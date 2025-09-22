La vida personal de Carmen Asecas, Catalina en 'La Promesa': el país en el que nació y la verdad sobre su apellido

Entre las series que se emiten ahora mismo en la televisión de nuestro país, algunas destacan notablemente entre las demás. Si nos centramos en las telenovelas, 'La Promesa' es una de las que cientos de miles de personas siguien en nuestro país cada día, acumulando muy buenas audiencias.

Este serial de época producido por StudioCanal y Televisión Española en colaboración con Bambú Producciones que se emite en La 1 y también está disponible RTVE Play en Netflix, lleva en antena más de dos años y está previsto que siga su curso durante 2026.

'La Promesa' está disponible de lunes a viernes a partir de las 17.30 de cada tarde, a excepción de días que se ha tenido que cambiar su horario o incluso cancelar su emisión por variaciones en la parrilla de la cadena pública. Una de las pruebas del éxito de la serie, además de sus datos de audiencia, es que a finales de 2024 recibieron el Premio Emmy Internacional en la categoría de telenovela, trayendo a España el orgullo por esta producción.

Una calidad que se debe, en gran parte, al reparto de la serie, en la que participan gran cantidad de actores y actrices que dan sentido a 'La Promesa' sean protagonistas o no.

Hoy nos centramos en uno de los personajes que, aunque al principio no se consideraba de los principales para la trama, su desarollo ha ido despertando gran admiración entre el público por su carácter luchador y reivindicativo. Te hablamos sobre la parte más desconocida de la actriz Carmen Asecas, que da vida a la hija del marqués de Luján, Catalina, personaje que podría ver cerca su final en la serie.

Carmen Asecas nació fuera de España

La actriz Carmen Asecas nació un septiembre de 1996 y, pese a que su nombre es español, no lo es el lugar en el que llegó al mundo, pues nació en Alaska, Estados Unidos, de donde también es su padre. Sin embargo, apenas permaneció allí, creciendo y criándose en Valencia, lugar de nacimiento de su madre.

La joven sabía desde una edad temprana que quería dedicarse a la interpretación y comenzó a formarse en arte dramático, canto, danza contemporánea, cine e incluso en telas aéreas. Fue en 2018 cuando se introdujo en el mundo del teatro, incluyendo algunas obras infantiles además de de juveniles y en inglés, idioma que domina a la perfección junto al español y el valenciano.

Su primer contacto con la televisión fue en la serie 'La ruta' de Atresplayer Premium, dando vida a Noe. El siguiente paso ante las cámaras es el que ahora le ha cambiado la vida, el de interpretar a Catalina en 'La Promesa', alcanzando gran visibilidad para su joven carrera.

El misterio del apellido de Carmen Asecas

A primera vista, puede parecer que el nombre y apellido de Carmen Asecas es normal y corriente, sin embargo, este guarda una curiosidad sobre la actriz, que confesaba en una entrevista con 'Los Lunes Seriéfilos':

«De pequeña me daba mucha rabia que me llamasen Mari Carmen y otros derivados de Carmen y yo siempre contestaba que era Carmen a secas y me puse el nombre en todas las redes sociales y ahí se ha quedado, porque me gusta», contaba la joven, admitiendo que se este apellido es artístico y sin revelear cuál es el real.

¿Carmen Asecas tiene pareja?

La parte más privada de la vida de Carmen suele permanecer en un segundo plano, aunque las redes sociales suelen dejar pistas de algunos datos como que se muestra amante de la naturaleza, de los viajes y de la fotografía, tanto de paisajes que captura como de autoretratos o 'selfies'.

Algo de lo que también fueron testigos las redes es del lado amoroso de la actriz y, según afirmaron varios medios, Carmen tuvo una relación con Will Martz, artista, pianista y productor musical.

Sin embargo, ninguno de los dos hizo oficial este noviazgo y actualmente no seguirían juntos ya que, en una de las publicaciones de hace tiempo del artista, se podía ver cómo colaboraban musicalmente mientras él tocaba el piano y ella cantaba sonriente, pero el pianista borró ese vídeo junto a Carmen.