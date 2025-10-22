Suscribete a
La vida personal de Blanca Suárez: su novio famoso, su edad y los estudios que dejó para ser actriz

La intérprete madrileña es este miércoles 22 de octubre la invitada de 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos en Antena 3, donde presentará la segunda temporada de la serie de Netflix 'Respira'

La vida personal de Blanca Suárez: su novio famoso, su edad y los estudios que dejó para ser actriz
Inés Romero

Un nombre que destaca en el mundo de la interpretación es el de Blanca Suárez. Y es que a día de hoy, la actriz puede presumir de una impecable trayectoria profesional.

A pesar de que ha formado parte de muchas producciones, la madrileña ... siempre recordará con especial cariño dos trabajos. Fue la encargada de darle vida a Julia Medina en 'El internado' (2007-2010), una serie que ha marcado a toda una generación, e hizo el papel de Ainhoa Montero en 'El barco' (2011-2013).

