Wyoming, Juan José De La Iglesia y Javier Martín en 'Caiga quien caiga' ABC

Padre de tres hijos

Sobre la vida sentimental del Gran Wyoming no se sabe mucho. Lo que sí se conoce es que estuvo 20 años casado con Marisa García Roselló.

Con ella tuvo tres hijos: Marina, Miguel y Ángela. La más mayor ha seguido los pasos de su padre. Es periodista y ha trabajado en 'Espejo Público' (Antena 3) y en 'El Intermedio' como ayudante de redacción.

El presentador ha reconocido en alguna ocasión que no les dedica mucho tiempo. «No hablo demasiado con ellos. No lo que debería. Siempre estoy ocupado», ha dicho.

El Gran Wyoming de vacaciones en las playas de Cádiz con el director de cine Imanol Uribe y su compañera María Barranco ABC

Una novia 25 años menor que él

Tras su seperación, son pocas las mujeres que han pasado por la vida del Gran Wyoming (o al menos que se sepa). Sin embargo, una de sus últimas parejas ha dado que hablar. El motivo: la gran diferencia de edad.

El humorista mantuvo una relación con Irene Muñecas Muñoz, que es 25 años menor que él. Se publicaron unas imágenes de ambos paseando por las calles de Sevilla, aunque no han trascendido más detalles de este romance.

Su patrimonio inmobiliario

Si hay algo del Gran Wyoming que no ha permanecido en la sombra es su patrimonio inmobiliario. El televisivo estuvo viviendo en un chalet de 350 metros cuadrados. La vivienda estuvo en venta por 1.290.000 euros.

No obstante, esta no es la única propiedad que posee. En total tiene 19 inmuebles. «Llevo 30 años trabajando en televisión. He ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero», declaró en una entrevistas para 'Vanitatis'.

Además, cuenta con dos empresas: Asuntos y Cuestiones Varias SL, en la que es administrador único y tiene un patrimonio neto de dos millones de euros, y 18 Chulos Records SL.

Su rechazo a las redes sociales

A pesar de llevar años en la televisión, el Gran Wyoming no se ha adaptado del todo a los nuevos formatos. El presentador explicó en su programa su rechazo hacia las redes sociales.

El madriñeño asegura que son una fuente de odio. «Soy famoso y, además, controvertido. Me siento como un payaso que pone la cabeza para que le tiren tartas», se sinceró.