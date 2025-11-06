La vida personal de Berto Romero: sus orígenes humildes, casado con una ilustradora y sus tres hijos

Alberto Romero Tomás (50 años), más conocido como Berto Romero, es uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país. Su estilo, caracterizado por la ironía inteligente y un sentido del absurdo, le ha permitido conectar con públicos de todas las edades.

Ganador ... de dos Premios Ondas por el podcast 'Nadie sabe nada', que presenta junto a Andreu Buenafuente, y por su serie 'Mira lo que has hecho', Berto Romero ha conseguido labrarse una sólida carrera en el mundo del espectáculo, que abarca el teatro, la televisión, la radio y el cine.

Andreu Buenafuente fue su gran mentor y junto a él trabajó en distintos programas de televisión que le dieron la fama cuando tenía ya 35 años. No obstante, en la gran pantalla, el humorista ha triunfado también con películas como '3 bodas de más' -por la que fue nominado a un Goya-, 'Ocho apellidos catalanes' o 'El mejor verano de mi vida'.

De forma paralela, Berto Romero nunca ha dejado de trabajar en el teatro. El próximo jueves 20 de noviembre estrena su nueva obra, 'Lo nunca visto', en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, que compatibilizará con la televisión, la radio y el cine. Y es que también se encuentra rodando 'Cinco minutos más', una película escrita por él mismo.​

Con motivo de sus nuevos proyectos, Berto Romero visita este jueves 'La Revuelta' de David Broncano. El humorista, considerado la persona que más veces ha acudido al programa de La 1 de TVE, vuelve hoy casi ocho meses después de su última visita.​

Berto Romero comparte su frenética vida profesional en sus redes sociales. Sin embargo, no hay ni rastro de su faceta más personal, que mantiene en la más estricta intimidad. No obstante, ha hablado en distintas ocasiones sobre su familia. Te contamos todo acerca del lado más íntimo del humorista.

Sus orígenes humildes

Berto Romero nació el 17 de noviembre de 1974 en Manresa (Barcelona). No obstante, pasó su infancia en el municipio catalán de Cardona, donde se crió en una familia muy humilde. Su padre, Juan, trabajaba en la explotación minera de la Montaña de sal de este pueblo, mientras que su madre, Carmen, era costurera.

«Vivíamos en un piso muy pequeño y yo no tenía sitio para guardar los juguetes en mi habitación. En el mueblecito de la cocina guardábamos arriba los cubiertos y el de abajo me lo dejaron a mí para los juguetes», contó como anécdota en una entrevista en 'El País'.

Berto fue el segundo hijo del matrimonio, aunque se lleva mucha diferencia de edad con su hermano mayor: «Tenía un poco la sensación de ser hijo único». A pesar de los pocos recursos con los que contaba su familia, aseguró haber tenido «una infancia muy feliz. En mi pueblo era muy bonito ser niño».

Su mujer ilustradora

La vida le llevó por otros derroteros, pero Berto Romero mostró desde muy pequeño una gran afición por el dibujo. Precisamente, el cómico comparte su vida con la ilustradora Marta Bercebal, con la que lleva más de dos décadas de matrimonio.

Su mujer, que llegó a su vida mucho antes que la fama, es su mayor crítica. «Algunos de los mejores chistes son suyos. No puedes desear nadie mejor en casa», aseguró en una entrevista en 'El País', donde se calificó como «un romántico»: «Me gusta el amor y lo que significa. Es de lo mejor que tenemos».

Marta es la mitad de 'Grillo en casa', un dúo de ilustradoras que colabora con distintos autores, entre ellos, el propio Andreu Buenafuente. En una ocasión, Berto Romero contó una divertida anécdota: había soñado con que su mujer le había sido infiel con el presentador catalán. «No hagáis broma sobre este tema porque es una relación saneada», aseguró en tono de humor.

Marta Bercebal y Andreu Buenaduente INSTAGRAM

Padre de familia numerosa

Junto a Laura, Berto cumplió uno de sus sueños. «Siempre tuve claro que quería ser padre», aseguró el humorista en una entrevista con 'Diez minutos'. La pareja ha formado una bonita familia numerosa. Su primer hijo fue Lucas, quien ahora tiene 15 años y cuya llegada supuso una explosión de felicidad para la pareja.

Sin embargo, cuando el niño tenía apenas un año, el humorista vivió uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su padre. «Estaba cuidando a mi hijo en casa e iba al hospital y cuidaba a mi padre, que estaba en agonía. Es horrible, muy doloroso, pero es bonito», aseguró a 'El País'.

Tres años después del nacimiento de Lucas, llegaron los dos mellizos: Paula y Tomás, de 12 años, a quien, al igual que al mayor, Berto solo ha mostrado de espaldas en sus redes sociales.

Los mellizos Paula y Tomás, en una foto de archivo INSTAGRAM

En una visita a 'La Revuelta', el humorista bromeaba con sus preferencias respecto a sus hijos: «A todos los padres les gusta uno más que otro. Pero va cambiando, no es siempre el mismo (...) Hay como un pódium mental interno, incluso mi mujer también está por ahí».

La paternidad le hizo descubrir a Berto otro nivel de felicidad, pero también despertó en él emociones negativas. «Yo no empecé a sentir miedo hasta que tuve a mi primer hijo. De repente, cuando empiezas a temer por la vida de otro, tu escala de valores cambia», declaró a 'El País' el humorista, quien se califica, al contrario de lo que pueda parecer, como una persona «muy seria» y un padre «muy recto».