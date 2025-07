La vida personal de Carmen Machi: su desconocido novio Vicente y la decisión de no tener hijos

Han pasado más de 20 años desde que Carmen Machi se puso por primera vez en la piel del personaje de Aída García en '7 vidas'. Lo que parecía ser un papel temporal más en una carrera que no terminaba de despegar acabó por darle el impulso que necesitaba para conseguir su sueño, otorgándole su propia serie y convirtiendo a la madrileña en una de las actrices más taquilleras y reconocidas de nuestro país.

Ahora, dos décadas después de este salto estelar, la intérprete puede presumir de contar en su haber con un Premio Ondas, un Goya a mejor actriz de reparto por 'Ocho apellidos vascos' (y dos nominaciones más), varios premios de la Academia de la Televisión de España y nominaciones a los Premios Feroz (incluida la última, por 'La Mesías'). Un historial que se suma a la larga lista de producciones en las que ha participado y que la han aclamado como una de las grandes mujeres de la comedia en nuestro país.

Ahora, Machi estrena nueva serie, 'Furia', dirigida por Félix Sabroso y que llegará a HBO el 11 de julio. Con motivo del lanzamiento de este proyecto, la intérprete visita este martes 'El Hormiguero', en lo que será el último programa de la temporada del formato presentado por Pablo Motos.

Sin embargo, aunque el rostro de Carmen Machi es más que conocido, lo cierto es que la actriz siempre se ha mantenido hermética en lo que a su vida personal se refiere. Si bien sabemos que tiene pareja y que no ha sido madre, pocos son los detalles que han salido a la luz sobre este apartado. Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más desconocido de la intérprete de 'Aída' y '7 vidas'.

Una familia de artistas y sus raíces italianas

Aunque Carmen Machi (Madrid, 1963) creció en la localidad de Getafe, lo cierto es que sus raíces provienen de fuera de las fronteras de España. La ganadora de un Goya heredó el talento artístico de su bisabuelo paterno, un actor genovés afincado en Madrid que murió de manera trágica: en su familia comentan que fue encontrado muerto en un hotel con una maleta llena de dinero al lado.

Durante su infancia, siendo apenas unas niña, tuvo muchos problemas de salud: «No comía. No sé si te he contado esto alguna vez, yo estuve sin comer hasta que tuve siete años. Tomaba zumos de naranja, inyecciones de hígado de bacalao... Eran cosas que se hacían antiguamente», reveló en una charla con Pablo Motos, asegurando que sufrió «anorexia infantil».

La intérprete comenzó a soñar pronto con la posibilidad de levantar premios, aunque reconocía entonces que veía imposible posarse delante de una cámara: «No tenía ninguna intención de ser una actriz de cine, eso parecía algo imposible. Pero es verdad que con mis hermanos, que siempre nos ha gustado mucho el cine y la gala de los Oscar, esa situación de la actriz recogiendo el Oscar y dando un discurso pues yo la hacía, pero con una virgen que se iluminaba. Reconozco que lo hacía, me da un poco de corte decirlo, pero es la realidad», rememoraba en el programa.

Esta ilusión que comenzaron a desarrollar desde bien jóvenes hizo que no fuera la única de su familia que apostara por el mundo artístico y la comunicación. Los tres hermanos de la actriz, Pilar, Luis Fernando y Juan Carlos, se dedican en cierta medida a este sector: su hermana es cantante y compositora y Luis Fernando se gana la vida como ayudante de dirección (aunque también hizo sus pinitos en la música), igual que su otro hermano.

Quién es Vicente, el novio de Carmen Machi desde hace más de 20 años

Poco se conoce en realidad de la vida amorosa de Carmen Machi, que esta misma se ha encargado de blindar para que no salgan a la luz demasiados detalles. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la intérprete comparte su vida desde hace más de dos décadas con Vicente, su novio, con el que ha conseguido la estabilidad emocional.

La pareja de la madrileña siempre se ha mantenido muy discreto en un segundo plano: no ha posado junto a ella en los 'photocalls', ni es asiduo de las revistas del corazón, pero sí la ha acompañado en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. La última vez que pudimos verlo en un acto público fue en 2015, cuando ella recibió el Goya por su interpretación en 'Ocho apellidos vascos', un premio que ambos sellaron con un beso y que le dedicó «por ser más bonito que ná'».

Vicente, el novio de Carmen Machi durante más de 20 años, apoyándola en la gala de los Premios Goya

La pareja vive en la capital, en un inmueble que Machi se compró en el madrileño barrio de Malasaña, de unos 100 metros cuadrados. Juntos se les puede ver disfrutando de su día a día en la ciudad, siempre que sus respectivos trabajos se lo permiten y también de las habituales escapadas que planean a Zahara de los Atunes.

No obstante, aunque su relación está más que consolidada y así lo prueban sus casi 20 años de amor, Carmen Machi no se ha planteado pasar por el altar para sellar su amor.

El motivo por el que decidió no tener hijos

A sus 61 años, la madrileña tampoco se ha planteado nunca la posibilidad de tener hijos y formar una familia junto a su novio. Una decisión que ha justificado en alguna ocasión, aludiendo al pánico que le produce: «Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo», ha explicado en alguna ocasión, cuando ha sido preguntada al respecto.

«He podido ser madre y no lo he sido. Vamos, he puesto todos los medios habidos y por haber para no serlo», reconocía en una entrevista para la revista 'Diez Minutos'. «Para mí no es algo importante ni he encontrado el momento apropiado con ninguna de mis parejas», explicaba entonces, asegurando que, al estar volcada en su carrera, prefirió no enfrentarse a la maternidad.

No es la única ocasión en la que la artista española se ha pronunciado sobre la maternidad. También lo hizo en el programa 'La Hora Extra' de Cadena SER, donde habló abiertamente de la estigmatización a las mujeres que deciden no ser madres por determinación propia: «No siempre una mujer se atreve o tiene la fuerza o llamémosle 'X' para decir realmente 'Yo no he tenido nunca intención de ser madre, mi hija ha sido producto de un accidente o si no hubiera tenido un hijo me hubiera cambiado la vida'», lamentaba la actriz, reconociendo que en muchos casos esa mujer «habría sido más feliz» sin descendencia.