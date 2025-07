La vida de Gemma Cuervo, Vicenta en 'Aquí no hay quien viva', en 2025: un marido actor, tres hijos y su relación con la Reina Sofía

El legendario trío de 'Aquí No Hay Quien Viva' formado por Marisa (Mariví Bilbao), Concha (Emma Penella) y Vicenta (Gemma Cuervo) marcó una época en la historia de la televisión. Desde el estreno de la ficción de los hermanos Caballero han pasado ya más de 20 años y, de las tres emblemáticas actrices que dieron vida a las integrantes de Radio Patio en Desengaño 21, Cuervo, la que diera vida a la despistada y desternillante Vicenta Benito, es la única que queda con vida.

Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella, el icónico trío de actrices de Radio Patio en 'Aquí No Hay Quien Viva'

A sus 90 años, la icónica actriz puede presumir de una carrera de ensueño en el mundo de la interpretación. Aunque la comedia de Antena 3 fue uno de sus trabajos más aplaudidos en el mundo de la televisión, a la catalana no le han faltado oportunidades en cine y teatro. Una trayectoria que abarca más de seis décadas y que le permitió ser recompensada con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, entregada hace unos meses a manos del Rey Felipe y Doña Letizia.

Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de que todo el mundo reconoce a Gemma Cuervo, son pocos los detalles que se conocen sobre su vida más personal al margen de la televisión. La actriz mantuvo una historia de amor de idas y venidas con el que fuera su marido, el también intérprete Fernando Guillén, y de esa relación ha nacido toda una saga de actores. Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más desconocido de la artista.

Una historia de amor de idas y venidas con el actor Fernando Guillén

La carrera de Gemma Cuervo no se entiende sin otra gran figura del mundo de la interpretación: la del que fuera su marido, el actor Fernando Guillén. La pareja se conoció en 1960 a través de un amigo en común que los presentó, cuando ambos ya comenzaban a despuntar como artistas: «Un amigo vino a mi casa y se trajo a Fernando, que también era amigo suyo. De ahí, pues un día nos hicimos novios», contó la actriz en el programa 'Lazos de sangre'.

Apenas seis meses después de conocerse y ya instalados en Madrid, la pareja se dio el 'sí, quiero' en una íntima ceremonia celebrada en julio: «Fue un sábado, y ya el domingo aprovechamos para hacer la comida de bodas nuestra porque llegaba la compañía [de teatro]», recordó al hablar del atípico enlace que ambos tuvieron.

Gemma Cuervo y Fernando Guillén se casaron en 1960, seis meses después de conocerse

En 1969, tras años ahorrando, el matrimonio formó su propia compañía teatral y estrenaron diferentes obras de autores como Albert Camus o Jean Paul Sartre. «Nos llamaban los Burton españoles», contó la actriz, en referencia a una de las parejas más recordadas del mundo del cine, Elizabeth Taylor y Richard Burton.

La felicidad de la familia Guillén Cuervo no duró mucho, pues los proyectos profesionales de Fernando hicieron que este tuviera que mudarse de Madrid a Barcelona para rodar la serie 'La saga de los Rius'. Lo que no esperaban era que, alejado de su círculo más cercano, el actor acabara enamorándose de otra mujer: «Fernando, en un momento dado, conoce a una persona, una mujer, una admiradora que llega a su camerino. Todo empieza con un autógrafo y termina con una historia de amor que hace que se mude a Barcelona», recordó la periodista Beatriz Cortázar en dicho programa de TVE.

El intérprete dejó entonces definitivamente su vida en Madrid para instalarse en la ciudad condal junto a Concepción Albalate, a la que llamaban cariñosamente Quercu. Los dos llevaron «una historia de amor sumamente discreta» durante varias décadas y se mantuvieron unidos incluso en los peores momentos, cuando a esta le amputaron una pierna tras sufrir un ictus. No se separaron hasta el fallecimiento de Guillén en 2013 y, apenas dos meses después de que este lo hiciera, ella también moría.

Gemma Cuervo llevó muy mal esta ruptura, al igual que sus hijos, aunque nunca perdieron el contacto con su padre. Aunque su marido sí rehizo su vida, ella jamás volvió a encontrar el amor y se centró en su carrera como actriz y en criar a su familia: «No me he vuelto a enamorar, estoy solita, y mis grandes amores son mis tres hijos y mis nietos», contó la actriz hace unos años.

A pesar de su separación, la pareja jamás llegó a firmar el divorcio y, en los últimos años de su vida, Fernando Guillén reforzó el vínculo con sus hijos y con la que fuera su pareja, que le recuerda todavía «con todo su amor»: «Lo bonito en el caso de mi familia, en el caso de mis padres, es que hayamos, a pesar de todo, seguido teniendo ese sentimiento de unidad», contó su hijo Fernando.

Los tres hijos de Gemma Cuervo: dos actores y su hija más desconocida

Durante los casi 15 años de relación que mantuvieron Gemma Cuervo y Fernando Guillén, la pareja tuvo tres hijos: Natalia, Fernando y Cayetana. De ellos, dos han seguido los pasos de sus padres hasta convertirse en rostros muy famosos del mundo de la interpretación en España, mientras que otra, la más desconocida, permanece ajena al mundo de los medios.

La mayor, Natalia, nació en 1961 y es abogada. Al contrario que sus hermanos y sus padres, ella se ha mantenido alejada del mundo del cine y el teatro. Sin embargo, tras la muerte de su padre en 2013 optó por crear Summer Art Camp, un campamento urbano que compaginaba las artes escénicas con las artes plásticas.

Después vino Fernando Guillén Cuervo, el mediano de sus hijos, nacido en 1963. El intérprete, que también ha trabajado como guionista y director en el sector, comenzó su carrera como asistente de dirección teatral en el Teatro Bellas Artes de Madrid, aunque no le han faltado trabajos como artista. En los últimos años lo hemos podido ver en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Isabel', 'Servir y proteger' o 'Los misterios de Laura', en la que interpreta al exmarido de la inspectora Laura Lebrel.

La que más éxito ha obtenido de los tres hermanos es, sin embargo, la pequeña, Cayetana Guillén Cuervo. La actriz, nacida en 1969, preside la Academia de las Artes Escénicas de España desde el año 2022 y presenta desde 1998 el espacio de TVE 'Versión española'. En cuanto a su faceta artística, la hemos podido ver en series como 'El Ministerio del Tiempo', 'Machos Alfa' o 'Amar en tiempos revueltos'. Además, consiguió la nominación al Premio Goya a Mejor actriz protagonista por su interpretación en El abuelo (1999) .

El origen de su amistad con la Reina Sofía

Una de las relaciones más desconocidas que esconde Gemma Cuervo es la que forjó hace años con la Reina Sofía. Las dos se conocieron cuando llevaban a sus hijos al centro educativo Santa María del Camino, en Madrid, y de ahí surgió un fuerte vínculo: «Nos veíamos todos los días y estábamos juntas en el colegio. Era muy maja conmigo y yo con ella, las dos. Esperando a que salieran las niñas, Cristina, Elena y Cayetana, nos sentábamos en un banco a hablar», recordaba la intérprete.

A pesar de que el tiempo las ha separado, la protagonista de 'Aquí No Hay Quien Viva' sigue teniendo un buen recuerdo de la madre de Felipe VI. «Es una persona increíble, humilde y accesible, y eso nos hacía sentir cercanas», contó hace un tiempo a Europa Press.