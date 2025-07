La vida personal de Gonzalo García: un aplicado estudiante de Big Data con lazos familiares en Hollywood

Se ha metido al madridismo en el bolsillo con su espectacular rendimiento en el Mundial de Clubes, y es la gran sorpresa de un Real Madrid que ansiaba un '9' como el comer ante los retos que se le presentarán como Xabi Alonso como preparador del equipo blanco. Gonzalo García (Madrid, 2004) ha sorprendido en el terreno de juego con tres goles, una asistencia y mucha confianza tras más de media vida en La Fábrica, como así se conoce a la cantera del club de Chamartín.

Al dorsal 30 se le unieron varios astros - una gastroenteritis aguda de Mbappé y una inoportuna lesión de Endrick - para dar el salto de su vida después de anotar 25 goles en 36 partidos en Primera RFEF con el Castilla de Raúl González. Parece claro que la apuesta de Xabi Alonso para este Mundial de Clubes organizado por la FIFA se ha posicionado ya por delante del brasileño de Taguatinga y amenaza con fuerza a Rodrygo.

«Es un halago que me comparen con Raúl. Son palabras mayores. Sí que es verdad que he tenido la oportunidad de compartir dos años con él como míster. Me ha enseñado bastante», expresó el chaval de 1.82 metros de estatura, que más allá de su inmensa calidad y su personalidad sobre el verde, guarda una historia familiar de lo más singular.

Familia torera, en Hollywood y en el rugby

Su núcleo más cercano está lleno de nombres ilustres y vínculos más que curiosos, y más allá del fútbol el joven compagina el deporte con doble grado de ADE y Business Analytics con especialización en Big Data en la Universidad Villanueva.

«Un gran estudiante», como destacaban a Relevo desde la Universidad Villanueva donde cursa los estudios, y en cuya familia no hay antepasados ligados al fútbol.

Su abuelo, Manuel Torres Cansino, fue torero. Su carrera como torero acabó pronto por a una grave cornada, a partir de entonces, se dedicó a la medicina. Prima de este abuelo suyo precisamente fue la actriz de Hollywood Rita Hayworth, que su verdadero nombre era Margarita Carmen Cansino, por lo que fue la tía abuela del madridista.

La actriz -conocida por papeles como Gilda, The Lady from Shanghai o Salomé - fue una estrella del cine clásico y símbolo de una época. Aunque la intérprete nació en Brooklyn, su padre -un bailarín y actor en el teatro de vodevil- era de Castilleja de la Cuesta, un pequeño pueblo cerca de Sevilla.

El canterano madridista estuvo cerca de no dedicarse al fútbol. En su familia el rugby ha sido el deporte estrella. Su madre es hermana de los Torres Morote, una familia de seis hermanos en la que cuatro de ellos jugaron al rugby, rostros muy reconocidos del oval sevillano. Javier, David y Jorge 'Coco' fueron internacionales con España, mientras que su hermano Alejandro también jugó en Sevilla al rugby.

Gonzalo es hijo de la única hermana de esa familia, y su padre trabaja como directivo en una empresa turística en Mallorca, donde el joven jugó en categoría cadete en un paréntesis en su periplo por las inferiores del Madrid, a donde llegó con 10 años. En enero de 2023, llegó a los 100 goles anotados con la camiseta blanca.