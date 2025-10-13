La vida personal de Goyo Jiménez: su mujer Paloma Mefer y su conexión con la Legión

Nuestro país destaca por contar con humoristas versátiles, capaces de conectar con el público a través de sus historias y personajes. Esto les permite llevar sus espectáculos a teatros y escenarios de todo el país e incluso alcanzar reconocimiento internacional en algunos casos.

A ... pesar de que cada humorista tiene su estilo único, es habitual que muchos de ellos tengan un perfil más camaleónico y capaz de adaptarse a diferentes medios. Además de su labor como comediantes, también es común que lleven a cabo carreras paralelas como actores, actrices e incluso directores en diversos proyectos artísticos.

Siguiendo la pista de los cómicos más populares en España, en este artículo te hablamos de Goyo Jiménez. Y es que comienza una nueva etapa en su carreral profesional al haber estrenado una nueva película junto a su colega y compañero de profesión J.J Vaquero, llamada 'Sujétame el cubata', la cual van a presentar este lunes a 'El Hormiguero'.

Pero no todo se resume a su desarrollo profesional, pues la parte más personal de Goyo también cuenta con curiosidades y datos que pueden ser de interés para el público, te contamos más a continuación.

Su romántica relación con Paloma Mefer

Humorista, actor, director de teatro y cine, guionista y presentador son varios de los trabajos que Goyo Jiménez ha desarrrollado a lo largo de su carrera. Pero, en su lado personal, una de las cosas que más destaca es la unión tan amorosa con la que, desde hace varios años, es su mujer, Paloma Mefer.

Su historia parece sacada de una película y es que, entre otros momentos, uno de los más especiales para ambos fue la pedida de mano del humorista a la fotógrafa. Goyo le pidió matrimonio en medio de una de sus funciones, en pleno escenario y, en una fecha de lo más especial, el 14 de febrero, San Valentín, día de los enamorados.

Esto ocurrió cuando llevaban cuatro años de relación y el actor decidió hacerlo de forma totalmente tradicional. Se arrodilló ante la que era su novia en aquel entonces, delante de todo el público y le hizo la pregunta pertinente, a lo que Paloma respondió con un emocionado «Por supuesto», tal como recoge la revista 'Lecturas'.

Tras casarse y disfrutar de una romántica luna de miel en Cuba, su vida amorosa sigue viento en popa, o eso es lo que ambos muestran con cierta frecuencia a través de las redes sociales. Pero su relación traspasa más allá de la vida personal pues, desde 2019, Paloma forma parte del equipo de Goyo como mánager. «Ahora trabajo mano a mano -y a tiempo completo- con mi mejor amigo y compañero de vida. En definitiva, ahora tengo menos tiempo para hacer trabajo fotográfico», escribió la fotógrafa en sus redes sociales.

¿Qué une a Goyo Jiménez con la Legión?

Echando un vistazo a otra de las partes importantes del lado más personal de Goyo, su familia, el humorista hizo una confesión bastante curiosa y no muy conocida en una entrevista en Cope. En ella comenzaron hablando de que, aunque Goyo es de Albacete, nació en Melilla. Esto se debe a que su padre era militar de la Legión y estaba destinado a esta ciudad, donde se trasladó temporalmente su familia.

En este sentido, el humorista cuenta que, antes de dedicarse al mundo del espectáculo, pensó seriamente dedicarse a lo mismo que su padre. «Me gusta mucho la historia militar y las armas, como curiosidad científica, no para usarlas. En su momento me lo planté» contaba.

Sin embargo, fue su propio padre el que le quitó la idea de la mente, motivo por el que no se decidió por ese camino profesional finalmente. «Mi propio padre fue el que me lo intentaba sacar de la cabeza diciendo que, como cualquier institución humana, el Ejército, tiene zonas muy claras y muy oscuras. 'Lo tuyo son otras cosas', y me lo dejó claro, yo confié en él», relataba el artista, reoconociendo que, en parte, hoy es quien es gracias a esta influencia.