La vida personal de Blanca Suárez: su novio famoso, su edad y los estudios que dejó para ser actriz

Un nombre que destaca en el mundo de la interpretación es el de Blanca Suárez. Y es que a día de hoy, la actriz puede presumir de una impecable trayectoria profesional.

A pesar de que ha formado parte de muchas producciones, la madrileña ... siempre recordará con especial cariño dos trabajos. Fue la encargada de darle vida a Julia Medina en 'El internado' (2007-2010), una serie que ha marcado a toda una generación, e hizo el papel de Ainhoa Montero en 'El barco' (2011-2013).

Pero Blanca no se ha conformado solo con eso. Fue nominada al Premio Goya en la categoría de Mejor actriz revelación por su interpretación en la película 'La piel que habito' (2011), de Pedro Almodóvar. Otros directores como Imanol Uribe, José Luis Cuerda o Álex de la Iglesia también han querido contar con su talento.

Aunque hablar sobre su lado más personal no es algo que a la intérprete le guste demasiado, en una entrevista para ABC se sinceró y reveló que el rasgo que más le define es «la templanza». «Creo que intento manejar las situaciones más peliagudas desde la calma», aseguró. Igual que destacó lo positivo, Blanca reconoció lo menos bueno. «Soy perezosa. Admiro a la gente que tiene fuerza de voluntad extra para hacer mil cosas a la vez. Me fascina», comentó para este diario.

Durante todos estos años, Blanca Suárez se ha esforzado en mantener su vida privada alejada del foco mediático. No obstante, que una actriz de su talla consiga esto es prácticamente imposible. Repasamos cómo es la madrileña en las distancias cortas.

Blanca Suárez nació el 21 de octubre de 1988 en Madrid. Por lo tanto, la actriz tiene 37 años.

La carrera que dejó para ser actriz

Blanca Suárez, hija de un arquitecto y una banquera, puede afirmar que nació para ser actriz. Con tan solo ocho años, se apuntó a la escuela Tritón de Artes Escénicas. Formó parte de esta casa unos 13 años.

Sin emabargo, todos sabemos que la industria de la interpretación no es fácil y es importante tener un plan B. Por ello, la joven se matriculó en el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Finalmente, acabó dejando estos estudios para dedicarse de lleno en su carrera cinematográfica.

Quién es su novio

Blanca Suárez ha sido una mujer enamoradiza. Artistas y compañeros de profesión como Mario Casas, Joel Bosqued, Miguel Ángel Silvestre o Dani Martín han formado parte de su vida.

Blanca Suárez y Mario Casas GTRES

Tras varios intentos fallidos, la actriz parece que, por fin, ha encontrado al que podría ser su gran amor. Desde 2020 mantiene una relación con el intérprete gallego Javier Rey, de 45 años.

Ambos coincidieron en los rodajes 'Lo escondían sus ojos' y 'El verano que vivimos', aunque sus primeras impresiones no fueron del todo buenas. «Me caíste mal, bastante mal. Me pareciste un imbécil. Ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa», reconoció la madrileña. Pero, como bien dice el refrán, el roce hace el año. A día de hoy, Blanca y Javier son una de las parejas más consolidadas de este mundillo.