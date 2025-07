La vida personal de Eva Santolaria, Valle en 'Compañeros': su pareja, sus dos hijos y la carrera que dejó para ser actriz

'No te fallaré. Somos compañeros. Siempre estaré aquí. Si me necesitas no te fallaré...'. Esta letra marcó a miles de españoles que durante años, y cada semana, estuvieron pegados a la tele para seguir las tramas de 'Compañeros'. La serie familiar que emitió Antena 3 entre 1998 y 2002 casi un centenar de episodios se convirtió en un auténtico fenómeno de masas.

Y es que hasta entonces a los jóvenes de España les habían triunfado las historias de 'Sensación de Vivir', 'Melrose Place' o 'Salvados por la campana', básicamente con sello extranjero. Desde el 25 de marzo de 1998, el día a día del colegio Azcona copó las miradas de miles de espectadores, muchos adolescentes, y allí se vieron amores y desamores y conflictos de todo tipo (incluyéndose drogas, embarazos no deseados o violencia de género) entre estudiantes, profesores y sus familias.

Como suele ocurrir en estos casos, parte del éxito se debió al acertado casting realizado y al elenco elegido. Entre la plantilla destacaban Miguel Rellán, María Garralón, Beatriz Carvajal o Francis Lorenzo pero sin duda los protagonistas eran los alumnos de la pandilla que lideraban Quimi y Valle. Esta última estaba por Eva Santolaria, una catalana cuya carrera ha quedado marcada por esta serie.

Actriz y guionista

Eva Santolaria Millán (Barcelona, mayo de 1975) se dio a conocer en 'Compañeros' aunque a nivel catalán ya era una cara popular desde que apareciera en las producciones de TV3 'Estació d'enllaç' y especialmente 'Nissaga de poder'. Después de la serie en el Azcona, siguió triunfando con papeles en series también míticas como '7 vidas' o 'Los misterios de Laura' y apareció en varias películas, como 'Días de Fútbol'.

La catalana inició los estudios de Derecho pero no los acabó puesto que decidió reenfocar su carrera hacia el mundo de la interpretación, que era su vocación. Aunque poco a poco fue perdiendo el foto, lo cierto es que ha seguido como actriz, eso sí, con más papeles en el teatro y más secundarios en series como 'Paquita Salas' o 'Citas Barcelona'. Además, debutó como guionista en la serie 'Todos mienten'. y ahora, con los recién cumplidos 50 años, acaba de estrenar 'Los sin nombre' y sigue muy activa con varios proyectos entre manos.

Seguramente su vida familiar ha llevado a que haya cogido este camino. Santolaria está emparejada desde 2003 con el guionista y productor Pau Freixas, conocido por haber dirigido, entre otras series, 'Polseres vermelles' y a quien conoció precisamente tras las cámaras. Primeramente solo eran amigos pero acabó surgiendo el romance, como ella ha explicado en alguna ocasión.

Ambos tienen dos hijos: Teo, nacido en 2010, y Mía, en 2014, que le obligaron a un parón profesional. En alguna entrevista ha confesado que los embarazos le afectaron a al hora de coger proyectos pero que, más allá de esto, ella decidió pasar tiempo dedicada a la maternidad puesto que el trabajo como actriz no requiere solo de las horas de actuación si no que tiene mucha dedicación detrás.

Hace poco, en una entrevista en el diario 'Ara', confesaba que «fue inconsciente» al aparcar temporalmente su carrera porque le costó mucho volver a la primera línea. Ahora, sus redes sociales muestran básicamente su vida profesional pero eso no quita que de vez en cuando haya enseñado precisamente a sus hijos, como hace unos años aparecían jugando a ajedrez y emulando a 'Gambito de dama'.